    Weekly Horoscope: ఈ వారం ఆ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం.. మార్చి 16-22 వరకు మీకు ఎలా ఉంటుంది? వార ఫలాలు తెలుసుకోండి!

    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి వార ఫలాలు లెక్కించబడుతుంది. ఈ వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. 

    Published on: Mar 16, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి వార ఫలాలు లెక్కించబడుతుంది. ఈ వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, కాగా కొన్ని రాశిచక్రాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు సమయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    Weekly Horoscope: ఈ వారం ఆ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం.. మార్చి 16-22 వరకు మీకు ఎలా ఉంటుంది?
    Weekly Horoscope: ఈ వారం ఆ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం.. మార్చి 16-22 వరకు మీకు ఎలా ఉంటుంది?

    ఈ వారం వార ఫలాలు

    మేష రాశి:

    మేష రాశి వారు ప్రేమలో ఉన్నవారికి ప్రేమికులు మరియు స్నేహితురాళ్ల మధ్య కొంత దూరం ఉంటుంది. మానసికంగా దూరం ఉండదు కానీ కొంత దూరం ఉంటుంది. సంతానానికి దూరంగా ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపార దృక్కోణం నుండి ఇది మంచి సమయం. ఆరోగ్య పరిస్థితి కొంచెం మితంగా కనిపిస్తుంది. వారం ప్రారంభంలో వ్యాపార పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది, కోర్టులో విజయం ఉంటుంది.

    ఆదాయం మధ్యలో హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది, కానీ మీరు ఖచ్చితంగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. వారం చివరికి ఆందోళన కలిగించే పరిస్థితులు, తలనొప్పి, కంటి నొప్పులు మొదలైనవి ఉండవచ్చు. సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించి, నల్ల వస్తువులను దానం చేయడం మంచిది.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు మంచి ఆరోగ్యంతో ఉంటారు. ప్రేమికులు, పిల్లలు మంచి స్థితిలో ఉంటారు. వ్యాపారం కూడా బాగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం మీతో ఉంటుంది, మీరు ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధిస్తారు. మధ్యలో వ్యాపారంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి, అయితే విజయాలు ఉంటాయి మరియు వ్యాపారం బాగా జరుగుతుంది. కోర్టులో గందరగోళం ఉంటుంది.

    కానీ విజయం ఉంటుంది. వారం చివరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. పాత మూలం నుండి డబ్బు కూడా వస్తుంది, ప్రయాణానికి అవకాశం ఉంటుంది. డబ్బు తిరిగి వస్తుంది. మంచి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. దగ్గరలో నీలం రంగు వస్తువును ఉంచడం శుభప్రదం.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి బాగుంది. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపార పరిస్థితి బాగుంటుంది. మీరు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుండి ప్రయోజనాలను పొందుతారు. రోజురోజుకూ ముందుకు వెళ్తారు. వారం ప్రారంభంలో గాయం ఉండవచ్చు, మీరు ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉండవచ్చు. వారం మధ్యలో అవమానానికి గురవుతామనే భయం ఉంటుంది. ప్రయాణం చిరాకు కలిగిస్తుంది. అదృష్టంపై ఆధారపడవద్దు. వారం చివరికి వ్యాపారం పెరుగుతుంది. పసుపు రంగు వస్తువును దానం చేయడం శుభప్రదం.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి కొంచెం మితంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆరోగ్యానికి ఇది మంచి సమయం కాదు. కాబట్టి కోపాన్ని నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయం పిల్లలకు, ప్రేమ సంబంధాలకు కూడా అనుకూలంగా ఉండదు. మీ తండ్రి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. అయనతో విభేదాలు ఉండవచ్చు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుండి కూడా దూరంగా ఉండండి.

    వారం ప్రారంభంలో జీవిత భాగస్వామి యొక్క సాంగత్యం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ పరిస్థితి బాగుంటుంది. వారం మధ్యలో పరిస్థితి చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. గాయాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం రెండూ ప్రభావితం కావచ్చు. వారం చివరలో ప్రయాణించవద్దు. ఏ పనిని విధికి వదిలివేయవద్దు. ఎర్రటి వస్తువును మీతో ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి ఆరోగ్యం ఒక మాదిరిగా ఉంటుంది. ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం కూడా బాగా జరుగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో శత్రువులపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. రహస్య జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. పెద్దల ఆశీర్వాదాలు పొందుతారు. అయితే ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ప్రభావితం కావచ్చు.

    వారం మధ్యలో పొత్తికడుపు వ్యాధులతో ఇబ్బంది ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో కూడా పరిస్థితి అంతగా బాగుండదు. వారాంతం కాస్త కఠినంగా కనిపిస్తోంది. గాయపడే అవకాశం ఉంది. శని దేవుడికి నమస్కరించడం, నీలం రంగు వస్తువును దానం చేయడం శుభప్రదం.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపార పరిస్థితులు మంచిగా ఉంటాయి. ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యంలో స్వల్ప మందగమనం ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో భావోద్వేగపరంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, లేదంటే నష్టం జరగవచ్చు. వారం మధ్యలో విషయాలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి. శత్రువుల సంఖ్య పెరగవచ్చు. అయినప్పటికీ విజయం మీదే. వారం చివరలో జీవిత భాగస్వామితో కలిసిపోతారు. ప్రేమికులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగ పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. నీలం రంగు వస్తువును సమీపంలో ఉంచడం శుభప్రదం.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారు ఈ వారం కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. విద్యార్థులకు గందరగోళం తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బానే ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా స్వల్పంగా ప్రభావితం అవుతుంది. వారం ప్రారంభంలో భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంట్లో విభేదాలు కూడా ఏర్పడవచ్చు. వారం మధ్యలో మానసిక ఆరోగ్యం కాస్త ప్రభావితం అవుతుంది. పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. వారాంతంలో శత్రువులపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. వృద్ధుల ఆశీర్వాదాలు పొందుతారు. కాళీ మాతకు నమస్కరించడం శుభకరం.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఆరోగ్యం కొంత దెబ్బతినే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది. వారం ప్రారంభంలో శౌర్యం ఫలిస్తుంది. ఉపాధిలో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రియమైన వారి మద్దతు ఉంటుంది. వారం మధ్యలో ఇంటి కలహాల సూచనలు ఉన్నాయి. తల్లి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. భూమి లేదా వాహనం కొనడంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. భావోద్వేగాలకు గురై వారాంతంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. పసుపు రంగు వస్తువును సమీపంలో ఉంచడం శుభప్రదం.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కానీ ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి అంతగా బాగుండదు. వ్యాపారం ఒక మాదిరిగా ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో డబ్బు ప్రవాహం ఉంటుంది. కుటుంబంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. అయితే పెట్టుబడులు పెట్టడం మానుకోండి. వారం మధ్యలో ముక్కు, చెవి లేదా గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి. ఫలితాలు ఆలస్యంగా రావచ్చు. వారాంతంలో భూమి లేదా వాహనం కొనడంలో అడ్డంకులు ఉంటాయి. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గరలో ఉంచడం శుభప్రదం.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి ఈ వారం మంచి స్థితిలో ఉంటుంది. కానీ నోటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో స్వల్ప విభేదాలు ఉండవచ్చు. డబ్బు నష్టపోయే సూచనలు ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో మీరు ప్రకాశిస్తారు. ఏది కావాలన్నా సాధించగలరు. మధ్యలో పెట్టుబడులు పెట్టవద్దు. జూదం, స్పెక్యులేషన్, లాటరీలలో డబ్బు పెట్టవద్దు. లావాదేవీల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంతో విభేదాలు రావచ్చు. వారం చివరికి శక్తివంతంగా ఉంటారు. ఎరుపు వస్తువును దానం చేయడం శుభప్రదం.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి కోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చర్మ, నరాల సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం మితంగా ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో ఆందోళన కలిగించే పరిస్థితులు ఉంటాయి. తలనొప్పి, కంటి నొప్పి ఉండవచ్చు. వారం చివరికి డబ్బు నష్టానికి సంకేతాలు ఉన్నాయి. పెట్టుబడులు పెట్టవద్దు. ఆకుపచ్చ వస్తువును దగ్గరలో ఉంచడం శుభప్రదం.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. ఇది ఆరోగ్యానికి కాస్త కఠిన సమయం. భాగస్వాములతో గందరగోళం లేకుండా చూసుకోండి. వారం ప్రారంభంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. పాత వనరుల నుండి కూడా డబ్బు వస్తుంది. శుభవార్తలు అందుతాయి. వారం మధ్యలో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. తలనొప్పి, కంటి నొప్పి ఉండవచ్చు. వారాంతంలో ఆరోగ్యంపై మరింత జాగ్రత్త వహించండి. శివునికి జలాభిషేకం చేయడం మంగళకరం.

    News/Rasi Phalalu/Weekly Horoscope: ఈ వారం ఆ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం.. మార్చి 16-22 వరకు మీకు ఎలా ఉంటుంది? వార ఫలాలు తెలుసుకోండి!
    News/Rasi Phalalu/Weekly Horoscope: ఈ వారం ఆ రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం.. మార్చి 16-22 వరకు మీకు ఎలా ఉంటుంది? వార ఫలాలు తెలుసుకోండి!
