Ugadi 2026 Karkataka Rasi Horoscope: కర్కాటక రాశి వారికి ఉగాది తర్వాత ఎలా ఉంటుంది? నెలల వారీగా రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
Ugadi 2026 Karkataka Rasi Horoscope: కొత్త తెలుగు నామ సంవత్సరం కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలను తీసుకు రాబోతోంది. కర్కాటక రాశి వారికి పెళ్లికాని వారికి పెళ్లయ్యే యోగం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. కొత్త తెలుగు సంవత్సరం ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇంకొన్ని రోజుల్లో పరాభవ నామ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాము. కొత్త తెలుగు నామ సంవత్సరం కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలను తీసుకు రాబోతోంది. కర్కాటక రాశి వారికి కొత్త తెలుగు సంవత్సరం ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కర్కాటక రాశి:
ఆదాయం – 2, వ్యయం – 11, రాజపూజ్యం – 4, అవమానం – 7.
కర్కాటక రాశి వారికి కొత్త తెలుగు సంవత్సరం ఎలా ఉంటుంది?
గురు సంచారం
ఈ రాశి వారికి గురువు జూన్ ఒకటి దాకా వ్యయ స్థానంలో ఉండడం వలన సౌభాగ్యకరమైన ఫలితాలు అందుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా సమయాన్ని గడుపుతారు. కుటుంబ వృద్ధి కలుగుతుంది. జూన్ 2 నుంచి అత్యంత శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే 2026 డిసెంబర్ 5 వరకు రాహువు, కేతువులు నవమ, తృతీయ స్థానంలో ఉండడంతో సామాన్య ఫలితాలు కలుగుతాయి. డిసెంబర్ 6వ తేదీ నుంచి అతి సామాన్య ఫలితాలు కలుగుతాయి.
గురు సంచారం వలన ఈ రాశి వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో భారీగా లాభాలను పొందుతారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. పరిశోధన, వృత్తి నైపుణ్యాలను సాధిస్తారు. పదవులను కూడా పొందే అవకాశం ఉంది. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి కూడా ఈ ఏడాది కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. విదేశీ విద్య కోసం చేసే ప్రయత్నాలు కూడా ఫలిస్తాయి. జన్మ రాశిలో గురువు సంచారం ఇతరులకు ప్రోత్సాహకారిగా ఉంటూ స్ఫూర్తిని తీసుకొస్తుంది. నామినేటెడ్ పదవికి ఎంపిక అవుతారు. అలాగే ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. కానీ అహంకార స్వభావం, కొంచెం తొందరపడి మాట్లాడటం వలన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు అతిగా ఆశపడితే ఇబ్బందులు వస్తాయి.
శని సంచారం
శని సంచారం వలన మిశ్రమ ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ ఏడాది క్రమశిక్షణతో శ్రమిస్తే కచ్చితంగా మంచి ఫలితాలను చూస్తారు. ప్రణాళిక లేకుండా పనులు చేస్తే మాత్రం ప్రతికూల ఫలితాలు తప్పవు. క్యాటరింగ్, హోటల్, పర్యాటక రంగం వారికి ఏడాది బాగుంటుంది. ఫార్మసీ, వైద్య సంబంధ వ్యాపారాలకు కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది.
డిసెంబర్ నుంచి ఏడాది చివరి వరకు జన్మరాశిలో గురు, శుక్ర సంచారం, కేతు సంచారం వలన అధిక శ్రమ, ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని ఆరాధించడం మంచిది. ఉదర, కాలేయ సంబంధిత సమస్యలు కూడా కలిగే అవకాశం ఉంది. రావి చెట్టుకు ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. డిసెంబర్ దాకా రాహు, కేతువుల సంచారం వలన పెద్దగా కలిసి రాదు. ఏ పని మొదలుపెట్టినా కూడా మంచి ఫలితాలు ఉండవు. కర్కాటక రాశి వారికి సోమవారం, మంగళవారం, గురువారం బాగా కలిసి వస్తాయి. అదృష్ట సంఖ్య 2. ఇక నెలవారీ ఫలితాలు కూడా చూద్దాం.
మార్చి 2026:
ధ్యానం, ఆధ్యాత్మికతపై దృష్టి పెడితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. కష్టపడి, క్రమశిక్షణతో పని చేస్తే అనుకున్నవన్నీ సాధిస్తారు.
ఏప్రిల్ 2026:
పెళ్లికాని వారికి పెళ్లయ్యే యోగం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామికి కూడా అన్ని రంగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది.
మే 2026:
ఈ నెల నుంచి ఆలోచన, వ్యక్తిత్వంలో మార్పు ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షల్లో బాగా రాణిస్తారు. నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారు విజయాన్ని అందుకుంటారు.
జూన్ 2026:
సంపద, శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యంలో మంచి మార్పులు వస్తాయి. అత్యవసర సమయంలో ఇతరులకు సాయం చేస్తారు. నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి.
జులై 2026:
విద్యార్థులకు చదువులో బాగా కలిసి వస్తుంది. ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ధనలాభం ఉంటుంది. ఆకస్మిక ధనలాభాన్ని చూస్తారు. మంచి ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్తారు.
ఆగస్టు 2026:
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పదోన్నతి అవకాశాలు ఉంటాయి. షేర్లు, పెట్టుబడులు బాగా కలిసొస్తాయి. విద్యార్థులు బాగా రాణిస్తారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి కూడా ఇది శుభసమయం.
సెప్టెంబర్ 2026:
కొత్త వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టడానికి ఇది శుభ సమయం. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. విదేశీ విద్య, ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం.
అక్టోబర్ 2026:
ఈ నెల మీ జీవన విధానం మెరుగుపడుతుంది. వ్యక్తిగత విలువలను పెంపొందించుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పురోగతిని చూస్తారు.
నవంబర్ 2026:
ఏదో ఒక అభ్యాసం చేస్తూ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటారు. విజయాలను అందుకుంటారు. ఈ నెల కూడా ఈ రాశి వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
డిసెంబర్ 2026:
విద్య పట్ల శ్రద్ధ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇతరులను గౌరవిస్తారు. సంతానం నుంచి కూడా శుభవార్తలు వింటారు. ఇతరులను గౌరవించాలని కట్టుబడి ఉంటారు.
జనవరి 2027:
బంధుమిత్రులతో, కుటుంబంతో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకుంటారు. మానసిక స్థిరత్వం కనిపిస్తుంది. అందరి సపోర్ట్ మీకు ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
ఫిబ్రవరి 2027:
పని ఒత్తిడి, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతుల్యత కొనసాగించడంపై దృష్టి పెట్టాలి. వ్యక్తిగత జీవితానికి ప్రయోజనకరం ఉంటుంది. అలాగే ఈ రాశి వారు ఇతరులపై ప్రతిసారి కోపానికి గురవడం వలన ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. మాట తీరు బాగా ఉంచుకుంటే మంచిది.
మార్చి, ఏప్రిల్ 2027:
ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా అందరికీ కలిసి వచ్చేలా చూస్తారు. కలలను నెరవేర్చుకుంటారు. నచ్చిన వాటిలో బాగా రాణిస్తారు. ఇతరులకు సహాయ సహకారాలను అందిస్తారు.