    పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మార్చి నెల ఫలితాలు తెలుసుకోండి.. ఆ సంఖ్యల వారికి ప్రమోషన్స్, ఆర్థిక లాభాలు, మంచి ప్రేమ జీవితం!

    న్యూమరాలజీ ప్రకారం మార్చి 2026 సంఖ్య 3ను సూచిస్తుంది. ఈ సంఖ్య సృజనాత్మకత, సంభాషణ, విస్తరణ, ఉత్సాహాన్ని సూచిస్తుంది. ఫిబ్రవరి నెల భావోద్వేగ లోతుల తరువాత మార్చి ఇప్పుడు మీకు కొత్తగా ప్రారంభించడానికి ఆలోచనలను ప్రపంచం ముందు ఉంచడానికి శక్తిని ఇస్తోంది. పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మార్చి నెల ఫలితాలు తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 02, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    న్యూమరాలజీ ప్రకారం మార్చి 2026 సంఖ్య 3ను సూచిస్తుంది. ఈ సంఖ్య సృజనాత్మకత, సంభాషణ, విస్తరణ మరియు ఉత్సాహాన్ని సూచిస్తుంది. ఫిబ్రవరి నెల భావోద్వేగ లోతుల తరువాత మార్చి ఇప్పుడు మీకు కొత్తగా ప్రారంభించడానికి, ఓపెన్ గా మాట్లాడటానికి, ఆలోచనలను ప్రపంచం ముందు ఉంచడానికి శక్తిని ఇస్తోంది. ఈ నెలలో కమ్యూనికేషన్, మార్కెటింగ్, రైటింగ్, ఆర్ట్, సోషల్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌కు సంబంధించిన పనులు ఊపందుకుంటాయి. మీ పాత ఆలోచనలు కొత్త గుర్తింపును పొందగలవు. పనికిరాని విషయాల్లో శక్తిని వెదజల్లడం మానుకుని, మీ బలాలకు సరైన దిశను ఇవ్వండి. రాడిక్స్ 1 నుంచి 9 వరకు మార్చి నెల ఎవరికి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం.

    పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మార్చి నెల ఫలితాలు తెలుసుకోండి
    నెంబర్ 1: మర్యాద మరియు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి (1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    మార్చి నెల మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి కొత్త శక్తిని ఇస్తుంది. పనిప్రాంతంలో మీ కార్యాచరణ సామర్థ్యం ప్రతి ఒక్కరికీ బహిర్గతమవుతుంది. మీరు పాత పనికి గౌరవం పొందుతారు. ఇతరులపై ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి బదులుగా సహకారంతో పని చేస్తే విజయం అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. డబ్బును రిస్క్ చేయడానికి బదులుగా కొత్త నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఖర్చు చేయండి. సంబంధాలలో కమ్యూనికేషన్ మెరుగవుతుంది, పాత సమస్య తొలగిపోతుంది. మీ వ్యవహారాల్లో అహంకారం రానివ్వకండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ పనిభారం తలనొప్పిని కలిగించవచ్చు.

    నెంబర్ 2: విజయం యొక్క స్పష్టమైన సంకేతాలు (2, 11, 20, 29 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    మార్చి 2026 మీ సంకోచాన్ని విడిచిపెట్టి ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగడానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. మీరు భాగస్వామ్యం లేదా సహకారంతో పనిచేస్తే విజయం పొందుతారు. కొత్త వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అవ్వడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, కానీ భావోద్వేగానికి లోనై ఆలోచించకుండా డబ్బు ఖర్చు చేయవద్దు. ప్రేమలో తాజాదనం ఉంటుంది; ఒంటరి వ్యక్తులు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని కలుసుకోవచ్చు. మనస్సులో చంచలత ఉండవచ్చు, కాబట్టి సంగీతం లేదా ధ్యానం చేయడం మంచిది.

    నెంబర్ 3: మీరు ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ పొందవచ్చు (3, 12, 21, 30 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    నెంబర్ 3 వ్యక్తులు మార్చి నెలలో కొత్త ఆలోచన మరియు సృజనాత్మకతతో సమాజంలో తమ గౌరవాన్ని పెంచుకుంటారు. మీరు ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ పొందవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషం, ప్రేమ ఉంటుంది. ఒంటరి వ్యక్తుల జీవితాల్లోకి కొత్త భాగస్వాములు రావచ్చు, కానీ పైపై ఆకర్షణను నివారించండి.

    తొందరపడి ఒకేసారి అనేక పనులు చేయకండి. అలసటను నివారించాలంటే విశ్రాంతి, సమతుల్య ఆహారం అవసరం. ఏకాగ్రత మీ ఆలోచనలను గొప్ప విజయాలుగా మారుస్తుంది. విజయానికి దృష్టి కేంద్రీకరించడం కీలకం అని ఈ నెల గుర్తుచేస్తుంది.

    నెంబర్ 4: కొత్త ప్రారంభాలు మరియు స్థిరమైన పురోగతి (4, 13, 22, 31 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    నెంబర్ 4 వ్యక్తులు పాత పరంపరను విచ్ఛిన్నం చేసి కొత్త ప్రయోగాలను ప్రయత్నించడానికి ప్రేరణ పొందుతారు. కొత్త మార్గాల్లో పనిచేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో బలమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వృద్ధి నెమ్మదిగా, నిలకడగా ఉంటుంది; పెద్ద మొత్తంలో రుణాలు ఇవ్వడం మానుకోండి. సంబంధాలలో ఓపెన్ గా మాట్లాడటం మెరుగవుతుంది.

    భాగస్వామి యొక్క చిన్న విషయాలను మెచ్చుకోవడం సంబంధాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. పనిభారం వల్ల ఒత్తిడి ఉండవచ్చు; యోగా లేదా స్ట్రెచింగ్ వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆలోచనాత్మక దశలు శాశ్వత విజయానికి పునాదిని నిర్మిస్తాయి. ఈ పాఠం ఈ నెలలో మళ్లీ మళ్లీ గుర్తు వస్తుంది.

    నెంబర్ 5: ప్రేమ జీవితంలో కొత్త తాజాదనం ఉంటుంది (5, 14, 23 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    నెంబర్ 5 వ్యక్తులకు మార్చిలో సందడి మరియు ఉత్సాహం ఉంటుంది. మీరు డిజిటల్ లేదా వ్యాపార రంగంలో మంచి విజయాన్ని పొందుతారు. తొందరపడవద్దు; లేనిపక్షంలో శాంతి భంగం కలగవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త తాజాదనం ఉంటుంది.

    ఒంటరి వ్యక్తులు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని కనుగొనవచ్చు. స్పష్టమైన మనస్సుతో మాట్లాడటం ద్వారా అపార్థాలు నివృత్తి అవుతాయి. మొబైల్‌కు దూరంగా ఉండండి. అసౌకర్యాన్ని నివారించడానికి తగినంత నీరు త్రాగండి. నిజమైన స్వేచ్ఛ అవగాహనతో వస్తుంది. ఈ నెల మీకు నేర్పేది అదే.

    నెంబర్ 6: గొప్ప ఇబ్బందులకు పరిష్కారం (6, 15, 24 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    నెంబర్ 6 వ్యక్తుల శ్రమ, బాధ్యత అన్నివిధాలుగా ప్రశంసించబడుతుంది. పనిలో విశ్వసనీయత పెరుగుతుంది; పెద్ద సమస్యలు తేలికగా పరిష్కరించబడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది, కానీ ప్రదర్శన కోసం ఖర్చు చేయవద్దు. సంబంధాలలో ప్రేమ, సామరస్యం పెరుగుతాయి.

    జంటలు భవిష్యత్తు కలలకు దగ్గరవుతారు. విడిచిపెట్టడానికి బదులుగా సమతుల్యతను కాపాడుకోండి. గొంతు లేదా షుగర్ కి సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు; ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. హృదయం మరియు మనస్సు యొక్క సామరస్యం నిజమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.

    నెంబర్ 7: ప్రమాదకర పెట్టుబడులను నివారించండి (7, 16, 25 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    నెంబర్ 7 వారికి నాలెడ్జ్ మరియు నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి మార్చి గొప్ప అవకాశం. మీరు ఆధ్యాత్మికత మరియు లోతైన చర్చలపై ఆసక్తి కనబరుస్తారు. వ్యక్తులను కలవడం వల్ల కెరీర్‌కు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. రిస్క్‌తో కూడిన పెట్టుబడులను పూర్తిగా నివారించండి; నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    భావోద్వేగాలను మెరుగ్గా వ్యక్తీకరించడం వల్ల సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఒంటరి వ్యక్తులు భావసారూప్యత కలిగిన భాగస్వామిని కనుగొనవచ్చు. నిద్ర ఎక్కువ ఆలోచనల వల్ల ప్రభావితం కావచ్చు; మొబైల్‌కు దూరంగా ఉండడం సహాయపడుతుంది. అంతర్గత ప్రేరణపై నమ్మకం సరైన మార్గాన్ని చూపుతుంది.

    నెంబర్ 8: ఆర్థిక ప్రయోజనాల సంకేతాలు (8, 17, 26 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    నెంబర్ 8 వ్యక్తులు ఈ నెలలో తమ వేగాన్ని పెంచుకుంటారు. కొత్త హక్కులు లేదా బాధ్యతలను పొందవచ్చు. ఒప్పందాలు మరియు భాగస్వామ్యాలను ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. ఖచ్చితమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో పెద్ద ప్రయోజనాలను ఇస్తాయి.

    పని మరియు వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సంతులనం ముఖ్యం; బిజీగా ఉండటం వల్ల సంబంధాలు ప్రభావితం కాకూడదు. ఒంటరి వ్యక్తులు బహిరంగంగా మాట్లాడే వ్యక్తిని కలవవచ్చు. కీళ్ల నొప్పులు లేదా అలసట సంభవించవచ్చు; వ్యాయామం మరియు విశ్రాంతి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. అధికారం సరైన విధంగా వినియోగించినప్పుడు విజయం ఖాయం.

    నెంబర్ 9: పురోగతికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి (9, 18, 27 తేదీల్లో జన్మించిన వారు)

    ఇతరులకు సహాయపడటానికి, సమాజానికి సేవ చేయడానికి నెంబర్ 9 వ్యక్తులకు స్ఫూర్తి లభిస్తుంది. కెరీర్‌లో పాత దశ ముగిసి పురోగతికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఇతరులకు సహాయం చేయండి, కానీ మీ పరిమితులను పాటించండి. భావాలను బహిరంగంగా పంచుకోవడం వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి. పాత చింతలు తొలగిపోతాయి; ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. పరిగెత్తడం అలసటకు దారితీస్తుంది; విశ్రాంతి అవసరం. కొత్త ప్రారంభాలకు గతం యొక్క భారాన్ని వదిలివేయడం చాలా అవసరం.

