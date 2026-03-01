రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఓ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి.. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది!
రాశి ఫలాలు 01 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 01 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
మార్చి 1, ఆదివారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఆదివారం నాడు సూర్యుని ఆరాధించడం వల్ల ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 1 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 1న ఏ రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: ఈ రోజు పని పరంగా మంచిగా ఉంటుంది. మీరు ఆఫీసులో ఒక కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు, దాన్ని మీరు బాగా చేస్తారు. సీనియర్లు మీ కృషిని గమనించవచ్చు. డబ్బు పరిస్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు రావచ్చు.
ప్రేమ జీవితంలో చిన్న చిన్న విషయాల గురించి పట్టించుకోకండి. మీ భాగస్వామితో ఓపెన్ గా మాట్లాడితే అపార్థం తొలగిపోతుంది. ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది, కానీ అలసట మరియు తలనొప్పిని నివారించడానికి విశ్రాంతి అవసరం.
వృషభ రాశి: ఈరోజు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. పనిలో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు, అయితే మీరు క్రమేపీ ప్రతిదీ చూసుకుంటారు. డబ్బు విషయంలో తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోకండి. తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి. ప్రేమ జీవితంలో అహంకారానికి దూరంగా ఉండండి, లేనిపక్షంలో విషయాలు తీవ్రమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అందుతుంది. పొట్ట లేదా గొంతుకు సంబంధించిన తేలికపాటి సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
మిథున రాశి: ఈ రోజు ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యత లేదా కొత్త అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. మీ దృక్పథం విలువైనది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. అదనపు ఆదాయ సంకేతాలు ఉంటాయి. ప్రేమ జీవితంలో మంచి సమయం ఉంటుంది. మీ భాగస్వామితో ఎక్కడికైనా వెళ్లే ప్రణాళిక ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది, కానీ రాత్రిపూట ఆలస్యంగా నిద్రపోవద్దు.
కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు భావోద్వేగాలకు లోనవుతూ పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోకండి. ఉద్యోగంలో మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యత గురించి చర్చ ఉండవచ్చు. ఖర్చులపై నియంత్రణ ఉంచడం ముఖ్యం. ప్రేమ జీవితంలో ఓపికగా ఉండండి. చిన్న విషయాలపై వాదించవద్దు. ఒక ముఖ్యమైన అంశంపై సంభాషణ ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి, ముఖ్యంగా ఛాతీ, పొట్ట లేదా శ్వాసకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు.
సింహ రాశి: ఈ రోజు ఆత్మవిశ్వాసం మరియు నాయకత్వం రెండింటినీ చూపిస్తారు. కార్యాలయంలో మీ అభిప్రాయం విలువైనది. పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యత గురించి చర్చ ముందుకు సాగవచ్చు. డబ్బు పరంగా ఈ రోజు బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది. మీరు మీ భాగస్వామి నుండి మద్దతు పొందుతారు. కుటుంబంలో కొన్ని శుభవార్తలు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం సాధారణం, కానీ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం ప్రయోజనకరం.
కన్య రాశి: ఈ రోజు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, కానీ మీరు వాటిని స్వీకరిస్తారు. కార్యాలయంలో కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు. డబ్బు వస్తుంది, కానీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. సంబంధాలపై నమ్మకం పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో సామరస్యం బాగుంటుంది. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణం, కానీ దినచర్యను క్రమంగా కొనసాగించండి.
తులా రాశి: ఈ రోజు ఎక్కువ పని మరియు రద్దీ ఉండవచ్చు. పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడం ముఖ్యం. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది, అయితే వ్యర్థ ఖర్చులను నివారించండి. సంబంధంలో స్పష్టంగా మాట్లాడటం అవసరం. మీకు జీవిత భాగస్వామి నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యంలో తేలికపాటి చర్మం లేదా అలర్జీ సమస్య ఉండవచ్చు. పరిశుభ్రత పట్ల జాగ్రత్త వహించండి.
వృశ్చిక రాశి: ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. భావోద్వేగాలకు దూరంగా ఉండండి. కెరీర్లో ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం మెరుగుపడుతుంది. పాత విభేదాలు ముగుస్తాయి. కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి: ఈ రోజు సమతుల్యతను కాపాడుకోవాలి. పనిలో కొత్త ప్రణాళిక మొదలవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. పెట్టుబడి ఆలోచన చేయవచ్చు, కానీ సలహా తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే చర్యలు తీసుకోండి. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. ఒంటరివారికి ఇది మంచి సమయం. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనస్సును తేలికగా ఉంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, అధిక అలసటను నివారించండి.
మకర రాశి: ఈ రోజు మకర రాశి వారు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. కార్యాలయంలో మీ కృషి ప్రశంసించబడుతుంది. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితంలో భావోద్వేగ సంబంధాలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సమయం గడపడం ప్రయోజనకరం. కుటుంబంలో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలపై చర్చ జరగవచ్చు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. కానీ ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.
కుంభ రాశి: ఈరోజు ప్రయాణానికి అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పనికి సంబంధించిన పనులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కెరీర్లో కొత్త అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి. ప్రేమ జీవితంలో వివేకం చూపించండి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అందుతుంది. వెన్నునొప్పి లేదా కీళ్ల నొప్పులు ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. విశ్రాంతి తీసుకోండి.
మీన రాశి: ఈ రోజు ప్రశాంతంగా ఉండి ఆలోచనాత్మక చర్యలు తీసుకోండి. పనిలో కొత్త దిశను పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ జీవితం లోతుగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో భావోద్వేగ సంబంధం పెరుగుతుంది. ఇంట్లో మతపరమైన లేదా సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణం, కానీ చల్లని పదార్థాలను నివారించి విశ్రాంతి తీసుకోండి.