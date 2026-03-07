ఈ రాశులకు డబ్బు, ఆనందం డబుల్.. మార్చిలో సూర్య, శుక్ర సంచారంలో మార్పు.. ఇక అన్నీ మంచి రోజులే!
మార్చి 2026లో రెండు ముఖ్యమైన గ్రహాలు సూర్యుడు మరియు శుక్రుడు తమ రాశులను మార్చుకోబోతున్నారు. గ్రహాల రాజు అయిన సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, స్థానం మరియు ప్రతిష్టకు కారకంగా పరిగణిస్తారు. శుక్రుడు ఆనందం, ప్రేమ, అందం మరియు వైభవానికి కారకంగా పరిగణించబడతాడు. ఈ గ్రహాల సంచారం 12 రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల రాశిచక్ర మార్పు ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితం, వృత్తి, డబ్బు మరియు సంబంధాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. మార్చి 2026లో రెండు ముఖ్యమైన గ్రహాలు సూర్యుడు మరియు శుక్రుడు తమ రాశులను మార్చుకోబోతున్నారు. గ్రహాల రాజు అయిన సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, స్థానం మరియు ప్రతిష్టకు కారకంగా పరిగణిస్తారు. శుక్రుడు ఆనందం, ప్రేమ, అందం మరియు వైభవానికి కారకంగా పరిగణించబడతాడు.
గ్రహాల సంచారం
ఈ రెండు గ్రహాల సంచారం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది, కానీ ఈ సమయం కొన్ని రాశిచక్రాలకు ముఖ్యంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 14, 2026న సూర్యుడు కుంభ రాశిని విడిచిపెట్టి మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుని ఈ సంచారం ఆధ్యాత్మికత, సున్నితత్వం మరియు సృజనాత్మకతతో ముడిపడి ఉందని నమ్ముతారు.
ఈ సమయంలో చాలా మంది తమ కెరీర్లో కొత్త దిశను పొందవచ్చు. అదే విధంగా ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. మార్చి 26, 2026న శుక్రుడు మీనరాశిని విడిచిపెట్టి మేష రాశిలోకి సంచరిస్తాడు. శుక్రుడు యొక్క ఈ మార్పు ప్రేమ సంబంధాలు, వైవాహిక జీవితం, సౌకర్యాలు మరియు ఆర్థిక విషయాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. మేష రాశిలో శుక్ర సంచారం అనేక మంది జీవితాల్లో కొత్త అవకాశాలు, సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది.
ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్
మేష రాశి – శుక్రుడు యొక్క సంచారం మేష రాశి ప్రజలకు ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది మరియు కొత్త కెరీర్ అవకాశాలు సృష్టించబడతాయి. కొంత మందికి ఆర్థిక విషయాలలో కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి– వృషభ రాశి వ్యక్తులకు ప్రణాళికలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఇది సమయం కావచ్చు. పనిలో మెరుగుదల ఉండవచ్చు మరియు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులను కూడా సృష్టించవచ్చు.
మిథున రాశి – మిథున రాశి వ్యక్తులకు కెరీర్ రంగంలో సానుకూల మార్పులు కనిపించవచ్చు. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో పురోగతి సంకేతాలు ఉండవచ్చు. సామాజిక ప్రతిష్ట కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి – ఈ సంచారం ధనుస్సు రాశి ప్రజలకు అనేక సందర్భాల్లో ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కుటుంబం మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో క్రమేపీ మెరుగుదల కూడా ఉండవచ్చు.
కుంభ రాశి– కుంభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. పనిప్రాంతంలో మీ కృషి ప్రశంసించబడుతుంది మరియు ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.