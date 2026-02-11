శని సంచారం ఈ 3 రాశులకు మంచి రోజులు.. 5 నెలల పాటు డబ్బు, ఆనందం, విజయాలతో పాటు ఎన్నో!
మే 17న శని నక్షత్ర సంచారం జరగనుంది. ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రం నుంచి రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అక్టోబర్ 17 వరకు అదే రాశిలో ఉంటాడు. ఈ ఐదు నెలలు కొన్ని రాశుల వారికి శుభఫలితాలు కలగబోతున్నాయి. శని రేవతి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టడంతో కొన్ని రాశుల వారు ఊహించని విధంగా లాభాలు పొందుతారు.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే నక్షత్రాలను కూడా మారుస్తూ ఉంటాయి. శని దేవుడు న్యాయదేవుడు. మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. జ్యోతిష్యంలో శని కర్మఫలదాతగా, న్యాయాధిపతిగా పరిగణించబడతాడు. సూర్యభగవానుడి పుత్రుడు శని, మకర రాశి మరియు కుంభ రాశులకు అధిపతి.
శని ప్రభావం కారణంగా జీవితంలో కఠిన శ్రమ, సవాళ్లు, క్రమశిక్షణ వంటివి ఎదురవుతాయి. ఏలినాటి శని, శనిదోషాలు జాతకంలో ఎంతో తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. శని చాలా నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహం. ప్రస్తుతం మీనరాశిలో శని సంచారం చేస్తున్నాడు.
శని సంచారం
2027 వరకు శని ఇదే రాశిలో తన సంచారాన్ని చేస్తాడు. అయితే మే 17న శని నక్షత్ర సంచారం జరగనుంది. ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రం నుంచి రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అక్టోబర్ 17 వరకు అదే రాశిలో ఉంటాడు. ఈ ఐదు నెలలు కొన్ని రాశుల వారికి శుభఫలితాలు కలగబోతున్నాయి.
శని రేవతి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టడంతో కొన్ని రాశుల వారు ఊహించని విధంగా లాభాలు పొందుతారు. కెరీర్లో సక్సెస్ను అందుకుంటారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. శుభవార్తలు వింటారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. మరి ఈ శని నక్షత్ర సంచారంతో ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శని నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు.. ఐదు రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు
1.సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఇది శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. భాగస్వామి నుంచి సర్ప్రైజ్ బహుమతిని పొందుతారు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం. చాలా రోజులుగా పడుతున్న శ్రమకు తగ్గ ఫలితాలను చూస్తారు. విద్యార్థులు పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులవుతారు.
2.ధనస్సు రాశి:
ఈ రాశి వారికి శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. శుభ సమయం సమీపిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఇతరుల హృదయాలను గెలుచుకుంటారు. బిజినెస్లో పురోగతిని చూస్తారు. కొత్త వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టాలనుకునే వారి కల కూడా నెరవేరుతుంది. మొత్తం మీద చక్కటి ఫలితాలను చూస్తారు.
3.మకర రాశి:
ఈ రాశి వారు ఐదు నెలల పాటు అద్భుతమైన లాభాలను పొందుతారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తి అవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. సోదరుల నుంచి ప్రేమ లభిస్తుంది. ఆనందంగా ఉంటారు. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం. శని అనుగ్రహంతో పెండింగ్లో ఉన్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.