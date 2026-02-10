శని ప్రదోష వ్రతం ఎప్పుడు? శని, శివయ్య ఇద్దరి ఆశీస్సులు పొందడానికి ఇలా చేయండి!
శనివారం ప్రదోష ఉపవాసం మహాశివరాత్రికి ముందు రోజు రావడం చాలా అరుదు. శనివారం శని దేవుని రోజు. ఈ రోజున శివుడిని ఆరాధించడం ద్వారా శని దేవుడు స్వయంగా సంతోషిస్తాడు. శని దేవుడు మహాదేవుని పరమ భక్తుడు అని గ్రంథాలలో చెప్పబడింది. ఈ సంయోగంలో ఉపవాసం మరియు పూజ చేయడం ద్వారా శని దోషం, నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఫిబ్రవరి 14, 2026 న, శనివారం శని ప్రదోష వ్రతం వచ్చింది. ఈ ఉపవాసం మహాశివరాత్రికి ఒక రోజు ముందు వస్తోంది. ఇది అరుదైన, అత్యంత శుభప్రదమైన యాదృచ్ఛికం. ప్రదోష కాలంలో శివుడిని ఆరాధించడం ద్వారా శని దేవుడు కూడా సంతోషిస్తాడు. శివ పురాణం మరియు ఇతర గ్రంథాలలో బాధలను తొలగించడానికి, న్యాయం, సంపదను పొందడానికి మరియు జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావడానికి శని ప్రదోషం ఉత్తమ అవకాశంగా అభివర్ణించబడింది. ఈ ఉపవాసం యొక్క తేదీ, ప్రాముఖ్యత, ఆరాధన పద్ధతిని తెలుసుకుందాం.
శని ప్రదోష వ్రతం, మహాశివరాత్రి యొక్క అరుదైన యాదృచ్ఛికం
శని ప్రదోష వ్రతం ప్రాముఖ్యత, ప్రయోజనాలు
శని ప్రదోషాన్ని ఉపవాసం ఉంచడం ద్వారా శని దేవుని కారణమైన ఇబ్బందులు, ఆలస్యాలు, ఆర్థిక పరిమితులు మరియు మానసిక ఒత్తిడి తొలగిపోతాయి. శని బలహీనంగా ఉన్నవారికి లేదా వారి జాతకంలో బాధపడుతున్న వారికి ఈ ఉపవాసం ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండటం ద్వారా శని ప్రభావం తగ్గుతుంది. కెరీర్, వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం వస్తాయి. న్యాయపరమైన విషయాలు, వివాదాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం, సహనం పెరుగుతాయి. మహాశివరాత్రికి ముందు శని దోష ముక్తి ద్వారా శివ కృప మరింత వేగంగా లభిస్తుంది.
ఫిబ్రవరి 14న ప్రదోష కాలంలో శివ, శని దేవుని ఆరాధన విధానం
- సాయంత్రం స్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించండి.
- శివాలయం లేదా ఇంటి ఆలయంలో శివలింగం ప్రతిష్టించండి.
- నీరు, పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనెతో శివలింగానికి అభిషేకం చేయండి.
- అలాగే శివుడికి ఎంతో ఇష్టమైన బిల్వ పత్రాలను, ఉమ్మెత్త పూలను సమర్పించండి.
- “ఓం నమః శివాయ” మరియు “ఓం శం శనిశ్చరాయ నమః” మంత్రాలను 108 సార్లు జపించండి. శని చాలీసా లేదా శని స్తోత్రాన్ని పఠించండి.
- సాయంత్రం రావి చెట్టు కింద ఆవ నూనె దీపం వెలిగించాలి. పేదలకు మినుములు లేదా మినపప్పును దానం చేయండి.
ఉపవాస నియమాలు, జాగ్రత్తలు
శని ప్రదోష వ్రతం సమయంలో రోజంతా పండ్లు లేదా సాత్విక ఆహారం తీసుకోండి. ఉప్పు, ధాన్యాలు, బియ్యం మరియు తామసిక ఆహారాన్ని నివారించండి. కోపం, అబద్ధాలు మరియు ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండండి. సూర్యోదయం తర్వాత మరుసటి రోజు ఉపవాసాన్ని విరమించండి. జాతకంలో శని సమస్యలు ఉంటే ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోండి.
ఫిబ్రవరి 14న శని ప్రదోషం, ఫిబ్రవరి 15న మహాశివరాత్రి యాదృచ్ఛికంగా రావడం చాలా అరుదైన ప్రత్యేక ఫలం. ఈ రోజున ఉపవాసం, పూజ చేయడం ద్వారా శని దోషంతో పాటు శివుని కృపను పొందవచ్చు. నిలిచిపోయిన పనులకు వేగం పెరుగుతుంది. జీవితంలో స్థిరత్వం మరియు సంతోషం పెరుగుతుంది. ఈ యాదృచ్ఛికతను సద్వినియోగం చేసుకోండి. శని దేవుడు మరియు మహాదేవుడు ఇద్దరూ శని ప్రదోష ఉపవాసం పట్ల సంతోషిస్తారు. ఈ రోజున ఆరాధించడం, దానం చేయడం వల్ల జీవితంలోని బాధలు తొలగిపోతాయి.