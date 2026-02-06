Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈరోజు కుంభరాశిలో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. మూడు రాశుల ప్రేమ జీవితంలో మధురం, అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో!

    గ్రహాలకు రారాజైన బుధుడు శని రాశి అయిన కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అలాగే ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడు కూడా కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడం జరిగింది. దీంతో బుధ, శుక్రుల కలయికతో లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడింది. ఈరోజు ఈ లక్ష్మీనారాయణ యోగం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలను తీసుకురాబోతోంది. 

    Published on: Feb 06, 2026 11:23 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మార్చడాన్ని మనం చూస్తూనే ఉంటాం. గ్రహాల సంచారంలో మార్పులు జరిగితే, అవి అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కూడా అనేక మార్పులను తీసుకొస్తాయి. కొన్ని సార్లు శుభ ఫలితాలు లభిస్తే, కొన్ని సార్లు ఏదో ఒక సమస్య ఎదురవుతూ ఉంటుంది. ఈరోజు చాలా శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడటం ఎంతో విశేషం. ఈ లక్ష్మీనారాయణ యోగం అనేది చాలా శక్తివంతమైన యోగం. ఇది కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలను తీసుకువస్తుంది.

    ఈరోజు కుంభరాశిలో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం (pinterest)
    ఈరోజు కుంభరాశిలో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం (pinterest)

    బుధ, శుక్రుల లక్ష్మీనారాయణ యోగం

    గ్రహాలకు రారాజైన బుధుడు శని రాశి అయిన కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అలాగే ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడు కూడా కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడం జరిగింది. దీంతో బుధ, శుక్రుల కలయికతో లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడింది. ఈరోజు ఈ లక్ష్మీనారాయణ యోగం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలను తీసుకురాబోతోంది. ఈ యోగం కుంభరాశిలో ఏర్పడడం వల్ల డబ్బు, సంపద, ఆకర్షణ, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు అనేక లాభాలను తీసుకురాబోతోంది.

    మరి ఏ రాశుల వారికి ఈ లక్ష్మీనారాయణ యోగంతో విపరీతంగా కలిసి రాబోతోంది? ఏ రాశుల వారు ఏ విధంగా లాభాలను పొందబోతున్నారు? ఎలాంటి మార్పులు వారి జీవితాల్లో చోటు చేసుకుంటాయి అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజే కుంభరాశిలో ఏర్పడిన శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఈ రాశుల వారికి విజయాలు, అన్ని విధాలుగా లాభాలు

    1.కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి ఈ శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తే అధిక లాభాలు వస్తాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి కాన్ఫిడెన్స్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

    కన్యా రాశి వారు పని మీద ప్రయాణాలు చేస్తారు. అలాగే పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా ఈ సమయంలో మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. కొత్త పని లేదా కొత్త ప్లాన్ మొదలుపెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం.

    2.ధనస్సు రాశి

    ధనస్సు రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ధనస్సు రాశి వారు ఈ శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగంతో అనేక లాభాలు పొందుతారు. మీ మాటల్లో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. జీవితంలో పురోగతి ఉంటుంది.

    ఈ రాశి వారు అన్ని విధాలుగా సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారు. టెన్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. ఎప్పటి నుంచో విదేశాలకు వెళ్లాలని అనుకునే వారి కోరిక కూడా నెరవేరుతుంది. ఈ రాశి వారి టెన్షన్ తొలగిపోతుంది, ఆర్థికపరంగా కూడా పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.

    3.కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి రెండు గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడిన లక్ష్మీనారాయణ యోగం శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని ఈరోజు కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం పెరుగుతుంది.

    వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఆనందంగా సాగుతుంది. పెద్ద, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. వ్యాపారం, కెరీర్‌కు సంబంధించి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో కూడా మంచిగా ఉండే విధంగా మీరు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈ సమయంలో మీ అదృష్టం కూడా పెరుగుతుంది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు కుంభరాశిలో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. మూడు రాశుల ప్రేమ జీవితంలో మధురం, అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో!
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు కుంభరాశిలో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. మూడు రాశుల ప్రేమ జీవితంలో మధురం, అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes