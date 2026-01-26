Edit Profile
    కొన్ని రోజులు ఓపిక పడితే ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం, లక్ష్మీనారాయణ యోగంతో ప్రమోషన్లు, ప్రాజెక్టులు ఇలా ఎన్నో!

    ఫిబ్రవరి 3న గ్రహాల రాజైన బుధుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడు కూడా కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది.

    Published on: Jan 26, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు కాలనుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు తీసుకొస్తుంది. త్వరలోనే లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడబోతోంది. ఈ రాజయోగం శని రాశి అయినటువంటి కుంభరాశిలో ఏర్పడింది. ఫిబ్రవరి 3న గ్రహాల రాజైన బుధుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడు కూడా కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది.

    కొన్ని రోజులు ఓపిక పడితే ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం (pinterest)
    కొన్ని రోజులు ఓపిక పడితే ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం (pinterest)

    లక్ష్మీనారాయణ యోగం

    ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థికపరంగా లాభాలు, వ్యాపారంలో కలిసి రావడం, ఆనందం, వాహనాలు ఇలా ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

    త్వరలో కుంభరాశిలో లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి లక్ష్మీనారాయణ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఇది వారి అదృష్టాన్ని పెంపొందిస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగం వస్తుంది. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపడతారు.

    వివాహం కాని వారికి వివాహ కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నవారికి ఆనందం ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలను పొందుతారు. తండ్రితో మరింత ప్రేమగా ఉంటారు.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఈ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. లక్ష్మీ నారాయణ యోగంతో వ్యాపారంలో ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది.

    సంతోషం, ప్రశాంతత, డబ్బు కలుగుతాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశం కూడా ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టును లేదా కొత్త పనిని మొదలు పెడతారు. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తే కూడా ఈ సమయంలో మీకు మంచి లాభాలు వస్తాయి.

    3.కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి ఈ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో కుంభ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. లక్ష్మీ నారాయణ యోగంతో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగాన్ని కూడా పొందుతారు. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

    ఉద్యోగులకు కూడా ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. కుటుంబంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఈ యోగం ఆనందాన్ని, ఆర్థిక లాభాలను తీసుకొస్తుంది.

    News/Rasi Phalalu/కొన్ని రోజులు ఓపిక పడితే ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం, లక్ష్మీనారాయణ యోగంతో ప్రమోషన్లు, ప్రాజెక్టులు ఇలా ఎన్నో!
    News/Rasi Phalalu/కొన్ని రోజులు ఓపిక పడితే ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం, లక్ష్మీనారాయణ యోగంతో ప్రమోషన్లు, ప్రాజెక్టులు ఇలా ఎన్నో!
