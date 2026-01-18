Edit Profile
    సింహ రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలు.. ఆర్థికంగా అద్భుతం

    సింహ రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18-24) ఉత్సాహంగా సాగనుంది. కెరీర్‌లో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభించడమే కాకుండా, ఆదాయ మార్గాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. అయితే, వ్యక్తిగత విషయాల్లో భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరమని గ్రహ గతులు సూచిస్తున్నాయి. పూర్తి జాతకం మీకోసం..

    Published on: Jan 18, 2026 7:44 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైన రాశుల్లో ఒకటైన సింహ రాశి వారికి ఈ వారం విశేషమైన ఫలితాలు కలగనున్నాయి. ప్రస్తుత గ్రహ సంచారాన్ని విశ్లేషిస్తూ ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే అందించిన వార ఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    సింహరాశి ప్రేమ జీవితం: బంధం బలపడే సమయం

    ఈ వారం మీరు మీ భాగస్వామి పట్ల మరింత ప్రేమను, శ్రద్ధను కనబరుస్తారు. వారారంభంలో చిన్నపాటి విభేదాలు తలెత్తి బ్రేకప్ వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉన్నట్లు అనిపించినా, వారం మధ్య నాటికి పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. వివాహిత మహిళలు బయటి వ్యక్తుల ప్రమేయం తమ సంసారంలో లేకుండా జాగ్రత్త పడటం మంచిది. ఏదైనా సమస్య వస్తే సానుకూల దృక్పథంతో చర్చించి పరిష్కరించుకోండి. మీ ప్రేమకు తల్లిదండ్రుల మద్దతు లభించే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం ద్వారా ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు.

    సింహరాశి కెరీర్: సవాళ్లను అవకాశాలుగా మార్చుకోండి

    వృత్తి జీవితంలో ఈ వారం మీరు చాలా చురుగ్గా ఉంటారు. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి జాబ్ ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది, అయితే ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకోండి. కొత్తగా ప్రారంభమైన స్టార్టప్‌లలో చేరడం మీ భవిష్యత్తుకు మేలు చేస్తుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు అందుతాయి. అయితే, టీమ్ మీటింగ్స్‌లో మీ పనితీరుపై చిన్నపాటి విమర్శలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. వాటిని సానుకూలంగా తీసుకుని మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోండి.

    సింహరాశి ఆర్థిక పరిస్థితి: సంపద పెరుగుతుంది

    ఆర్థికంగా ఈ వారం సింహరాశి జాతకులకు చాలా బాగుంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం సమకూరుతుంది. చిన్నపాటి ఖర్చులు ఉన్నా, మీ దైనందిన జీవితానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. భూమి, షేర్ మార్కెట్ లేదా వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. అయితే, రిస్క్ ఎక్కువగా ఉన్న వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మార్కెట్ గురించి పూర్తి పరిశోధన చేయడం ముఖ్యం. అవసరంలో ఉన్న తోబుట్టువులకు మీరు ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తారు. వ్యాపారస్తులు వారం మొదటి భాగంలో పన్నుల విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    సింహరాశి జాతకుల ఆరోగ్యం: సమతుల్యత పాటించండి

    ఆరోగ్య పరంగా ఈ వారం మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు. కానీ, వృత్తిపరమైన ఒత్తిడిని ఇంటికి తీసుకెళ్లకుండా వ్యక్తిగత జీవితానికి, ఆఫీస్ పనికి మధ్య సమతుల్యత పాటించండి. ప్రతిరోజూ ఉదయం లేదా సాయంత్రం కనీసం 20 నిమిషాల పాటు నడకను అలవాటు చేసుకోండి. శీతల పానీయాలకు (Aerated drinks) దూరంగా ఉండి, ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండే పోషకాహారం తీసుకోండి. వృద్ధులకు నిద్రలేమి సమస్య వేధించవచ్చు. పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు చిన్నపాటి గాయాలయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

