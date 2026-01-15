సోమెనీ సెరామిక్స్ షేర్: 21లో 19 మంది విశ్లేషకులు 'బై' అని చెబుతున్నారు ఎందుకు?
సోమెనీ సెరామిక్స్ (Somany Ceramics) షేరు గత ఏడాది కాలంలో 27% పడిపోయినప్పటికీ, 21 మంది నిపుణులలో 19 మంది దీనికి 'బై' రేటింగ్ ఇస్తున్నారు. సంస్థ నష్టాల్లో ఉన్న తన 'మ్యాక్స్' ప్లాంట్ను లాభాల్లోకి తెస్తుందని, ప్రీమియం ఉత్పత్తులపై దృష్టి పెడుతుందన్న నమ్మకమే ఇందుకు కారణం.
స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక కంపెనీ షేరు భారీగా పడిపోతుంటే సాధారణంగా ఇన్వెస్టర్లు భయపడతారు. కానీ, దేశంలోని రెండో అతిపెద్ద టైల్స్ తయారీ సంస్థ సోమెనీ సెరామిక్స్ (Somany Ceramics) విషయంలో విశ్లేషకులు భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నారు. గత 12 నెలల్లో ఈ షేరు 27% పతనమైనా, మార్కెట్ నిపుణులు మాత్రం ఈ స్టాక్ భవిష్యత్తుపై ధీమాగా ఉన్నారు. బ్లూమ్బెర్గ్ డేటా ప్రకారం, ఈ కంపెనీని ట్రాక్ చేస్తున్న 21 బ్రోకరేజ్ సంస్థల్లో 19 సంస్థలు ఈ షేరును 'కొనండి' (Buy/Add/Accumulate) అని సిఫార్సు చేస్తున్నాయి.
మార్కెట్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం.. ప్రస్తుత సవాళ్లు తాత్కాలికమేనని, దీర్ఘకాలంలో ఈ కంపెనీ అద్భుతమైన రీబౌండ్ సాధిస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
అసలు సమస్య ఎక్కడ వచ్చింది?
సోమెనీ సెరామిక్స్ పనితీరు మందగించడానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:
డిమాండ్ తగ్గడం: దేశీయంగా టైల్స్ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. దీనివల్ల కజారియా వంటి దిగ్గజ సంస్థల షేర్లు కూడా స్వల్పంగా తగ్గాయి.
మ్యాక్స్ ప్లాంట్ నష్టాలు: 2024 జనవరిలో ప్రారంభమైన 'సోమెనీ మ్యాక్స్' ప్లాంట్ ప్రస్తుతం నష్టాల్లో నడుస్తోంది. పెద్ద సైజు టైల్స్ను తయారు చేసే ఈ ప్లాంట్ సామర్థ్యం ప్రస్తుతం 50% మాత్రమే వినియోగంలో ఉంది. ఇది లాభాల్లోకి రావాలంటే కనీసం 75% సామర్థ్యానికి చేరుకోవాలి.
నిపుణులు ఎందుకు 'బై' అంటున్నారు?
షేరు ధర తక్కువగా ఉన్నా, విశ్లేషకులు పాజిటివ్గా ఉండటానికి బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి:
1. పటిష్టమైన బ్యాలెన్స్ షీట్: మార్కెట్లో సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, సోమెనీ తన అప్పులను గణనీయంగా తగ్గించుకుంది. ప్రస్తుతం కంపెనీ అప్పు కేవలం రూ. 30 కోట్లు (300 మిలియన్లు) మాత్రమే. అలాగే, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా పటిష్టంగా ఉంది.
2. లాభాల బాటలో మ్యాక్స్ ప్లాంట్: వచ్చే 18 నెలల్లో మ్యాక్స్ ప్లాంట్ బ్రేక్ ఈవెన్ (లాభనష్టాలు లేని స్థితి) సాధిస్తుందని యాజమాన్యం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. కొత్త టెక్నాలజీతో మార్జిన్లను పెంచుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తోంది.
3. ప్రీమియం బ్రాండింగ్: "రాబోయే మూడు నెలల్లో సోమెనీ ఒక కొత్త ప్రీమియం బ్రాండ్ను లాంచ్ చేయబోతోంది. దీనివల్ల కంపెనీ లాభాల మార్జిన్ (EBITDA) ప్రస్తుతం ఉన్న 8% నుండి 12-14%కి పెరిగే అవకాశం ఉంది" అని హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ అనలిస్ట్ కేశవ్ లాహోటి పేర్కొన్నారు.
4. ఆకర్షణీయమైన వాల్యుయేషన్: ప్రస్తుతం సోమెనీ షేరు దాని ప్రత్యర్థి సంస్థ కజారియా కంటే చాలా తక్కువ ధరకే (తక్కువ P/E మల్టిపుల్ వద్ద) లభిస్తోంది. "బిల్డింగ్ మెటీరియల్ రంగంలోని ఇతర కంపెనీలతో పోలిస్తే, సోమెనీ వాల్యుయేషన్ ప్రస్తుతం చాలా చౌకగా ఉంది" అని యాంటిక్ స్టాక్ బ్రోకింగ్ నివేదించింది.
ముందస్తు హెచ్చరికలు
అయితే, మార్కెట్లో కొన్ని రిస్కులు కూడా ఉన్నాయి. మోర్బి (గుజరాత్) లోని అసంఘటిత తయారీదారులు తక్కువ ధరకు టైల్స్ను మార్కెట్లోకి వదలడం వల్ల సోమెనీ వంటి బ్రాండెడ్ కంపెనీలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల ఎగుమతుల్లో కూడా అనిశ్చితి నెలకొంది.
బ్రోకరేజ్ టార్గెట్ ధరలు:
- నువామా (Nuvama): రూ. 662
- యాంటిక్ (Antique): రూ. 590
- హెచ్డిఎఫ్సి (HDFC): రూ. 490