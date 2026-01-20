ఈ రథసప్తమి నుంచి ఈ రాశుల వారి జీవితంలో వెలుగులు.. డబ్బు, ఆస్తి లాభం, వాహన యోగం ఇలా ఎన్నో
చంద్రుడికి చెందిన శ్రవణ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం వలన కొన్ని పనులు చేయడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి. మరి ఏ రాశుల వారికి రథసప్తమి బాగా కలిసి వస్తుంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో తెలుసుకుందాం. ఈ రాశుల వారు ఆదిత్య హృదయం పఠిస్తే కూడా మంచి జరుగుతుంది.
జనవరి 25న రథసప్తమి. ఆ రోజు చంద్రుడికి చెందిన శ్రవణ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం వలన కొన్ని పనులు చేయడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి. మరి ఏ రాశుల వారికి రథసప్తమి బాగా కలిసి వస్తుంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో తెలుసుకుందాం. ఈ రాశుల వారు ఆదిత్య హృదయం పఠిస్తే కూడా మంచి జరుగుతుంది.
శ్రవణ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి సూర్యుని మార్పు వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ప్రయత్నాలు చేపడితే బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. పదోన్నతి, ఉద్యోగం, విదేశీ ఉద్యోగాలు వంటి ఎన్నో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. సంతానం లేని వారికి కూడా సంతానం కలుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి సులువుగా బయటపడతారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఇది మంచి సమయం. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. వ్యక్తిగత సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆస్తి లాభం కలుగుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. షేర్లు వంటివి అంచనాలకు మించి లాభాలను కలిగిస్తాయి. వ్యాపారులకి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి రవి సప్తమ స్థానంలో ఉండడంతో ఆదాయం పెరుగుతుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. వ్యక్తిగత సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఆస్తుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం పెరుగుతుంది.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ రాశి వారు ధన లాభాన్ని పొందుతారు. రాజకీయ ప్రముఖులకు దగ్గరవుతారు. సంస్థకు లాభం వస్తుంది. ఆస్తి వివాదాలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి రవి సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. విజయాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక, వ్యక్తిగత సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. మనశ్శాంతి ఉంటుంది. ఆస్తి వివాదాలు కూడా తొలగిపోతాయి. వాహన యోగం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. రవి సంచారం ఆర్థిక, అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయట పడేస్తుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంటుంది. సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. శుభవార్తలను వింటారు. పదవులు కూడా లభిస్తాయి.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.