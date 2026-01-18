వృషభ రాశి వారఫలం (జనవరి 18 - 24): పెరగనున్న ఆదాయం.. ప్రేమలో కొత్త మలుపులు
వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18-24) ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా అనుకూల మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. కెరీర్లో పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, అధికారుల అండదండలు లభిస్తాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.
రాశి చక్రంలో రెండో రాశి, శుక్రుడు అధిపతిగా ఉండే వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18 - 24) ఎలా ఉండబోతోంది? ప్రముఖ వేద జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే అందించిన విశ్లేషణ ప్రకారం.. మీ జీవితంలోని వివిధ రంగాల్లో ఎదురయ్యే ఫలితాలు ఇవే:
వృషభ రాశి ప్రేమ సంబంధాలు: పాత జ్ఞాపకాలు పలకరించవచ్చు
ఈ వారం మీ భాగస్వామ్య బంధం మరింత బలపడుతుంది. అయితే, కొన్ని విషయాల్లో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
భాగస్వామి మద్దతు: మీ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన విషయాల్లో భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం కోరుకుంటారు.
పెళ్లి ముచ్చట్లు: వివాహానికి సంబంధించి ఇంట్లో పెద్దలతో మాట్లాడటానికి వారం మొదటి భాగం చాలా అనుకూలంగా ఉంది.
మాజీ భాగస్వామి: గతంలో విడిపోయిన వారు తిరిగి మీ జీవితంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, దీనివల్ల మీ ప్రస్తుత బంధం దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్త పడటం ముఖ్యం.
వృషభ రాశి వృత్తి, ఉద్యోగం: పని ఒత్తిడి పెరిగే ఛాన్స్
ఆఫీసులో మీ సహనం ఈ వారం పరీక్షకు గురవుతుంది. పై అధికారులతో, బాస్తో స్నేహపూర్వక వాతావరణాన్ని కాపాడుకోవడం వల్ల మీ పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి.
సృజనాత్మక రంగం: వృషభ రాశి జాతకులు కళలు, క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నవారు విమర్శలను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. వాటిని సానుకూలంగా తీసుకుంటేనే విజయం సాధిస్తారు.
పని భారం: ఐటీ, హెల్త్కేర్, ఏవియేషన్, ఫైనాన్స్, మీడియా, టెక్నికల్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి డెడ్లైన్లు తలనొప్పిగా మారవచ్చు.
మహిళలకు శుభవార్త: ఉద్యోగస్తులైన మహిళలకు ఈ వారం ప్రమోషన్ లేదా జీతాల పెంపు (Incentives) వచ్చే సూచనలు మెండుగా ఉన్నాయి.
వృషభ రాశి ఆర్థిక పరిస్థితి: పెట్టుబడులకు అనుకూలం
ఈ వారం వృషభ రాశి జాతకులకు ధన ప్రవాహం ఆశించిన స్థాయిలో ఉంటుంది. దీనివల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
పెట్టుబడులు: షేర్ మార్కెట్ లేదా ట్రేడింగ్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనే ఆలోచన ఉంటే, అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకుని ముందడుగు వేయండి.
సహాయ సహకారాలు: సోదర సోదరీమణులు లేదా స్నేహితులు ఆర్థిక సహాయం కోరవచ్చు. వారిని కాదనలేని పరిస్థితి ఉంటుంది.
ఆస్తి వ్యవహారాలు: కొత్త ఆస్తి కొనడం లేదా పాత దానిని అమ్మే యోగం ఉంది. ఇంట్లోని పెద్దలు ఆస్తి పంపకాల గురించి కూడా చర్చించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
వృషభ రాశి ఆరోగ్యం: జీవనశైలిలో మార్పు అవసరం
ఆరోగ్యం విషయంలో ఈ వారం మీరు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు. మీ దినచర్యలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నూనె, మసాలా వస్తువులను తగ్గించి ప్రోటీన్లు, పోషకాలు ఉన్న ఆహారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. శారీరక దృఢత్వం కోసం జిమ్లో చేరడానికి ఇది మంచి సమయం. ప్రతిరోజూ యోగా చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. మహిళలకు చర్మ సంబంధిత ఇబ్బందులు, పిల్లలకు మోచేతి నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.