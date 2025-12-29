Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బ్రేక్ అవుట్ స్టాక్స్: నేటి ట్రేడింగ్‌ కోసం సుమీత్ బగాడియా టాప్ 5 పిక్స్

    స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల మధ్య ఇన్వెస్టర్లు దృష్టి సారించాల్సిన 5 బ్రేక్ అవుట్ షేర్లను నిపుణులు సుమీత్ బగాడియా సూచించారు. NBCC, IRCTC సహా మరికొన్ని స్టాక్స్‌లో లాభాల అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన విశ్లేషించారు.

    Published on: Dec 29, 2025 7:56 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సరికొత్త రికార్డుల వద్ద స్వల్ప లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) గురవుతోంది. విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల (FII) అమ్మకాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, దేశీయంగా ఉన్న సానుకూల పరిస్థితులు మార్కెట్‌కు అండగా నిలుస్తున్నాయి. కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ, మార్కెట్ ఒక స్థిరమైన పునాదిని నిర్మించుకుంటోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుమీత్ బగాడియా నేటి ట్రేడింగ్ కోసం 5 కీలక 'బ్రేక్ అవుట్' స్టాక్స్‌ను సిఫార్సు చేశారు.

    బ్రేక్ అవుట్ స్టాక్స్: నేటి ట్రేడింగ్‌ కోసం సుమీత్ బగాడియా టాప్ 5 పిక్స్ (MINT)
    బ్రేక్ అవుట్ స్టాక్స్: నేటి ట్రేడింగ్‌ కోసం సుమీత్ బగాడియా టాప్ 5 పిక్స్ (MINT)

    మార్కెట్ ముఖచిత్రం: నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ కదలికలు

    "ప్రస్తుతం నిఫ్టీ డైలీ చార్ట్‌లో బేరిష్ క్యాండిల్ కనిపిస్తోంది. ఇది పైకి వెళ్లే వేగం తగ్గుతోందని సూచిస్తోంది. నిఫ్టీకి ప్రస్తుతం 26,150–26,200 వద్ద నిరోధం (Resistance) ఉండగా, 25,850–25,900 వద్ద బలమైన మద్దతు (Support) లభిస్తోంది" అని సుమీత్ బగాడియా విశ్లేషించారు.

    మరోవైపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా లాభాల స్వీకరణ కారణంగా 59,011 వద్ద ముగిసింది. "బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ ప్రస్తుతానికి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన స్థితిలో ఉంది. అయితే ఇది 200-hour EMA పైన కొనసాగుతున్నంత కాలం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. 58,990 స్థాయిని మద్దతుగా గమనించాలి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    నేటి టాప్ 5 బ్రేక్ అవుట్ షేర్లు: సుమీత్ బగాడియా సూచనలు

    బ్రేక్ అవుట్ స్టాక్స్ అంటే తమ నిరోధక స్థాయిలను (Resistance Levels) దాటి పైకి దూసుకెళ్లేవి. ఇవి సాధారణంగా తక్కువ సమయంలోనే మంచి లాభాలను అందిస్తాయి.

    స్టాక్ పేరుకొనుగోలు ధర (రూ.)టార్గెట్స్టాప్ లాస్
    NBCC122.06135116
    Karur Vysya Bank262.80287250
    Engineers India206220197
    IRCTC705.50765675
    Concor520.30570495

    షేర్ల విశ్లేషణ:

    NBCC: ఈ స్టాక్ సుదీర్ఘకాలం ఒకే పరిధిలో సాగి, ఇప్పుడు బ్రేక్ అవుట్ ఇచ్చింది. అన్ని కీలక మూవింగ్ యావరేజెస్ (EMA) పైన ట్రేడ్ అవుతుండటం దీని బలాన్ని సూచిస్తోంది.

    Karur Vysya Bank: గత కొంతకాలంగా ఈ బ్యాంక్ షేరు నిలకడగా పైకి కదులుతోంది. కీలకమైన 20-రోజుల EMA వద్ద మద్దతు లభిస్తుండటంతో దీన్ని ప్రస్తుత ధర వద్ద కొనుగోలు చేయవచ్చు.

    Engineers India: ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతం 205- 206 నిరోధక స్థాయి వద్ద ఉంది. ఇది దాటితే షేరు వేగంగా 220 దిశగా దూసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది.

    IRCTC: భారీ వాల్యూమ్స్‌తో ఐఆర్సీటీసీ ట్రెండ్‌లైన్ బ్రేక్ అవుట్ సాధించింది. 700 స్థాయిని అధిగమించినందున ఇన్వెస్టర్లు ఇందులో కొనుగోళ్లు చేపట్టవచ్చు.

    CONCOR: పతనం తర్వాత ఈ షేరు మళ్లీ పుంజుకుంటోంది. 500 వద్ద బలమైన మద్దతు ఉండటం ఇన్వెస్టర్లకు సానుకూలాంశం.

    (హెచ్చరిక: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌కు లోబడి ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    recommendedIcon
    News/News/బ్రేక్ అవుట్ స్టాక్స్: నేటి ట్రేడింగ్‌ కోసం సుమీత్ బగాడియా టాప్ 5 పిక్స్
    News/News/బ్రేక్ అవుట్ స్టాక్స్: నేటి ట్రేడింగ్‌ కోసం సుమీత్ బగాడియా టాప్ 5 పిక్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes