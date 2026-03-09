Weekly Lucky Rasis: పన్నెండు రాశుల వార ఫలాలు.. ఓ రాశి ప్రేమికులు కలుస్తారు, సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తే శుభ ఫలితాలు!
Weekly Lucky Rasis: పన్నెండు రాశుల వార ఫలాలు.. గ్రహాల కదలికను బట్టి వారపు జాతకం లెక్కించబడుతుంది. ఈ వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, కొన్ని రాశిచక్రాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రాబోయే వారం (మార్చి 9–15, 2026) వరకు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు సమయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? వార ఫలాలు తెలుసుకోండి
మేష రాశి:
మేష రాశి యొక్క పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆదాయ పరంగా చాలా బాగుంది. మీ సమస్యలు చాలా పరిష్కరించబడినట్లుగా అనిపిస్తుంది. న్యూరో సమస్యపై కొంచెం దృష్టి పెట్టండి. మిగతా ప్రేమ, పిల్లలు, వ్యాపారం చాలా బాగున్నాయి. వారం ప్రారంభంలో మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందుతారు. ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగ పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది.
వారం మధ్యభాగం కాస్తంత సమస్యగా ఉండవచ్చు, ఇది గాయం లేదా ఏదైనా అసౌకర్యానికి దారితీయవచ్చు. కానీ వారాంతం మళ్లీ బాగుంటుంది. మీరు మంచి రోజుల వైపు వెళతారు. మొత్తం మీద మీ సమయం గొప్పగా సాగుతుంది, మధ్యలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి:
మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది, వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది. మీరు కోర్టు కేసుల్లో అర్థవంతమైన ఫలితాలను పొందుతున్నారు. రాజకీయ లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది మంచి సమయం. వారం ప్రారంభంలో మీరు మీ శత్రువులపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల కాస్తంత శ్రద్ధ వహించండి.
వారం మధ్యలో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ప్రేమికులు కలుస్తారు, వివాహం చేసుకున్నవారు వైవాహిక జీవితంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఉద్యోగ పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. వారాంతం కొంచెం స్పాయిలర్ కావచ్చు, కాబట్టి దానిని జాగ్రత్తగా ఎదుర్కొండి. పసుపు వస్తువును దానం చేయడం మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి:
మీ ఆరోగ్యం, ప్రేమ, పిల్లలు మరియు వ్యాపారం ఇలా ప్రతిదీ చాలా బాగుంది. చాలా కాలం తరువాత మీరు మంచి స్థితిలో ఉండటం ప్రారంభించారు. వారం ప్రారంభంలో భావోద్వేగ స్థితిలో ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. చదవడానికి మీ సమయాన్ని గడపండి. విద్యార్థులకు ఇది చాలా మంచి సమయం. వారం మధ్యభాగం కొంచెం కలవరపెడుతుంది, కానీ చివరికి విజయం మీదే ఉంటుంది. మీరు రహస్య జ్ఞానాన్ని పొందుతారు మరియు పెద్దల ద్వారా ఆశీర్వదించబడతారు. ఈ వారం ముగింపు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి సాంగత్యాన్ని పొందుతారు. ఉద్యోగ పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారు చాలా జాగ్రత్తగా నడవాల్సిన సమయం ఇది. సూర్యుడు, బుధుడు, అంగారకుడు మరియు రాహు వంటి నాలుగు గ్రహాలతో మీరు ఎనిమిదవ ఇంట్లో వున్నారు, ఇది అత్యంత సవాళ్లతో కూడిన సమయాన్ని సూచిస్తుంది. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, పిల్లలు, వ్యాపార జీవితంలోని ప్రతి రంగంలోనూ దీని ప్రభావం కనిపిస్తుంది. భౌతిక సంపదలో స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, వారం ప్రారంభంలో దేశీయ కలహాలకు అవకాశం ఉంది. భావోద్వేగంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు హానికరం, కాబట్టి ప్రేమలో వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. వారాంతం కాస్త అల్లకల్లోలంగా ఉండవచ్చు, కానీ క్రమేపీ మంచి రోజులు వస్తాయి. ఎరుపు రంగు వస్తువును మీతో ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
సింహ రాశి:
వైవాహిక జీవితం మరియు ఆరోగ్యం సింహ రాశి వారికి కొంత చికాకు కలిగిస్తుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది, వ్యాపారంలో క్రమేపీ పురోగతి ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో మీ శౌర్యం ఫలాన్ని తెస్తుంది, ఇది ఉపాధిలో పురోగతికి దారితీస్తుంది. వారం మధ్యలో కుటుంబ వాతావరణంలో కొంత ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు. అయితే అదే సమయంలో సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. వారాంతం విద్యార్థులకు మంచి సమయం. మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రించండి. పసుపు రంగు వస్తువును మీతో ఉంచుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి:
ఈ రాశి ప్రజలు శత్రువులపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూనే ఉంటారు. అయినప్పటికీ శత్రువుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది, ఇది ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతును పొందుతారు. ప్రేమ సంబంధాలు లోతుగా ఉంటాయి, ఇది వివాహం వైపు వెళుతుంది. వారం ప్రారంభంలో కుటుంబంలో డబ్బు రావడం, పెరుగుతున్న అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు మీ ప్రియమైనవారి మద్దతును పొందుతారు. వారం చివరిలో భూమి, భవనం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయడం సాధ్యమే. శని దేవుడికి నమస్కరించడం మీకు శుభకరం.
తులా రాశి:
తులా రాశి వ్యక్తులు తమ కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. పిల్లల ఆరోగ్యం, ప్రేమ సంబంధాలు మరియు విద్యార్థుల ఏకాగ్రతపై దృష్టి పెట్టండి, ఎందుకంటే గందరగోళం తలెత్తవచ్చు. ఆరోగ్యం, వ్యాపార పరిస్థితులు బాగుంటాయి, కానీ రక్తపోటు హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది. వారం ప్రారంభంలో బాగుంటుంది. మధ్యలో డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. మీరు మీ ప్రియమైనవారి మద్దతును పొందుతారు. వారం చివరల్లో ఉపాధిలో విజయం సాధిస్తారు.
వృశ్చిక రాశి:
కొద్దిగా గృహ ఆనందం విషయంలో వృశ్చిక రాశి పరిస్థితి ఈ వారం బాగా లేదు. భూమి, భవనం, వాహనం కొనుగోలులో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. తల్లి ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది. మిగతా ప్రేమ, పిల్లలు, వ్యాపారం బాగానే ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో తలనొప్పి, కంటి నొప్పి మరియు అధిక ఖర్చులు మనస్సును కలవరపెడతాయి.
మధ్యలో చాలా బాగుంటుంది, అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. మీరు ఉద్యోగంలో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. ముగింపులో సంపద ఉంటుంది, కుటుంబాలు పెరుగుతాయి, అయితే కాస్తంత జాగ్రత్త వహించండి. ఇప్పుడే ఖర్చు చేయవద్దు మరియు మీ నాలుకను అదుపులో ఉంచుకోండి. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గరలో ఉంచడం శుభప్రదం.
ధనుస్సు రాశి:
ముక్కు, చెవులు మరియు గొంతులో కొద్దిగా సమస్య ఉండవచ్చు మరియు ఈ సమయంలో కొంత ప్రతికూల శక్తి పనిచేస్తోంది. మిగతా ప్రేమ, పిల్లలు, వ్యాపారం చాలా బాగా సాగుతోంది. వారం ప్రారంభంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి, పాత వనరుల నుండి డబ్బు కూడా వస్తుంది.
ప్రయాణానికి అవకాశం ఉంటుంది. మధ్యలో కాస్తంత ఆందోళన కలిగిస్తుంది; అధిక ఖర్చులు మనస్సును కలవరపెడతాయి. వారం ముగింపు బాగుంటుంది. అవసరమైన వాటి లభ్యత ఉంటుంది. చాలా మంచి పరిస్థితి ఉంటుంది. గణేశుడికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.
మకర రాశి:
మీతో సంబంధం ఉన్న అనేక రకాల వ్యక్తులు కుటుంబంలో చేరుతున్నారు. అందులో కొన్ని ప్రతికూలతలు ఉన్నాయి, వాటిని గుర్తుంచుకోండి. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు నోటి వ్యాధి బారిన పడవచ్చు, కళ్ళ సమస్య ఉండవచ్చు, కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్త అవసరం. మీ ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం చాలా బాగుంటాయి.
వారం ప్రారంభంలో వ్యాపార విజయం, కోర్టులో విజయం ఉంటుంది. వారం మధ్యలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి. మీరు చాలా మంచి స్థితిలో ఉంటారు. ప్రయాణానికి అవకాశం ఉంటుంది, శుభవార్త అందుతుంది. ముగింపు కొంచెం ఆందోళన కలిగిస్తుంది, కాబట్టి కాస్త శ్రద్ధ అవసరం. అనవసరమైన ఖర్చులు, తెలియని భయం మొదలైనవి ఉండవచ్చు. పసుపు వస్తువును దానం చేయడం మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారి పరిస్థితి కాస్తంత భయంగా ఉంటుంది. మీరు ప్రతికూల-సానుకూల శక్తి మధ్యలో చిక్కుకుపోతారు. మీ ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం అంతా బాగుంది. వారం ప్రారంభంలో ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వారం మధ్యలో వ్యాపార పరిస్థితి బలపడుతుంది, కోర్టులో విజయం ఉంటుంది. వారం చివరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సృష్టించబడతాయి. డబ్బు కూడా పాత మార్గం నుండి వస్తుంది. ఈ వారం మీకు చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. గణేశుడికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.
మీన రాశి:
ఈ వారం మీరు చాలా సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నట్లు అనిపిస్తుంది, భాగస్వామ్యంలో సమస్యలు ఉంటాయి. వ్యాపార పరిస్థితి, ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి ఈ సమయంలో ప్రతిదీ అన్ని రంగాల నుండి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కాబట్టి కొంచెం దూరంగా ఉండండి. వారం ప్రారంభంలో గాయం కలగవచ్చు, మీరు ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉంటాయి. మధ్యస్థ వాతావరణం సాధారణంగా ఉంటుంది క్రమేపీ మీరు మంచి రోజుల వైపు వెళతారు. వారం చివరికి వ్యాపార విజయం ఖచ్చితంగా సాధిస్తారు.