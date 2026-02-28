Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Weekly Horoscope: ఈ వారం కొన్ని రాశులకు ఊహించని లాభాలు, వినాయకుడుని ఆరాధిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి!

    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి వార ఫలాలు తెలుసుకోవచ్చు.  రానున్న వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

    Published on: Feb 28, 2026 1:37 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వేద జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి.

    ఈ వారం వార ఫలాలు (pinterest)
    ఈ వారం వార ఫలాలు (pinterest)

    గ్రహాల కదలికను బట్టి వార ఫలాలు తెలుసుకోవచ్చు. పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ ప్రకారం, రానున్న వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, కాగా కొన్ని రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. (మార్చి 1–7, 2026) మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు సమయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    ఈ వారం వార ఫలాలు

    మేష రాశి – మేష రాశి వారికి ఆరోగ్యం కొద్దిగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది. ప్రేమించిన బిడ్డ పరిస్థితి కూడా కొంత ప్రభావితమవుతుందని అనిపిస్తుంది. వ్యాపారులకు ఇది శుభ సమయం. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. ఆదాయం పెరుగుదల మీ వృత్తిపరమైన జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అయితే వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    వారం ప్రారంభంలో భూమి, భవనం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే బలమైన అవకాశం ఉంటుంది. భౌతిక సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. వారం మధ్యలో పిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి; ప్రేమలో తగాదాలను నివారించండి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను వాయిదా వేయండి. వారం చివర్లో ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. కొంత కలతపెట్టే సమయం అయినప్పటికీ విజయం మీదే ఉంటుంది. ఎర్రటి వస్తువును దగ్గర ఉంచడం, సూర్యుడికి నీరు సమర్పించడం శుభప్రదం.

    వృషభ రాశి – వృషభ రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ప్రేమ, సంతానం విషయాలు మితంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగినా, పెద్ద నష్టాలు ఉండవు. మొత్తంగా ఇది కొంత కలవరపరిచే దశ. వృత్తిపరమైన పరిస్థితి మరియు ప్రేమ, సంతానం విషయాలలో జాగ్రత్త అవసరం. వారం ప్రారంభంలో ధైర్యం ఫలిస్తుంది; ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధిస్తారు. వారం మధ్యలో గృహ కలహాల సూచనలు కనిపిస్తాయి. భూమి, భవనం, వాహనం కొనుగోలులో ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. వారం చివర్లో విద్యార్థులకు మంచి సమయం. చదువుకు అనుకూలం. భావోద్వేగాలను నియంత్రించండి. ఆకుపచ్చ వస్తువును సమీపంలో ఉంచడం శుభప్రదం.

    మిథున రాశి – మిథున రాశి స్థితి సాధారణంగా బాగుంటుంది. ప్రస్తుతానికి ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేయండి. ప్రేమ, పిల్లలు, ఆరోగ్యం విషయాలు కొంత ప్రభావితమవుతాయని అనిపిస్తుంది. వ్యాపార దృక్కోణంలో శుభ సమయం. వారం ప్రారంభంలో ఆస్తులు పెరుగుతాయి; కుటుంబంలో సంతోషం ఉంటుంది. వారం మధ్యలో ముక్కు, చెవి, గొంతు సమస్యలు, వ్యాపార హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చు. వారం చివర్లో భూమి, భవనాలు, వాహనాల కొనుగోలు లేదా గృహ కలహాలు సంభవించవచ్చు. కాళీజీకి నమస్కరించి, పచ్చని వస్తువును సమీపంలో ఉంచడం శుభప్రదం.

    కర్కాటక రాశి – మీరు కొంత కఠిన సమయాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు. సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, కుజుడు, రాహువు ఎనిమిదో ఇంట్లో ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యం, ప్రేమ-సంతానం, వ్యాపారం, ప్రభుత్వ వ్యవహారాలపై ప్రభావం ఉంటుంది. తండ్రితో విభేదాలు లేదా ఆరోగ్యంపై ఆందోళన ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది; సానుకూల శక్తి అనుభూతి అవుతుంది. వారం మధ్యలో డబ్బు నష్టం, కుటుంబ సంతోషానికి ఆటంకం ఉండచ్చు. వారం చివర్లో వ్యాపార విజయం సాధిస్తారు. హనుమంతుడికి నమస్కరించి, నల్ల వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.

    సింహ రాశి – ఉదర సమస్యలు ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామి విషయాల్లో కొంత కదలిక ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సమస్యలు సంభవించవచ్చు. ఆరోగ్యం మాదిరిగానే ఉంటుంది; ప్రేమ, సంతానం, వ్యాపారం బాగుంటాయి. వారం ప్రారంభంలో ఆందోళన, తలనొప్పి, కంటి నొప్పి ఉండవచ్చు. వారం మధ్యలో భయం ఉంటుంది. వారం చివర్లో డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది; కుటుంబ సంతోషం పెరుగుతుంది. పసుపు వస్తువును దగ్గర ఉంచి, సూర్యుడికి నీరు సమర్పించడం శుభకరం.

    కన్య రాశి – శత్రువులపై ఆధిపత్యం సాధిస్తారు; ప్రేమ వివాహ సూచనలు ఉండవచ్చు. అయితే కొంత అల్లకల్లోలం ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి; పాత వనరుల నుంచీ డబ్బు వస్తుంది. వారం మధ్యలో అధిక ఖర్చులు మనస్సును కలవరపెడతాయి. కంటి సమస్యలు, తెలియని భయం ఉండవచ్చు. వారం చివర్లో మీరు మెరిసిపోతారు; అవసరమైన వస్తువులు లభిస్తాయి. హనుమంతుడికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.

    తులా రాశి – నేడు తులా రాశి వారికి మానసిక స్థితి అస్థిరంగా ఉండవచ్చు. విద్యార్థులకు గందరగోళ పరిస్థితి ఉంటుంది. ప్రేమ, సంతానం విషయాలు అంత మంచివి కావు; వ్యాపారం మాత్రం బాగుంటుంది. ఛాతీ సమస్యలు ఉండవచ్చు; జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. వారం ప్రారంభంలో కోర్టు, వ్యాపార వ్యవహారాల్లో విజయం అవకాశముంది. వారం మధ్యలో ఆదాయంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నా లాభం ఉంటుంది. వారం చివర్లో అధిక ఖర్చులు, ఆందోళన కలగవచ్చు. శని దేవుడికి నమస్కరించడం శుభకరం.

    వృశ్చిక రాశి – వృశ్చిక రాశి వారు గృహ విషయాల్లో ఒత్తిడి, కలహాల సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ, సంతానం, వ్యాపారం సాధారణంగా బాగుంటాయి. వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం అనుకూలిస్తుంది; ఉపాధి, ప్రయాణంలో పురోగతి ఉంటుంది. వారం మధ్యలో వ్యాపార ఒడిదుడుకులు ఉన్నా విజయం సాధిస్తారు. వారం చివర్లో కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. ఆర్థికంగా శుభ సమయం. పసుపు రంగు వస్తువును సమీపంలో ఉంచడం ప్రయోజనకరం.

    ధనుస్సు రాశి – గౌరవం పెరుగుతుంది; కానీ ముక్కు, చెవి, గొంతు సమస్యలపై శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రేమ, సంతానం, వ్యాపారం బాగుంటాయి. వారం ప్రారంభంలో గాయపడే అవకాశం ఉంది; జాగ్రత్తగా ఉండండి. వారం మధ్యలో గౌరవాన్ని కాపాడుకోండి; ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేయండి. వారం చివర్లో వ్యాపార పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది; ఉన్నతాధికారుల ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. నీలం వస్తువును దానం చేయడం శుభప్రదం.

    మకర రాశి – మకర రాశి వారు ఆర్థిక విషయాల్లో పెద్ద రిస్క్ తీసుకోకండి. మాటలను నియంత్రించండి. సంపద పెరుగుతుంది. ప్రేమ, సంతానం విషయాలు కొంత వివాదాస్పదంగా ఉండవచ్చు. వ్యాపారం బాగుంటుంది. వారం ప్రారంభంలో జీవిత భాగస్వామి మద్దతు, ఉద్యోగ పురోగతి ఉంటుంది. వారం మధ్యలో గాయం లేదా సమస్యలు ఉండవచ్చు. వారం చివర్లో అదృష్టం అనుకూలిస్తుంది; ప్రయాణ అవకాశాలు ఉంటాయి.

    కుంభ రాశి – కల్లోలం, భయం, చంచలత ఉండవచ్చు. బీపీ, షుగర్ విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. వారం ప్రారంభంలో శత్రువులు ప్రభావం చూపవచ్చు; పెద్దల ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. వారం మధ్యలో ఉదర సమస్యలు, జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు ఉండవచ్చు. వారాంతం సవాలుగా ఉంటుంది; జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయండి. మొత్తంగా ఇది అనుకూల వారం కాదు. గణేశుడికి నమస్కరించడం ప్రయోజనకరం.

    మీన రాశి – ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో చిక్కుకోకండి. జీవిత భాగస్వామితో దూరం, భాగస్వామ్య సమస్యలు, తలనొప్పి లేదా కంటి నొప్పి వంటి సమస్యలు ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో మానసిక ఒత్తిడి, భావోద్వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది; ముఖ్య నిర్ణయాలు వాయిదా వేయండి. వారం మధ్యలో కాళ్లకు గాయం అయ్యే అవకాశం ఉంది. వారం చివర్లో పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. జీవిత భాగస్వామి మద్దతు, ఉపాధి పురోగతి, ప్రేమ సంబంధాల మెరుగుదల ఉంటుంది. గణేశుడిని ఆరాధించడం శుభప్రదం.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Weekly Horoscope: ఈ వారం కొన్ని రాశులకు ఊహించని లాభాలు, వినాయకుడుని ఆరాధిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి!
    News/Rasi Phalalu/Weekly Horoscope: ఈ వారం కొన్ని రాశులకు ఊహించని లాభాలు, వినాయకుడుని ఆరాధిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes