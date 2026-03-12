Edit Profile
    శని, బుధ, కుజ గ్రహాల అస్తమయం.. 3 రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు.. ఈ అదృష్ట రాశుల్లో మీరున్నరేమో చూసుకోండి

    కుజ గ్రహం నవంబర్ 1, 2025 నుండి మే 2, 2026 వరకు అస్తమయంలో ఉంటుంది. అదే సమయంలో బుధుడు ఈ నెల మార్చి 1, 2026 నుండి అస్తమయంలో వున్నాడు. మార్చి 18, 2026 వరకు అలానే సంచారం జరుగుతుంది. శని మార్చి 13, 2026న సాయంత్రం శని అస్తమించనుంది. శని ఏప్రిల్ 22, 2026 వరకు ఈ స్థితిలో సంచరించబోతున్నాడు.

    Published on: Mar 12, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిషశాస్త్రంలో అన్ని గ్రహాల కదలిక చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. శని, కుజ లేదా బుధుడు యొక్క సంచారం అయినా, ఇది మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై కొంత ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ సమయంలో శని దేవుడు మీన రాశిలో ఉంటాడు. కుంభ రాశిలో బుధుడు, కుజుడు వున్నారు. గ్రహాల యువరాజు బుధుడు, గ్రహాల అధిపతి అయిన కుజుడు ఇద్దరూ కూడా కుంభ రాశిలో సంచరిస్తున్నారు.

    శని, బుధ, కుజ గ్రహాల అస్తమయం.. 3 రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు
    త్వరలో శని కూడా అస్తమ స్థితిలోకి వెళ్లబోతున్నాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశిచక్రాలు ప్రయోజనకరమైన ఫలితాలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది, కొన్ని రాశిచక్ర రాశులు సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మూడు గ్రహాల కదలిక కొన్ని రాశిచక్రాలకు మంచి రోజులను తెస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో మూడు గ్రహాల ప్రభావంతో రాశులకు అద్భుత ఫలితాలు కలగనున్నాయో చూద్దాం.

    శని, కుజ, బుధ గ్రహాలు ఎంతకాలం అస్తమిస్తారు?

    హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, కుజ గ్రహం నవంబర్ 1, 2025 నుండి మే 2, 2026 వరకు అస్తమయంలో ఉంటుంది. అదే సమయంలో బుధుడు ఈ నెల మార్చి 1, 2026 నుండి అస్తమయంలో వున్నాడు. మార్చి 18, 2026 వరకు అలానే సంచారం జరుగుతుంది. శని గురించి మాట్లాడితే, మార్చి 13, 2026న సాయంత్రం శని అస్తమించనుంది. శని ఏప్రిల్ 22, 2026 వరకు ఈ స్థితిలో సంచరించబోతున్నాడు.

    శని, బుధుడు, కుజ గ్రహాలు అస్తమించడం అద్భుతమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.. ఈ 3 రాశులకు అనేక లాభాలు

    1.సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి మూడు గ్రహాల సంచారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారు తమ కలను నెరవేర్చుకునే బలమైన అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా బలంగా ఉండటానికి మీరు పెట్టుబడులతో పాటు పొదుపుపై కూడా శ్రద్ధ వహించాలి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండటం ద్వారా మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.

    2.ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి శని, బుధుడు, కుజ గ్రహాల అస్తమయం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్‌లో మీరు మీ బాస్ నుంచి గొప్ప మద్దతును పొందుతారు మరియు అనేక కొత్త పనులను పొందుతారు. మీ ఆదాయాన్ని మరియు ఆర్థిక స్థితిని పెంచుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే ఏ నిర్ణయం అయినా తీసుకునే ముందు పరిశోధన చేయడం మంచిది. ఆర్థికంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలు మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి జంక్ ఫుడ్స్‌కు దూరంగా ఉండండి.

    3.కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి మూడు గ్రహాల సంచారం శుభప్రదమైన ఫలితాలను తెస్తుంది. వ్యాపారంలో అనేక కొత్త అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని హెచ్చు తగ్గులు కూడా ఉంటాయి. పరిశోధన చేసి, ఆలోచించి పెట్టుబడి పెట్టడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టడం మర్చిపోవద్దు.

