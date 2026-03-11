మార్చి 15న ఎంతో విశేషమైన పాపమోచని ఏకాదశి.. ఈ 5 పనులు చేస్తే విష్ణువు అనుగ్రహంతో సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి!
ఈ ఏడాది పాపమోచని ఏకాదశి మార్చి 15, 2026న జరుపుకోవాలి. ఈ ఏకాదశికి విష్ణుమూర్తి యొక్క ప్రత్యేక కృపను పొందడానికి, జీవితంలోని పాపాలు, బాధలు, అడ్డంకులను వదిలించుకోవడానికి అద్భుతమైన రోజు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం మరియు పురాణాలలో ఈ రోజు పాటించే పరిహారాలు శీఘ్ర ఫలితాలను ఇస్తాయని నమ్మకం.
జ్యోతిష్యశాస్త్రం మరియు పురాణాలలో ఈ రోజు పాటించే పరిహారాలు శీఘ్ర ఫలితాలను ఇస్తాయని నమ్మకం. పాపమోచని ఏకాదశి నాడు పాటించాల్సిన 5 ప్రత్యేక పరిహారాలు తెలుసుకుందాం. వీటితో శ్రీహరి ఆశీస్సులు పొందండి మరియు జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సును పొందవచ్చు.
పాపమోచని ఏకాదశి నాడు పాటించాల్సిన 5 ప్రత్యేక పరిహారాలు
1. విష్ణుమూర్తికి పంచామృతాభిషేకం చేయండి:
పాపమోచని ఏకాదశి రోజున ఉదయం బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేసి, విష్ణుమూర్తి విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని పెట్టి పంచామృతంతో అభిషేకించండి. పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె మరియు చక్కెర పంచామృతాలు. అభిషేకం సమయంలో 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' మంత్రాన్ని జపించండి. ఇలా చేయడం ద్వారా పని ప్రదేశంలో ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. కొత్త నైపుణ్యాలు, కెరీర్ పురోగతిని చూపించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ అభిషేకం ద్వారా మనసుని శాంతిపజేయచ్చు.
2. తులసికి ప్రత్యేక పూజ చేయండి:
వైవాహిక జీవితంలో కష్టాలు, విభేదాలు లేదా ఉద్రిక్తత ఉంటే, పాపమోచని ఏకాదశి నాడు తులసికి ప్రత్యేక పూజ చేయండి. తులసికి నీళ్లు పోసి, కుంకుమ, గంధం, పువ్వులు, పసుపు, అక్షింతలు వంటి పూజా సామగ్రిని సమర్పించండి. ల'ఓం తులస్యై నమః' అనే మంత్రాన్ని జపించండి. ఈ పూజ సంబంధాలలో ప్రేమను పెంచుతుంది, విభేదాలను తొలగిస్తుంది మరియు వైవాహిక ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. తులసిని పూజించడం వల్ల ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.
3. పేదలకు ఆహారాన్ని దానం చేయండి:
పాపమోచని ఏకాదశి రోజున దానానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజున నిరుపేదలకు ఆహారం ఇవ్వండి. కిచిడీ, పప్పు-బియ్యం, పండ్లు లేదా స్వీట్లు వంటి సాత్విక ఆహారం దానం హేయండి. దానం చేసే సమయంలో 'ఓం విష్ణవే నమః' అనే మంత్రాన్ని జపించండి. ఇలా చేయడం ద్వారా మునుపటి జన్మల పాపాలు తగ్గుతాయని నమ్మకం ఉంది. జీవితంలోని కష్టాలు తగ్గి పుణ్యం లభిస్తుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సంపద మరియు శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి.
4. ఆర్థిక సమస్యల నివారణ కోసం ఈ పరిహారం చేయండి:
ఆర్థిక సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నట్లయితే, బ్రహ్మ ముహూర్తంలో విష్ణుమూర్తిని సక్రమంగా ఆరాధించండి. తమలపాకుపై ఎర్రగంధంతో 'ఓం విష్ణవే నమః' అని వ్రాసి దేవుని పాదాలకు సమర్పించండి. మరుసటి రోజు ఈ ఆకును పసుపు రంగు వస్త్రంలో చుట్టి సురక్షితమైన లేదా డబ్బు ఉంచే స్థలంలో ఉంచాలి. డబ్బు రాకను వేగవంతం చేస్తుంది. ఖర్చులు నియంత్రణలోకి వస్తాయి మరియు ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఈ పరిహారాన్ని క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల శాశ్వత ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
5. రావి చెట్టు కింద నెయ్యి దీపం వెలిగించండి:
పాపమోచని ఏకాదశి రోజున రావి చెట్టు కింద నెయ్యి దీపం వెలిగించి, 7 ప్రదక్షిణాలు చేయండి. రావి చెట్టు విష్ణుమూర్తి నివాసంగా భావించబడుతుంది. దీపం వెలిగించే సమయంలో 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' మంత్రాన్ని జపించండి. ప్రదక్షిణలు చేసే సమయంలో మీ కోరికను గుర్తుంచుకోండి. ఇలా చేయడం ద్వారా లక్ష్మీమాత మరియు విష్ణుమూర్తి ఇద్దరి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. పేదరికం తొలగిపోతుంది మరియు సంపద పెరుగుతుంది. రావి చెట్టును పూజించడం వల్ల వాస్తు లోపాలు కూడా తగ్గుతాయని నమ్మకం ఉంది.
పాపమోచని ఏకాదశి రోజున భక్తితో ఈ 5 సాధారణ పరిహారాలు చేయడం ద్వారా శ్రీహరి సంతోషిస్తాడు. శత్రువులు దూరమవుతారు, సంపద పెరుగుతుంది మరియు జీవితంలో ఆనందం, శాంతి కలుగుతాయి. ఈ ఏకాదశి రోజున ఉపవాసంతో పాటు ఈ చర్యలను అవలంబిస్తే, జీవితంలో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి.