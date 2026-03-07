Edit Profile
    ఏకాదశులు 2026 మార్చి: ఈ నెలలో ఏకాదశులు ఎప్పుడు వచ్చాయి? పాపమోచని ఏకాదశి, కామద ఏకాదశి తేదీలు, సమయం వివరాలు ఇవిగో

    ఏకాదశి నాడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన నియమాలను పాటించాలి. ఉపవాసం ఉండకపోయినా ఆ రోజు బట్టలు ఉతకడం, అన్నం తినడం వంటివి చేయకూడదు. ఏకాదశి నాడు విష్ణువును పూజిస్తే సకల సంతోషాలు కలుగుతాయి. జీవితంలోని కష్టాలను తొలగిపోతాయి. సంపద, సమృద్ధి, శాంతిని పొందవచ్చు. మార్చి నెలలో ఏకాదశులు ఎప్పుడు వచ్చాయో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Mar 07, 2026 8:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఏకాదశి తిథి అంటే విష్ణువుకి ఎంతో ఇష్టం. ఆ రోజు విష్ణువును ఆరాధించడం వలన ఆనందం, సంపద పెరుగుతాయి. ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండడం, విష్ణువును భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. ఏకాదశి నాడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన నియమాలను పాటించాలి. ఉపవాసం ఉండకపోయినా ఆ రోజు బట్టలు ఉతకడం, అన్నం తినడం వంటివి చేయకూడదు.

    ఏకాదశులు 2026 మార్చి: ఈ నెలలో ఏకాదశులు ఎప్పుడు వచ్చాయి? (pinterest)
    ఏకాదశులు 2026 మార్చి: ఈ నెలలో ఏకాదశులు ఎప్పుడు వచ్చాయి? (pinterest)

    ఏకాదశి నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణువును పూజిస్తే సకల సంతోషాలు కలుగుతాయి. జీవితంలోని కష్టాలను తొలగిపోతాయి. సంపద, సమృద్ధి, శాంతిని పొందవచ్చు. మార్చి నెలలో ఏకాదశులు ఎప్పుడు వచ్చాయో, ఏకాదశికి సంబంధించిన వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    2026 మార్చి నెలలో ఏకాదశులు ఎప్పుడు వచ్చాయి?

    మార్చి నెలలో ఫాల్గుణ కృష్ణ ఏకాదశి మరియు చైత్ర శుక్ల ఏకాదశి రానున్నాయి. ఫాల్గుణ కృష్ణ పక్ష ఏకాదశిని పాపమోచని ఏకాదశి అని అంటారు. అలాగే చైత్ర శుక్ల పక్ష ఏకాదశిని కామద ఏకాదశి అని అంటారు. ఈ రెండు ఏకాదశి రోజుల్లో విష్ణువును ఆరాధించడం వలన ఆనందం కలుగుతుంది. అనుకున్నవన్నీ ఫలిస్తాయి. ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.

    పాపమోచని ఏకాదశి 2026:

    పాపమోచని ఏకాదశి పేరులోనే వుంది. ఈ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటే పాపాలు తొలగిపోతాయని తెలుపుతుంది. ఈ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటే సంతోషం, ప్రశాంతత కలుగుతాయి. విష్ణు అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు. పాపమోచని ఏకాదశి నాడు పాపాలన్నీ తొలగించేందుకు ఇది మంచి రోజు. ఆ రోజు ఉపవాసం ఉంటే మనసు, దేహం స్వచ్ఛంగా మారుతాయి.

    ఆ రోజు దానాలు చేయడం, ఉపవాసం ఉండడం, విష్ణువును ఆరాధించడం వలన విశేష ఫలితాలను పొందవచ్చు. ఫాల్గుణ కృష్ణ ఏకాదశి మార్చి 14 ఉదయం 8:10కి మొదలై, మార్చి 15 ఉదయం 9:16కి ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం మార్చి 15న పాపమోచని ఏకాదశి జరుపుకోవాలి.

    కామద ఏకాదశి 2026:

    కామద ఏకాదశి చైత్ర మాసం శుక్లపక్ష ఏకాదశి నాడు జరుపుతారు. ఆ రోజు ఉపవాసం ఉంటే కోరికలు తీరుతాయి. ఏకాదశి తిథి మార్చి 28 ఉదయం 8:45కి మొదలవుతుంది. మార్చి 29 ఉదయం 7:46కి ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం ఏకాదశిని మార్చి 29న జరుపుకోవాలి. మార్చి 30న ఉపవాసాన్ని విరమించాలి. ఈ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండి, విష్ణువుని ఆరాధిస్తే జీవితంలోని కష్టాలను తొలగిపోతాయి. సంపద, సమృద్ధి, శాంతిని పొందవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని కూడా పొందవచ్చు.

