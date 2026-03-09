Mercury Rise in Kumbha rasi: మార్చి 13న కుంభరాశిలో బుధుడు ఉదయిస్తాడు, ఈ రాశులకు కెరీర్, డబ్బుతో పాటు అనేక లాభాలు!
బుధుడు ఉదయించినప్పుడు ఆ ప్రభావం మరింత చురుగ్గా, ప్రభావవంతంగా పరిగణించబడుతుంది. మార్చి 13, 2026న రాత్రి 10:14 గంటలకు బుధ గ్రహం శని రాశి అయినటువంటి కుంభ రాశిలో ఉదయిస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర దృక్కోణం నుండి ఈ స్థానం అనేక రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు, సానుకూల మార్పులకు సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో బుధ గ్రహం తెలివితేటలు, కమ్యూనికేషన్ సామర్థ్యం, శక్తి, వ్యాపారానికి కారకంగా పరిగణించబడుతుంది. ఒక రాశిలో బుధుడు ఉదయించినప్పుడు ఆ ప్రభావం మరింత చురుగ్గా మరియు ప్రభావవంతంగా పరిగణించబడుతుంది. పంచాంగం ప్రకారం మార్చి 13, 2026న రాత్రి 10:14 గంటలకు బుధ గ్రహం శని రాశి అయినటువంటి కుంభ రాశిలో ఉదయిస్తుంది.
జ్యోతిషశాస్త్ర దృక్కోణం నుండి ఈ స్థానం అనేక రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు, సానుకూల మార్పులకు సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది. మరింత ముఖ్యంగా కొన్ని రాశిచక్రాలకు చెందిన వ్యక్తులు ఈ కాలంలో కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలలో ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశిలో బుధ ఉదయం.. ఈ రాశులకు బోలెడు లాభాలు
మేష రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు
మేష రాశి వారు బుధ ఉదయంతో లాభాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో ఆకస్మిక లాభాలు లేదా పాత, చిక్కుకుపోయిన డబ్బును పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో కొత్త ఆర్డర్లు లేదా ప్రాజెక్టులను కనుగొనవచ్చు. కుటుంబం, జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు కూడా మెరుగ్గా ఉంటాయి. బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించడం, బుధ మంత్రాన్ని పఠించడం శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
వృషభ రాశి వారికి వృత్తి, పురోగతికి అవకాశాలు
వృషభ రాశి స్థానికులకు బుధుడు పెరుగుదల కర్మ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. పని ప్రాంతంలో మీ కృషిని ప్రశంసించవచ్చు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ మార్పులు లేదా పదోన్నతులకు సంబంధించిన అవకాశాలు కూడా ఉండవచ్చు. కొత్త ఒప్పందాలు లేదా భాగస్వామ్యాల నుండి వ్యాపారులు ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి లేదా శుక్రుడిని ఆరాధించడం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు.
మిథున రాశి వారికి అదృష్టం
బుధుడు మిథున రాశికి అధిపతి, కాబట్టి ఈ రాశిచక్రానికి అతని పెరుగుదల ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. విద్య, విదేశాల్లో పని లేదా ఉన్నత విద్యకు అవకాశాలు కనుగొనవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి బలంగా ఉండవచ్చు. పాత ప్రయత్నం మంచి ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు. బుధవారం ఆకుపచ్చ బట్టలు లేదా పెసరపప్పు దానం చేయడం ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది.
తులా రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితిలో మెరుగుదల
తెలివితేటలు మరియు ప్రణాళికలకు సంబంధించిన విషయాలలో తులారాశిపై బుధుడి ప్రభావం సానుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులను సృష్టించే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడులు కూడా లాభాలకు దారితీస్తాయి. మీరు పిల్లలు లేదా కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. పనిప్రాంతంలో మీ పని శైలి ప్రశంసించబడవచ్చు. శుక్రవారం తెల్లని వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు.
మకర రాశి వారికి అవకాశాలు
మకర రాశిలో బుధుడి సంచారం డబ్బు మరియు మాటలకు సంబంధించిన ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ కమ్యూనికేషన్ సామర్థ్యం బలంగా ఉంటుంది, ఇది కార్యాలయంలో మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. వ్యాపారం లేదా ఉద్యోగంలో ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది మరియు సంపద కూడగట్టుకునే అవకాశాలు కూడా ఉండవచ్చు. శనివారం పేదలకు ఆహారం లేదా పెరుగు, బియ్యం ఇవ్వడం ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది.
బుధుడు జాతకంలో సరైన స్థానంలో ఉన్నప్పుడు సాంకేతికత, కమ్యూనికేషన్, వ్యాపారం, విశ్లేషణాత్మక పనులతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కొత్త ప్రణాళికలపై పనిచేయడానికి మరియు మేధో సామర్థ్యాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవడానికి ఈ సమయం అనుకూలంగా పరిగణించబడుతుంది.
జ్యోతిషశాస్త్ర చిట్కాలు:
బుధుడి శుభప్రదాన్ని పెంచడానికి మీ ప్రసంగంలో మాధుర్యాన్ని కొనసాగించండి, ఆకుపచ్చ రంగు వాడకాన్ని పెంచండి. బుధవారం గణేశుడు లేదా బుధ గ్రహానికి సంబంధించిన మంత్రాలను పఠించండి.