ఈరోజు శ్రీరామనవమి వేళ పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? వారికి మంచి ఫలితాలు, ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం!
గ్రహాలు, నక్షత్రాల ఆధారంగా పన్నెండు రాశుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? ఈ రోజున ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు, ఏ రాశులకు సమస్యలు రానున్నాయి? పైగా ఈరోజే శ్రీరామనవమి. ఈ విశేష దినాన జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు ఎలా ఉంటుంది?
మేష రాశి: ప్రేమ జీవితంలో గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. పరిస్థితి అదుపు తప్పడానికి ముందు సమస్యను పరిష్కరిస్తారు. వృత్తి జీవితంలో సానుకూల దృక్పథం తీసుకోండి. ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా డబ్బుకు సంబంధించిన అవసరాలను తీరుస్తారు. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
వృషభ రాశి: నేడు ఈ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో జరుగుతున్న సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని కనుగొనాలి. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం పరంగా మీకు మంచి రోజు ఉంటుంది.
మిథున రాశి: ఈరోజు సంబంధాల్లో గందరగోళాన్ని చూస్తారు. ఆఫీసులో మీ వైఖరి ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది, మీరు అంచనాలకు అనుగుణంగా జీవించడంలో విజయం సాధిస్తారు. మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
కర్కాటక రాశి: జీవితంలో సంతోషంగా ఉండటానికి సంబంధాలకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించండి. ప్రొఫెషనల్ పరంగా ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. ఆర్థికంగా మీరు బలంగా ఉంటారు. మీ ఆరోగ్యం కూడా సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది.
సింహ రాశి: ప్రేమను జరుపుకోండి, మరియు ప్రేమ సంబంధాలలో అహాన్ని దూరంగా ఉంచండి. కొత్త పనులను చేపట్టండి, ఇది మీ వృత్తిపరమైన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఈ రోజున సంపద పొందే అవకాశం కూడా ఉంది.
కన్య రాశి: నేడు మిమ్మల్నిపెద్ద ఆర్థిక సమస్యలు మిమ్మల్ని బాధించవు, అలాగే ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఉండవచ్చు, అయితే మీరు ఈ పరిస్థితిని అధిగమిస్తారు.
తులా రాశి: మీ భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపాలని ఆలోచించండి. పని వద్ద మీ దృక్పథం సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జీవితంలో సంవృద్ధి ఉంటుంది. సంతోషంగా ఉండటానికి ప్రేమ జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించండి.
వృశ్చిక రాశి: నేడు సంబంధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రేమ జీవితానికి సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. మీ కెరీర్లో సమస్యలు ఉంటాయి, అయితే వాటిని అధిగమించడానికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కొనసాగించండి.
ధనుస్సు రాశి: ప్రేమ జీవితంలో సంతోషంగా వుంటారు. మీరు కార్యాలయంలో ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలను పొందుతారు. ఈ రోజు డబ్బును జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి. వ్యక్తిగత జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోండి.
మకర రాశి: నేడు మకర రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో నిజాయితీ మంచి ఫలితాలను తెస్తుంది. వృత్తి జీవితంలో రాజీపడవద్దు. సాధారణ ఆరోగ్యంతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది.
కుంభ రాశి: సమస్యను హుందాగా పరిష్కరించడం ముఖ్యం. ఆర్థిక జీవితం స్థిరంగా ఉంటుంది. మీ క్రమశిక్షణ మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ద్వారా మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.
మీన రాశి: నేడు ఈ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. పనిప్రాంతంలో క్రమశిక్షణను పాటిస్తారు, ఇది మెరుగైన పనితీరుకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. మంచి ఆరోగ్యంతో పాటు శ్రేయస్సు కూడా లభిస్తుంది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More