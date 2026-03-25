Today Horoscope: నేడు ఓ రాశి వారు ప్రేమించిన వారిని కలుసుకుంటారు.. భూమి, భవనం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి!
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణపతిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో శ్రేయస్సు లభిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 25న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి మార్చి 25న ఏ రాశులకు మేలు చేస్తాయో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది, ప్రియమైనవారి పెరుగుదల ఉంటుంది. జీర్ణమయ్యే ఆహారం, రుచికరమైన ఆహారం లభిస్తాయి. ప్రేమ, పిల్లలు మరియు వ్యాపారం అన్నీ మిమ్మల్ని సంతోషంగా ఉంచుతాయి. మీ మాటలను కొద్దిగా నియంత్రించండి. కాళీ మాతకు నమస్కరించడం మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి:
మీకు భిన్నమైన ఆకర్షణ ఉంటుంది. మీలో ఏదో అందం ఉంటుంది. ప్రేమ, పిల్లలు కలిసి ఉంటారు, వ్యాపారం కూడా బాగా జరుగుతుంది. జీవితంలో మీకు ఏది అవసరమో, అది లభిస్తుంది. మీరు మనోజ్ఞత, సౌమ్యతకు చిహ్నంగా కొనసాగుతారు మరియు సానుకూల శక్తిని ప్రేరేపిస్తారు. ఆకుపచ్చ వస్తువును మీతో ఉంచుకోవడం మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి:
మీ సమయాన్ని శుభకార్యాలలో గడుపుతారు. మనస్సు కొంచెం కలవరపడవచ్చు. తెలియని భయాలు కలగవచ్చు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ, పిల్లలు, వ్యాపారం కూడా బాగుంటాయి.
కర్కాటక రాశి:
కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది. మీ వద్ద ఎరుపు వస్తువును ఉంచుకోండి, అది శుభప్రదం అవుతుంది.
సింహ రాశి:
కోర్టు కేసులను గెలుస్తారు. మీ తండ్రి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. రాజకీయ లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం కాస్త మితంగా ఉంది. ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది. సూర్య భగవామనుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం మీకు శుభప్రదం అవుతుంది.
కన్య రాశి:
నేడు కన్య రాశి వారికి అదృష్టం యొక్క పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రయాణ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి చాలా బాగుంది. వ్యాపారం కూడా మంచి దిశలో కదులుతోంది. మీరు ప్రమాదాల నుండి బయటపడ్డారు. మీతో ఆకుపచ్చ వస్తువును కలిగి ఉండటం శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి:
సమయం కొంచెం ప్రతికూలంగా ఉంటుంది, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకండి. మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. ప్రేమ, పిల్లలు, వ్యాపార పరిస్థితి బాగుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
మీకు జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. లవర్ లేదా గర్ల్ఫ్రెండ్ను కలిసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కాస్త మితంగా ఉంటుంది, కానీ ప్రేమ, పిల్లలు మరియు వ్యాపార పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఎరుపు రంగు వస్తువును మీతో ఉంచుకోవడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి:
మీ ఆరోగ్యం కొద్దిగా హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి ఒక మాదిరిగా ఉంటుంది, అయితే వ్యాపారం బాగా జరుగుతుంది. మీరు ప్రియమైనవారి మద్దతును పొందుతారు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. మీరు విషయ అవగాహన పొందుతారు.
మకర రాశి:
విద్యార్థులు, రచయితలు, కవులు, కళాకారులు మరియు చిత్రనిర్మాతలకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదం. ప్రేమ సంబంధాలలో వివాదాలను నివారించండి మరియు పిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం. వ్యాపార పరిస్థితులు బాగుంటాయి.
కుంభ రాశి:
నేడు కుంభ రాశి వారు భూమి, భవనం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ, పిల్లలు మరియు వ్యాపారం మూడు వైపులా చాలా మెరుగ్గా కనిపిస్తాయి. శుభప్రదం కోసం ఆకుపచ్చ వస్తువును మీతో ఉంచుకోండి.
మీన రాశి:
శౌర్యం పెరుగుతుంది, ఇది మీ ప్రతిష్టను పెంచుతుంది. మీరు మీ పని మరియు ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు వ్యాపార పరిస్థితులు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. పరిష్కారంగా, పసుపు వస్తువును మీతో ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
ABOUT THE AUTHOR: Peddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More