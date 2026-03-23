    Venus Transit: మేష రాశిలోకి శుక్రుడు.. వారి ప్రేమ పెళ్ళికి దారి తీస్తుంది.. విపరీతమైన అదృష్టం, డబ్బు కలుగుతాయి!

    శుక్రుడు ప్రేమ, విలాసాలు, డబ్బు, సంతోషాల గ్రహం అని చెబుతారు. శుక్రుడు శుభప్రదమైనప్పుడు, ఒక వ్యక్తికి జీవితంలో ఎలాంటి లోపం ఉండదు. శుక్రుడు సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని ఇస్తాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, శుక్రుడు రాశిచక్రాన్ని మార్చినప్పుడు, అది ప్రతి రాశిచక్రాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. 

    Published on: Mar 23, 2026 3:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో, గ్రహాల కదలికలో మార్పు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఒక గ్రహం రాశిచక్రాన్ని మార్చినప్పుడు, అది మొత్తం 12 రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కొన్ని రాశిచక్ర రాశులు శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, మరి కొన్ని రాశిచక్ర రాశులు అశుభకరమైన ఫలితాలను పొందుతాయి. మరో మూడు రోజుల్లో అనగా మార్చి 26న శుక్రుడు మేష రాశిలో ప్రవేశించబోతున్నాడు.

    మేష రాశిలోకి శుక్రుడు.. ఈ 5 రాశులకు అనేక లాభాలు
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శుక్రుడు ప్రేమ, విలాసాలు, డబ్బు, సంతోషాల గ్రహం అని చెబుతారు. శుక్రుడు శుభప్రదమైనప్పుడు, ఒక వ్యక్తికి జీవితంలో ఎలాంటి లోపం ఉండదు. శుక్రుడు సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని ఇస్తాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, శుక్రుడు రాశిచక్రాన్ని మార్చినప్పుడు, అది ప్రతి రాశిచక్రాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈసారి శుక్ర సంచారం అన్ని రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది, కానీ ఈ సమయం 5 రాశిచక్రాలకు శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రాశులకు అదృష్టం యొక్క పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

    1.మిథున రాశి:

    ఈ సంక్రమణ మిథున రాశికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులు కూడా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. వివాహితుల సంబంధాలలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో ముందుకు సాగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కొందరి సంబంధాలు పెళ్లికి దారి తీస్తాయి. ఉద్యోగం చేసే వారికి సీనియర్ల మద్దతు లభిస్తుంది, ఇది పనిలో ఎదుగుదలకు దారితీస్తుంది.

    2.కర్కాటక రాశి:

    ఈ సమయం కర్కాటక రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారం చేసే వారు లాభాలు పొందుతారు. సమాజంలో మర్యాదలు, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో సానుకూల ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. విదేశాల్లో అవకాశం కోసం చూస్తున్న వారు కూడా శుభవార్త పొందవచ్చు.

    3.సింహ రాశి:

    శుక్రుడు యొక్క సంచారం సింహ రాశికి కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. పనిలో విజయం సాధించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులను ఇప్పుడు పూర్తి చేయవచ్చు. ఆఫీసులో మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది మరియు పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి.

    4.మకర రాశి:

    ఈ సంచారం మకర రాశి ప్రజలకు కూడా మంచిది. భూమి లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన పాత వివాదాలను పరిష్కరించవచ్చు. మీరు ఇల్లు లేదా కారు కొనడానికి ప్రణాళిక చేయవచ్చు. మొత్తం మీద, ఈ సమయం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అనేక పనులు పూర్తవుతాయి.

    5.మీన రాశి:

    మీన రాశి ప్రజలకు, ఈ సంచారం డబ్బు పరంగా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో రావాల్సిన డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో కూడా ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

