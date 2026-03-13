Edit Profile
    మేష రాశిలోకి శుక్రుడు: శ్రీరామనవమి నాడు శుక్ర సంచారం, 4 రాశులకు ఊహించని లాభాలు.. మంచి ప్రేమ జీవితం, డబ్బు, ఉద్యోగాలు!

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు రాశిచక్రాన్ని మారుస్తాయి. దాని ప్రభావం ప్రజల జీవితాలపై కూడా కనిపిస్తుంది. మార్చి 26, 2026న, శుక్రుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ రోజున శ్రీరామనవమి పండుగను కూడా జరుపుకుంటారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ సంచారాన్ని జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు.  

    Published on: Mar 13, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    శుక్రుడిని చాలా ముఖ్యమైన గ్రహంగా భావిస్తారు. సౌందర్యం, విలాసాలు, ప్రేమ, ఆనందం సంపద మొదలైన వాటికి కారకుడు. శుక్రుడు స్థానం జాతకంలో బలంగా ఉంటే సుఖ సౌకర్యాలని ఎక్కువగా పొందవచ్చు. అలాగే శుక్రుడు అందం, నృత్యం, సంగీతం, ఫ్యాషన్ లాంటి సృజనాత్మక రంగాలకు కూడా కారకుడు. శుక్రుడు వ్యక్తిలో మాధుర్యం, ఆకర్షణ, ఇతరులను ఆకట్టుకునే లక్షణాలను కూడా అందిస్తాడు. దాంతో సమాజంలో వారు మంచి పేరు ప్రతిష్టలని పొందుతారు.

    శ్రీరామనవమి 2026 వేళ మేష రాశిలోకి శుక్రుడు.. ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు (pinterest)
    మేష రాశిలోకి శుక్రుడు

    జ్యోతిష్యం ప్రకారం, గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు రాశిచక్రాన్ని మారుస్తాయి మరియు దాని ప్రభావం ప్రజల జీవితాలపై కూడా కనిపిస్తుంది. మార్చి 26, 2026న, శుక్రుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. విశేషమేమిటంటే, ఈ రోజున శ్రీరామనవమి పండుగను కూడా జరుపుకుంటారు.

    అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ సంచారాన్ని జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. శుక్రుడు తన కదలికను మార్చినప్పుడు, అది కెరీర్, డబ్బు మరియు సంబంధాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈసారి సంచారం అన్ని రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది, కానీ కొన్ని రాశిచక్రాల కోసం ఈ సమయం మరింత అనుకూలంగా పరిగణించబడుతుంది. ఏ రాశి వారికి ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకుందాం.

    శ్రీరామనవమి 2026 వేళ మేష రాశిలోకి శుక్రుడు.. ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు

    1.మేష రాశి

    శుక్రుడు యొక్క ఈ సంచారం మేష రాశి ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించే అంశంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది మరియు ప్రజలలో మీ ఇమేజ్ మెరుగ్గా మారుతుంది.

    సమయం పని పరంగా కూడా మంచిగా ఉంటుంది. పని చేసే వారికి కొత్త బాధ్యతలు దక్కవచ్చు. కొంత మందికి పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉండవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కూడా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. మీరు కొత్త పనిని ప్రారంభించే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు.

    2.మిథున రాశి

    శుక్రుడు యొక్క ఈ మార్పు మిథున రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో సానుకూల సంకేతాలను ఇస్తుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు ఇప్పటికే ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, దాని నుండి కూడా ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

    ఈ సమయంలో పనికి సంబంధించిన కొన్ని పాత పనులను పూర్తి చేయవచ్చు. కొత్త వ్యక్తులతో సన్నిహితంగా ఉండటం మీ కెరీర్‌లో ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం అనుకూలంగా పరిగణించబడుతుంది.

    3.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి శుక్రుడు యొక్క ఈ సంచారం చాలా సందర్భాల్లో మంచిదిగా పరిగణించబడుతుంది. కెరీర్‌లో ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. కొంతమంది పని కోసం ప్రయాణించాల్సి రావచ్చు,

    ఇది భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలు కూడా తమ పనిని విస్తరించుకునే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. విదేశాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరిగే సంకేతాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

    4.ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వ్యక్తులకు ఇది శుభ సమయం. ఈ సంచారం సంబంధాలు మరియు ఆర్థిక విషయాలను మెరుగుపరుస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో మునుపటి కంటే మంచి అనుబంధం ఉంటుంది.

    ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా క్రమంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. మీరు పని రంగంలో కొన్ని కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో లాభం చేకూరుతుంది.

