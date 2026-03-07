Sri Rama Navami 2026: శ్రీరామనవమి మార్చి 26న, 27న? తేదీ, సమయం, పూజా విధానంతో పాటు పూర్తి వివరాలు ఇవిగో
శ్రీరామ నవమి 2026: హిందూ మతంలో శ్రీరామనవమి పండుగ చాలా పవిత్రమైనది మరియు ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఆ రోజున పురుషోత్తముడైన శ్రీరాముని జయంతిగా జరుపుకుంటారు. మత విశ్వాసం ప్రకారం, శ్రీరాముడు చైత్ర మాసంలోని శుక్ల పక్షంలో తొమ్మిదవ రోజున జన్మించాడు. ఈ కారణంగానే ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా శ్రీరామనవమి పండుగను భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు.
శ్రీరామనవమి 2026
శ్రీరామనవమి కేవలం మతపరమైన పండుగ మాత్రమే కాదు, ఆదర్శ జీవిత విలువలకు చిహ్నం కూడా. శ్రీరాముడిని సత్యం, మతం, గౌరవం మరియు కర్తవ్యం యొక్క ఆదర్శంగా పరిగణిస్తారు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ధర్మం, సత్యాల మార్గాన్ని అనుసరించాలని ఆయన జీవితం మనకు బోధిస్తుంది.
2026 సంవత్సరంలో శ్రీరామనవమి తేదీ గురించి కొంత మందిలో గందరగోళం ఉండవచ్చు, ఎందుకంటే ఈసారి నవమి తిథి రెండు రోజులు వస్తుంది. పంచాంగం ప్రకారం తిథి ప్రారంభం మరియు ముగింపు సమయం కారణంగా కొంతమంది మార్చి 26న, మరి కొంత మంది మార్చి 27న రామనవమి వచ్చింది అని అంటున్నారు. అటువంటి పరిస్థితిలో సరైన తేదీ, పూజ, పూజా విధి, శుభ సమయాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
రామ నవమి 2026 తేదీ, పూజ సమయం, పూజా విధానం వివరాలు:
రామ నవమి 2026 తేదీ:
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం చైత్ర మాసంలో శుక్ల పక్ష తొమ్మిదవ తిథి ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది:
నవమి తిథి ప్రారంభం: 26 మార్చి 2026, ఉదయం 11:48 AM
నవమి తిథి ముగింపు: 27 మార్చి 2026, ఉదయం 10:06 AM
శ్రీరామ నవమి ఏ రోజు జరుపుకుంటారు?
తిథి సమయాన్ని బట్టి ఈసారి రెండు రోజుల పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.
26 మార్చి 2026 (గురువారం): ప్రారంభ తిథిని బట్టి చాలా మంది ఈ రోజున శ్రీరామనవమిని జరుపుకుంటారు.
27 మార్చి 2026 (శుక్రవారం): వైష్ణవ సంప్రదాయం మరియు ఉదయ తిథి (సూర్యోదయం సమయంలో ఉన్న తిథి) అనుసరించే వ్యక్తులు ఈ రోజున శ్రీరామ నవమిని జరుపుకుంటారు. మత సంప్రదాయాల ప్రకారం ఉదయ తిథికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం వల్ల మార్చి 27న అనేక దేవాలయాలు మరియు మత సంస్థల్లో రామ నవమి ప్రధాన వేడుకలు నిర్వహించబడతాయి.
శ్రీరామ నవమి 2026 శుభ సమయం:
మత గ్రంథాల ప్రకారం శ్రీరాముడు మధ్యాహ్నం సమయంలో జన్మించాడు. అందువల్ల ఈ సమయంలో శ్రీరామనవమిని ఆరాధించడం అత్యంత పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
పూజ యొక్క శుభ సమయం: ఉదయం 11:13 నుండి మధ్యాహ్నం 01:41 వరకు. సుమారు రెండున్నర గంటల ఈ సమయం రాముడి జయంతిని ఆరాధించడానికి ఉత్తమ సమయంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ సమయంలో ప్రత్యేక పూజలు, హారతి మరియు భోగం చేయడం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు.
ఇంట్లో రామ నవమి పూజ ఎలా చేయాలి? పూజ విధానం తెలుసుకోండి
1. శ్రీరామనవమి రోజున ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించండి. తరువాత సూర్య భగవానుడికి నీటిని సమర్పించి భగవంతుడిని ధ్యానం చేయండి.
2. పూజా స్థలం ఏర్పాటు:
ఇంటి ఈశాన్య దిశ పూజకు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అక్కడ ఒక పసుపు లేదా ఎరుపు వస్త్రాన్ని వెయ్యండి. దీని తరువాత శ్రీరాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు, హనుమాన్ కలిసి వున్నా విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ప్రతిష్టించండి.
3. పూజా సామగ్రిని సమర్పించండి:
పూజ సమయంలో ఈ క్రింది వస్తువులను స్వామికి సమర్పిస్తారు:
పసుపు, కుంకుమలు, గంగాజలం, గంధపు చెక్క, పువ్వులు, తులసి, పండ్లు, స్వీట్లు, ధూపం, హారతిని మరిచిపోవద్దు. భగవంతుడికి పంచామృతం లేదా స్వీట్లు సమర్పించడం కూడా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
4. మంత్రాలు మరియు పఠనాలు:
శ్రీరామ నవమి రోజున రాముడికి సంబంధించిన మంత్రాలు మరియు గ్రంథాలను పఠించడం చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజున మీరు రామచరితమానస్ శ్లోకాలను పఠించవచ్చు, రామరక్ష స్తోత్రాన్ని పఠించవచ్చు, “ఓం శ్రీ రామాయ నమః” మంత్రాన్ని జపించవచ్చు. ఇది ఇంటిలో సానుకూల శక్తి మరియు శాంతి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.
5. హారతి మరియు ప్రసాద పంపిణీ:
పూజ ముగిసిన తర్వాత కుటుంబం మొత్తంతో కలిసి శ్రీరామునికి హారతి ఇచ్చి ప్రసాదం పంపిణీ చేయాలి. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండే భక్తులు పండ్లు తింటారు.
శ్రీరామ నవమి ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత:
హిందూ మతంలో రామ నవమి పండుగను చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజు శ్రీరాముని అవతార వేడుక. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండటం, పూజించడం మరియు రామ నామాన్ని జపించడం ఇంట్లో ఆనందం మరియు శాంతిని తెస్తుంది మరియు జీవితంలోని కష్టాలను తొలగిస్తుంది. ఈ రోజున చాలా మంది రామచరితమానస్ కూడా పఠిస్తారు.