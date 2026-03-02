Edit Profile
    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం హోలీకి ముందు ఇంటి నుంచి ఈ ఆరింటిని తొలగిస్తే అన్నీ శుభ ఫలితాలే.. సమస్యలన్నీ దూరం!

    హోలీ నాడు కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలను పాటించినట్లయితే సంతోషం నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుందని విశ్వాసం. హోలీకి ముందు ఇంట్లో పరిశుభ్రతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఇంట్లో ఇలాంటి అనేక వస్తువులు బయటకు వస్తాయి; అవి అశుభకరమైనవిగా భావించబడతాయి. వీటిని ఇంట్లో ఉంచడం వల్ల వ్యతిరేకత పెరుగుతుంది.

    Published on: Mar 02, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హోలీ రంగుల పండుగ. అదే సమయంలో ఈ పండుగ ఆనందం, కొత్త ప్రారంభానికి చిహ్నం. ఈ రోజున ప్రజలు ఒకరికొకరు రంగులు పూసుకుని, ప్రేమగా ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుంటారు. హోలీ నాడు వాస్తు యొక్క కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలను పాటించినట్లయితే సంతోషం నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుందని విశ్వాసం. హోలీకి ముందు ఇంట్లో పరిశుభ్రతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం హోలీకి ముందు ఇంటి నుంచి ఈ ఆరింటిని తొలగిస్తే అన్నీ శుభ ఫలితాలే
    శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఇంట్లో ఇలాంటి అనేక వస్తువులు బయటకు వస్తాయి; అవి అశుభకరమైనవిగా భావించబడతాయి. వీటిని ఇంట్లో ఉంచడం వల్ల వ్యతిరేకత పెరుగుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో వాటిని ఇంటి నుండి బయటకు తొలగించడమే సరైనదిగా భావిస్తారు. వాస్తు ప్రకారం హోలీకి ముందు ఇంట్లో ఏయే వస్తువులను తొలగించాలో తెలుసుకుందాం.

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం హోలీకి ముందు ఇంటి నుంచి వీటిని తొలగించేయండి

    ఎండిపోయిన మొక్కలు: వాస్తు ప్రకారం ఇంటిలోని విభిన్న భాగాల్లో సరైన మొక్కలను నాటినట్లయితే సానుకూలత ఉంటుంది. కానీ కొన్నిసార్లు అవి ఎండిపోతాయి. మనం వాటిపై శ్రద్ధ చూపము. వాస్తు ప్రకారం అవి కూడా వాస్తు లోపాలకు కారణమవుతాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో హోలీ సందర్భంగా శుభ్రం చేసే సమయంలో ఇంట్లో ఎండిన మొక్కలు ఉంటే వాటిని బయటకు తీసుకెళ్లండి.

    పాత బూట్లు, చెప్పులు: పాత బూట్లు, చెప్పులను ఇంట్లో ఉంచడం చాలా అశుభకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. వాస్తు ప్రకారం ఇంటిలో ఉంచడం వల్ల అదృష్టం బలహీనపడుతుంది. కాబట్టి వాటిని ఇంటి నుండి దూరంగా ఉంచండి. ముఖ్యంగా ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర ఉంచకండి. హోలీ నాడు శుభ్రపరిచే సమయంలో ఇలాంటి విరిగిన చెప్పులు లేదా బూట్లు కనిపిస్తే వాటిని తీసేయండి.

    పగిలిపోయిన అద్దాలు: వాస్తు ప్రకారం పగిలిపోయిన అద్దాన్ని ఇంటిలో ఉంచరాదు. పగిలిపోయిన గాజు మానసిక అశాంతిని సృష్టించి సానుకూల శక్తి ప్రవహించకుండా నిరోధిస్తుంది. వంటగదిలో పగిలిన పాత్రలను ఉంచడం వల్ల ఇంటి శ్రేయస్సు ఆగిపోతుందని చెబుతారు; కాబట్టి వాటిని మార్చడం మంచిది. అలాగే ఇది ప్రేమ సంబంధాలను కూడా దెబ్బతీయవచ్చు. అందువల్ల ఇలాంటి వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచడం మానుకోండి.

    పాడైన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు: ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఇళ్లలో ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి. అవి పాడైతే వాటిని తొలగించకుండా ఇంటి మూలలో ఉంచడం సరైంది కాదు. వాస్తు శాస్త్రంలో పాడైన లేదా పని చేయని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు వ్యతిరేక శక్తికి కారణమని భావిస్తారు. హోలీకి ముందు శుభ్రపరిచే సమయంలో పాడైన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఇంటి నుండి తొలగించడం చాలా ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తారు. ఇది ఇంటి స్థలాన్ని శుభ్రపరచి సానుకూలతను నిలుపుతుంది.

    విరిగిపోయిన విగ్రహాలు: వాస్తు ప్రకారం విరిగిపోయిన విగ్రహాలను ఇంటిలో ఉంచరాదు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం అటువంటి విగ్రహాలను ఆరాధించడం పూర్తి ఫలితాలను ఇవ్వదు. హోలీ రాక ముందే ఈ విగ్రహాలను గౌరవంగా పవిత్ర నదిలో నిమజ్జనం చేయండి. పూజ గదిని శుభ్రంగా ఉంచడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

    పాత గడియారం: సమయం మరియు పురోగతికి గడియారం చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. ఆగిపోయిన గడియారం వల్ల వాస్తు లోపాలు ఏర్పడటమే కాకుండా చెడు సమయాలు కూడా వస్తాయని విశ్వసించబడుతుంది. మీ ఇంట్లో ఆగిపోయిన గడియారం ఉంటే దానిని బాగు చేయించండి లేదా వెంటనే ఇంటి నుండి తొలగించండి. కదిలే సమయమే జీవితానికి చైతన్యాన్ని తెస్తుంది.

