వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ను ఏ దిశలో పెట్టాలి, మీరూ ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా?
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం వంట గదిలో పెట్టే వస్తువులను సరైన దిశలో పెడితే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. మిక్సీ, గ్రైండర్, మైక్రోవేవ్, ఎయిర్ ఫ్రయర్, వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ఇలా చాలా వస్తువులను వాడుతూ ఉంటాము. వీటిని వాస్తు ప్రకారం పెట్టడం వలన ఇబ్బందులు ఉండవు. వాస్తు ప్రకారం సరైన దిశలో పెడితే సంపద, సంతోషం కలుగుతాయి.
చాలా మంది వాస్తు ప్రకారం పాటిస్తూ ఉంటారు. నిజానికి వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది, ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. ఇంట్లో ఉండే వస్తువులను వాస్తు ప్రకారం పెట్టడం వలన సానుకూల మార్పులు కలుగుతాయి, ప్రతికూల శక్తి మాయమైపోతుంది. అలాగే వంట గదిలో కూడా వాస్తు నియమాలను పాటించాలి.
వంట గదిలో వాస్తు నియమాలు
వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ను ఏ దిశలో పెట్టాలి?
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ను పెట్టేటప్పుడు ఉత్తర దిశలో పెట్టడం మంచిది. ఈ దిశలో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ఉంటే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఎలక్ట్రానిక్ సామాన్లను వంట గదిలో దక్షిణ దిశలో కూడా పెట్టొచ్చు. ఓవెన్ ని పెట్టేటప్పుడు తూర్పు వైపు పెట్టండి, పడమర వైపు మాత్రం పెట్టకండి.
వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ను పె తూర్పు వైపు మాత్రం పెట్టడం మంచిది కాదు. తూర్పు వైపు వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ఉంటే ప్రతికూల శక్తితో బాధపడాల్సి ఉంటుంది.
వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ను పడమర వైపు పెట్టొచ్చు. ఇది శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది.
అలాగే వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ను ఈశాన్యం వైపు కూడా పెట్టొచ్చు. ఈ దిశలో పెడితే అదృష్టం, సానుకూల శక్తి కలుగుతుంది. సంపద కూడా పెరగడానికి కారణం అవుతుంది.
అగ్ని, నీటి కారకాలను వేరుగా పెట్టాలి
అగ్ని, నీటి కారకాలను ఒకచోట పెట్టకండి. మంటకు సంబంధించిన గ్యాస్ స్టవ్, సిలిండర్ వంటివి ఉత్తరం వైపు పెడితే వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ వంటి వాటిని దక్షిణం వైపు పెట్టండి. ఒకవేళ సిలిండర్, స్టవ్ వంటివి దక్షిణ దిశలో ఉంటే ప్యూరిఫైయర్ను ఉత్తరం వైపు పెట్టండి. అయితే నీటికి సంబంధించిన వాటిని పెట్టడానికి ఉత్తర దిశ చాలా మంచిది.
నీరు లీక్ అవ్వకూడదు
వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ లేదా కొళాయిల నుంచి ఎప్పుడూ నీరు లీక్ అవుతూ ఉండకూడదు. నీరు లీక్ అయితే దురదృష్టం కలుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా నీరు లీక్ కాకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఏదైనా సమస్య వస్తే వెంటనే రిపేర్ చేయించుకోవడం వలన సమస్యలు కలగకుండా చూసుకోవచ్చు.