Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    చంద్ర గ్రహణం 2026: సంవత్సరంలో మొదటి చంద్రగ్రహణం హోలీ రోజున సింహ రాశిలో సంభవిస్తుంది.. ఎవరిపై ఎలా ప్రభావం పడుతుందో చూడండి

    ఈ సంవత్సరంలో మొదటి చంద్రగ్రహణం ఫాల్గుణ పూర్ణిమ రోజున అంటే మార్చి 3, 2026 న హోలీ రోజున జరగబోతోంది. పంచాంగం ప్రకారం, ఈ గ్రహణం సింహరాశిలో సంభవిస్తుంది. సింహరాశి అగ్ని మూలకం యొక్క రాశిచక్రంగా పరిగణించబడుతుంది, కాబట్టి ఈ గ్రహణం యొక్క ప్రభావం భావోద్వేగ మరియు మానసిక స్థాయిలో మరింత కనిపిస్తుంది.

    Published on: Mar 01, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఈ సంవత్సరంలో మొదటి చంద్రగ్రహణం ఫాల్గుణ పూర్ణిమ రోజున, అంటే మార్చి 3, 2026న హోలీ రోజున జరగబోతోంది. పంచాంగం ప్రకారం, ఈ గ్రహణం సింహరాశిలో సంభవిస్తుంది. సింహరాశి అగ్ని మూలకం యొక్క రాశిచక్రంగా పరిగణించబడుతుంది, కాబట్టి ఈ గ్రహణం యొక్క ప్రభావం భావోద్వేగ మరియు మానసిక స్థాయిలో మరింత కనిపిస్తుంది.

    చంద్ర గ్రహణం కారణంగా ఏ రాశులకు శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి? (pinterest)
    చంద్ర గ్రహణం కారణంగా ఏ రాశులకు శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి? (pinterest)

    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో చంద్రుడు మనస్సు, భావోద్వేగాలు మరియు మానసిక సమతుల్యతకు కారకంగా పరిగణించబడతాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఒక నిర్దిష్ట రాశిచక్రంలో చంద్రగ్రహణం సంభవించినప్పుడు, దాని ప్రభావం వ్యక్తిగత జీవితం నుండి సామాజిక మరియు ప్రపంచ స్థాయికి కనిపిస్తుంది.

    సూతక కాలం– భారతదేశంలో మార్చి 3, 2026న చంద్రగ్రహణం ఉదయం 6:20 నుండి సాయంత్రం 6:46 వరకు ఉంటుంది. అనగా, ఉదయం నుండి గ్రహణం ముగిసే వరకు ఈ కాలాన్ని 'అశుభకరమైనది'గా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో పూజ, శుభకార్యాలు మొదలైన వాటిని నివారించాలని చెబుతారు.

    గ్రహణ సమయాలు– చంద్రగ్రహణం యొక్క ప్రధాన వ్యవధి మధ్యాహ్నం 3:20 గంటల నుండి ప్రారంభమై సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతుంది. భారతదేశంలో చంద్రోదయ సమయంలో గ్రహణం కనిపిస్తుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ చంద్రగ్రహణం సాయంత్రం 6:17 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. భారతదేశంతో పాటు, ఈ ఖగోళ సంఘటన ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, పసిఫిక్ మహాసముద్రం మరియు తూర్పు ఆసియాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో కూడా కనిపిస్తుంది.

    గ్రంథాలలో గ్రహణ కాలాన్ని సున్నితమైన సమయంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో మానసిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవడం, ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండటం మరియు మితంగా ప్రవర్తించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు. శాస్త్రీయంగా ఇది సహజ ఖగోళ ప్రక్రియ అయినప్పటికీ, జ్యోతిష సంప్రదాయంలో ఇది ఆత్మపరిశీలన మరియు జాగ్రత్త సమయంగా పరిగణించబడుతుంది.

    చంద్ర గ్రహణం కారణంగా ఏ రాశులకు శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి?

    జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ఆధారంగా, ఈ గ్రహణం కొన్ని రాశిచక్రాలకు సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. మరి వారిలో మీరు కూడా ఉన్నారేమో చూసుకోండి.

    వృషభ రాశి – వృషభ రాశివారు కెరీర్ రంగంలో శుభవార్తలు పొందుతారు. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన ప్రమోషన్లు లేదా పెరిగిన బాధ్యతల సంకేతాలు ఉన్నాయి. కార్యాలయంలో మీ ప్రయత్నాలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    మిథున రాశి – మిథున రాశి వారు ఆర్థికంగా ఉపశమనం పొందుతారు. ఆకస్మిక లాభాలు లేదా చిక్కుకుపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ బలంగా ఉండవచ్చు.

    తులా రాశి – తులా రాశి వ్యక్తులకు ఈ సమయం పాత ప్రయత్నాల ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో పూర్తి కాని పనిని పూర్తి చేయవచ్చు మరియు కుటుంబ వాతావరణంలో సంతోషకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి.

    మకర రాశి – మకర రాశిలో ఈ కాలం స్థిరంగా మరియు సమతుల్యంగా ఉంటుంది. పనిలో శాంతి ఉంటుంది మరియు మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

    చంద్ర గ్రహణం సమయంలో ఎవరికి సమస్యలు ఎదురవుతాయి?

    కొన్ని రాశిచక్రాలు ప్రయోజనకరమైన సంకేతాలను పొందుతుండగా, కొన్ని రాశిచక్రాలు సంయమనం మరియు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించబడుతున్నాయి.

    మేష రాశి – మేషరాశి వారు మర్యాదకు సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎలాంటి వివాదాలు లేదా వాదనలకు దిగకుండా జాగ్రత్త వహించండి.

    కర్కాటక రాశి, కన్యా రాశి – ఈ రెండు రాశులకు ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఆలోచించకుండా పెట్టుబడి పెట్టవద్దు. డబ్బు నష్టపోయే అవకాశం వుంది.

    సింహ రాశి – సింహ రాశిలో గ్రహణం సంభవిస్తుంది, కాబట్టి ఈ రాశిచక్రం వారు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. అలసట, శరీర నొప్పులు లేదా శక్తి లేకపోవడం అనుభూతి కావచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి – వృశ్చిక రాశి వారు మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండాలి. పని ఒత్తిడి లేదా కుటుంబ బాధ్యతలు మనస్సును ప్రభావితం చేయవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి– ధనుస్సు రాశివారు పిల్లల చదువు లేదా ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందవచ్చు. సహనం మరియు సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండండి.

    కుంభ రాశి, మీనరాశి – ఈ రాశులకు వైవాహిక జీవితంలో స్వల్ప విభేదాలు కనిపించవచ్చు. కమ్యూనికేషన్‌ను నిర్వహించడం మరియు తొందరపడి ప్రతిస్పందించకుండా ఉండటం మంచిది.

    గ్రహణం సమయంలో ఏం చేయాలి?

    జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, గ్రహణం సమయంలో మంత్రాలు జపించడం, ధ్యానం చేయడం మరియు ప్రార్థన చేయడం శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. సూతక కాలం యొక్క నియమాలకు కట్టుబడి ఉండటం సాంప్రదాయకంగా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత స్నానం చేసి దానం చేయడం కూడా మంచిది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/చంద్ర గ్రహణం 2026: సంవత్సరంలో మొదటి చంద్రగ్రహణం హోలీ రోజున సింహ రాశిలో సంభవిస్తుంది.. ఎవరిపై ఎలా ప్రభావం పడుతుందో చూడండి
    News/Rasi Phalalu/చంద్ర గ్రహణం 2026: సంవత్సరంలో మొదటి చంద్రగ్రహణం హోలీ రోజున సింహ రాశిలో సంభవిస్తుంది.. ఎవరిపై ఎలా ప్రభావం పడుతుందో చూడండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes