    Lunar Eclipse: మార్చి మూడున 2026లో ఏర్పడే మొదటి చంద్ర గ్రహణం.. కన్యా రాశితో పాటు ఈ రాశుల జీవితాల్లో పెను మార్పులు!

    ఈ ఏడాది మొదటి చంద్రగ్రహణం మార్చి మూడున మధ్యాహ్నం 3:20 నిమిషాల నుంచి సాయంత్రం 6:47 వరకు ఉంటుంది. ఇది భారతదేశంలో కనపడుతుంది. కాబట్టి సూతక కాలం కూడా వర్తిస్తుంది. ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికాతో పాటు పసిఫిక్ ఐలాండ్స్‌లో కూడా కనబడుతుంది. భారతదేశంలో కూడా దీని ప్రభావం ఉంటుంది.

    Published on: Feb 27, 2026 9:05 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతి ఏటా సూర్యగ్రహణం, చంద్రగ్రహణం ఏర్పడడం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఏడాది మొదటి చంద్రగ్రహణం మార్చి మూడున మధ్యాహ్నం 3:20 నిమిషాల నుంచి సాయంత్రం 6:47 వరకు ఉంటుంది. ఇది భారతదేశంలో కనపడుతుంది. కాబట్టి సూతక కాలం కూడా వర్తిస్తుంది. ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికాతో పాటు పసిఫిక్ ఐలాండ్స్‌లో కూడా కనబడుతుంది. భారతదేశంలో కూడా దీని ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తలు వహించాలి.

    Lunar Eclipse: మార్చి మూడున 2026లో ఏర్పడే మొదటి చంద్ర గ్రహణం (pinterest)
    Lunar Eclipse: మార్చి మూడున 2026లో ఏర్పడే మొదటి చంద్ర గ్రహణం (pinterest)

    చంద్ర గ్రహణం 2026

    గ్రహణ సమయంలో కొన్ని నియమాలను పాటించాలి. గ్రహణ సమయంలో జపాలు, భగవాన్ నామస్మరణ వంటివి విశేష ఫలితాలను తీసుకొస్తాయి. అయితే ఈ గ్రహణం 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. కానీ కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారిపై ఎక్కువ ప్రభావం పడుతుంది. చాలెంజ్‌లను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. చంద్రగ్రహణం వల్ల ఏ రాశుల వారికి సమస్యలు వస్తాయి, ఎవరు జాగ్రత్తలు వహించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    మార్చి మూడున చంద్ర గ్రహణం.. కన్య రాశి వారితో పాటు ఈ రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది.

    1.వృషభ రాశి

    రాశి వారు చంద్ర గ్రహణం వల్ల సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. సహనంతో ఉండాలి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మరింత సహనంగా ఉండాలి. పని ప్రదేశంలో సమస్యలు, ఆలస్యం వంటివి చూడొచ్చు. కాబట్టి ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నప్పుడు మరింత శ్రద్ధ పెట్టండి.

    అలాగే నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి పది సార్లు ఆలోచించి మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉంటాయి. అయితే ఈ సమయంలో సక్సెస్‌ను అందుకోవడం కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకోవద్దు. ఒకవేళ విఫలమైనా మళ్లీ నెమ్మదిగా ప్రయత్నం చేయండి.

    2.కన్య రాశి

    కన్య రాశి వారికి చంద్ర గ్రహణం సమయంలో శుభ ఫలితాలు కలగవు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొత్త పనులను మొదలు పెట్టడం వల్ల ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది.

    వీలైనంత వరకు మర్యాదపూర్వకంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. పిల్లలు చదువుపై శ్రద్ధను కోల్పోతారు. కాబట్టి వారి పట్ల కూడా ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి. చిన్న సమస్యలు కూడా పెద్దవిగా మారే అవకాశం ఉంది.

    3.కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి చంద్ర గ్రహణం సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పని ప్రదేశంలో కూడా సమస్యలు వస్తాయి. కుటుంబ జీవితంలో బ్యాలెన్స్ ఉండేటట్లు చూసుకోండి.

    ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆర్థిక పరంగా కూడా ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. పని ప్రదేశంలో ఆచితూచి వ్యవహరించండి. లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

    News/Rasi Phalalu/Lunar Eclipse: మార్చి మూడున 2026లో ఏర్పడే మొదటి చంద్ర గ్రహణం.. కన్యా రాశితో పాటు ఈ రాశుల జీవితాల్లో పెను మార్పులు!
    News/Rasi Phalalu/Lunar Eclipse: మార్చి మూడున 2026లో ఏర్పడే మొదటి చంద్ర గ్రహణం.. కన్యా రాశితో పాటు ఈ రాశుల జీవితాల్లో పెను మార్పులు!
