Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    2026లో మొదటి చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు, భారతదేశంలో ఎంతసేపు కనపడుతుంది? సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!

    ఫిబ్రవరి 17న సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించకపోయినా, చంద్రగ్రహణం కనపడబోతోంది. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే, చంద్ర గ్రహణం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎంతసేపు భారతదేశంలో కనిపిస్తుంది అనేది. చాలా మందికి ఈ సందేహం వుంది. ఈ ఏడాదిలో ఏర్పడనున్న మొదటి చంద్రగ్రహణం ఇండియాలో ఏ సమయానికి కనపడనుంది? పూర్తి వివరాలను చూసేద్దాం.

    Published on: Feb 24, 2026 8:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    2026 సంవత్సరంలో మొదటి గ్రహణం మరి కొన్ని రోజుల్లో ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహణానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఫిబ్రవరి 17న సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించకపోయినా, చంద్రగ్రహణం కనపడబోతోంది. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే, చంద్ర గ్రహణం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎంతసేపు భారతదేశంలో కనిపిస్తుంది అనేది. చాలా మందికి ఈ సందేహం వుంది. మరి ఈ ఏడాదిలో ఏర్పడనున్న మొదటి చంద్రగ్రహణం ఇండియాలో ఏ సమయానికి కనపడనుంది? పూర్తి వివరాలను చూసేద్దాం.

    2026లో మొదటి చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు, భారతదేశంలో ఎంతసేపు కనపడుతుంది? (PTI Photo/Atul Yadav)
    2026లో మొదటి చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు, భారతదేశంలో ఎంతసేపు కనపడుతుంది? (PTI Photo/Atul Yadav)

    2026లో ఏర్పడనున్న మొదటి చంద్రగ్రహణం

    భారతదేశంలో చంద్రగ్రహణం కనిపిస్తున్నందున దాని సూతక కాలం కూడా చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఎందుకంటే జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహణం అశుభం అని చెబుతారు. సంవత్సరంలో మొదటి చంద్రగ్రహణానికి సంబంధించిన కొంత సమాచారం తెలుసుకుందాం.

    2026 సంవత్సరపు మొదటి చంద్రగ్రహణం మార్చి 3న జరుగుతుంది. ఇది మధ్యాహ్నం 3.27 నుండి సాయంత్రం 6.47 వరకు ఉంటుంది మరియు దాని మొత్తం వ్యవధి 3 గంటల 27 నిమిషాలు. ఇది సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం. ఇది మొత్తం ఆసియాతో సహా ఆస్ట్రేలియాలో కనిపిస్తుంది.

    ఈ చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలో కనపడుతుందా?

    భారతదేశం గురించి మాట్లాడితే, గ్రహణం యొక్క ప్రారంభ భాగం భారతదేశంలో కనిపించదు. ఈ గ్రహణం వివిధ నగరాల్లో చంద్రోదయ సమయానికి అనుగుణంగా కనిపిస్తుంది. ఈ చంద్రగ్రహణం ఈశాన్య భారతదేశంలో ఎక్కువ కాలం కనిపిస్తుంది. ఉత్తర, పశ్చిమ భారతదేశంలో ఇది కొద్దిసేపు మాత్రమే కనిపిస్తుంది.

    నగరాల విషయానికొస్తే, ఈ చంద్రగ్రహణం ఇటానగర్లో సుమారు 1 గంట 40 నిమిషాలు, కోల్కతాలో 1 గంట 15 నిమిషాలు కనిపిస్తుంది. అదే సమయంలో లక్నోలో చంద్రగ్రహణం సుమారు 45 నిమిషాలు, ఢిల్లీలో సుమారు 25 నిమిషాల పాటు కనిపిస్తుంది. ఈ గ్రహణం భోపాల్‌లో 26 నిమిషాలు, చెన్నైలో 29 నిమిషాలు, ముంబైలో 5 నిమిషాలు ఉంటుంది. పాట్నాలో ఈ చంద్రగ్రహణం సుమారు 1 గంట 3 నిమిషాల పాటు కనిపిస్తుంది.

    సూతక కాలం ఎప్పుడు చెల్లుబాటు అవుతుంది?

    మార్చి 3, 2026న చంద్రగ్రహణం యొక్క సూతక కాలం 9 గంటల ముందుగానే చెల్లుబాటు అవుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో చంద్రగ్రహణం యొక్క సూతక కాలం ఉదయం 6:20 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. గ్రహణంలో సూతక కాలానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ కాలంలో కొన్ని పనులు చేయడం నిషేధించబడింది.

    ఈ సమయంలో ఇంట్లో పూజ గదిలో ఉన్న విగ్రహాన్ని తాకరాదని, శుభకార్యాలు ప్రారంభించకూడదని అంటారు. ఈ సమయంలో వండకూడదు మరియు తినకూడదు. అలాగే గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా ఈ సమయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని అంటారు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/2026లో మొదటి చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు, భారతదేశంలో ఎంతసేపు కనపడుతుంది? సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
    News/Rasi Phalalu/2026లో మొదటి చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు, భారతదేశంలో ఎంతసేపు కనపడుతుంది? సూతక కాలంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes