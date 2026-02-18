సూర్య గ్రహణం తర్వాత ఈ సూర్య మార్పు చాలా ప్రత్యేకమైనది.. ఈ రాశులకు అదృష్టం, లాభాలు!
సూర్యుడు, రాహువు శతభిష నక్షత్రంలో సంచరించబోతున్నాడు. ఈ మార్పు ఫిబ్రవరి 19న రానుంది. సూర్యుడు రాహువుతో శతభిష నక్షత్రంలో సంయోగం చెందుతారు. ఇప్పటికే సూర్యుడు కుంభరాశిలో రాహువుతో సంయోగం చెంది వున్నాడు. అంతకుముందు ఫిబ్రవరి 17న సూర్యుడు ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో ఉన్నాడు.
సూర్యగ్రహణం తర్వాత సూర్య సంచారం చాలా ప్రత్యేకమైనది. మళ్ళీ సూర్యుడు రాహువుతో సంయోగం చెందబోతున్నాడు. దీనికి ముందే సూర్య రాహువుల సంయోగం జరిగింది. అటువంటి పరిస్థితిలో సూర్యుని ఈ సంచారం చాలా ప్రత్యేకమైనదో తెలుసుకోండి. ఈ సమయంలో ఏ రాశులు వారు ఎక్కువ లాభాలను పొందబోతున్నారు, ఎవరికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది అనేది తెలుసుకుందాం.
సూర్య గ్రహణం తర్వాత సూర్యుడి సంచారంలో మార్పు
నిన్న సూర్యగ్రహణం తరువాత సూర్య సంచారంలో మార్పు రాబోతోంది. ఇప్పుడు సూర్యుడు, రాహువు శతభిష నక్షత్రంలో సంచరించబోతున్నాడు. ఈ మార్పు ఫిబ్రవరి 19న రానుంది. సూర్యుడు రాహువుతో శతభిష నక్షత్రంలో సంయోగం చెందుతారు. ఇప్పటికే సూర్యుడు కుంభరాశిలో రాహువుతో సంయోగం చెంది వున్నాడు.
అంతకుముందు ఫిబ్రవరి 17న సూర్యుడు ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో ఉన్నాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఇప్పుడు సూర్యుని నక్షత్ర మార్పుతో ద్వంద్వ యోగంగా మారుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో కొన్ని రాశిచక్రాలకు సవాళ్లను పెంచుతుంది. అలాగే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనాలు కూడా ఉండవచ్చు.
సూర్య సంచారంలో మార్పుతో మేష రాశి, సింహ రాశి, కుంభ రాశి వారికి లాభాలు:
1.మేష రాశి
ఈ రాశి వారికి ఈ సంచారంతో ప్రయోజనం కలుగుతుంది. మీరు మంచి ఆర్థిక పరిస్థితిలో ఉంటారు. అందుకే ఈ డబ్బును నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. డబ్బు పరంగా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. మీకు నష్టం కలిగించకుండా ఉండండి, కాబట్టి ఏ పనినీ గుడ్డిగా చేయవద్దు. ఇది కాకుండా మీరు వివాహం గురించి కూడా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు.
2.సింహ రాశి
ఈ రాశి వారికి ఈ సమయం అదృష్టవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు అదృష్టంతో అనేక పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీరు మీ సామాజిక జీవితంలో కూడా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. మీకు సీనియర్ అధికారులు మద్దతు ఇస్తారు.
3.కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారికి మంచి యోగాలు ఉంటాయి. మీరు డబ్బును పొందవచ్చు. మీ కెరీర్లో కూడా లాభం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రాజెక్టులు ప్రకాశిస్తాయి.
ఈ రాశులకు సమస్యలు
సూర్యుని మార్పు మీ జీవితంలో ఇబ్బందులను తెస్తుంది. కాబట్టి ఈ రాశిచక్ర వ్యక్తులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కన్యారాశి వారు ప్రస్తుతానికి కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాలి. ప్రస్తుతానికి ప్రతికూలతకు దూరంగా ఉండాలి.
వృశ్చిక రాశి వారు భావోద్వేగ సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మీ ఆహారం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. లేనిపక్షంలో ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో సమతుల్యతను కాపాడుకోండి మరియు అనవసర ఖర్చులను నివారించండి. కోపం తగ్గించుకుంటే మంచిది.