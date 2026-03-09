నేడు ఓ రాశి వారు డబ్బు విషయంలో తొందర పడకూడదు.. కుటుంబంతో సమయం గడిపితే మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది!
రాశి ఫలాలు 09 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 09 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 9న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మార్చి 9, 2026న ఏ రాశులు ప్రయోజనం పొందుతాయో, ఎవరికి ఇబ్బందిని పెంచుతుందో తెలుసుకోండి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
ఈ రోజు బిజీగా ఉండే రోజు. పనిలో అకస్మాత్తుగా ఏదైనా కొత్త పని కనిపించవచ్చు, ఇది ప్రారంభంలో ఒత్తిడిని తీసుకు వస్తుంది. అయితే, మీ కృషి మరియు అవగాహనతో విషయాలు క్రమేపీ మెరుగుపడతాయి. మీరు కార్యాలయంలో కొన్ని ముఖ్యమైన పనుల బాధ్యతను పొందవచ్చు. డబ్బు పరంగా అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించడం మంచిది. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మనస్సు తేలికగా అనిపిస్తుంది. ఆరోగ్యం పరంగా అలసట ఉండవచ్చు, కాబట్టి విశ్రాంతి తీసుకోండి.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణం కంటే మంచి రోజు కావచ్చు. మీరు పనిలో మీ కృషికి మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. కార్యాలయంలో సీనియర్లు మీ మాటలకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉండవచ్చు, అయితే ఖర్చులపై కొంత శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబంతో సమయం గడుపుతారు మరియు పాత స్నేహితుడితో సంభాషణ కూడా చేయవచ్చు. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి:
ఈ రోజు మిథున రాశి వ్యక్తులకు కొత్త ఆశలు తెస్తుంది. మీరు పనిలో కొన్ని మంచి అవకాశాలను పొందుతారు. కార్యాలయంలో సహోద్యోగుల మద్దతుతో పనిని తేలికగా పూర్తి చేయవచ్చు. డబ్బు పరంగా ఆలోచనాత్మక చర్య తీసుకోవడం మంచిది. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం పరంగా మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారికి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. పనిలో క్రమేపీ పురోగతి కనిపిస్తుంది. పాత పనిని పూర్తి చేసే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది, అయితే ఏదైనా పెద్ద ఖర్చుకు ముందు ఆలోచించడం మంచిది. కుటుంబ మద్దతు మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు సింహ రాశి వ్యక్తులకు కాస్త బిజీగా ఉంటుంది. పనిలో బిజీగా ఉండవచ్చు మరియు కొన్ని కొత్త బాధ్యతలు కూడా రావచ్చు. ఆఫీసులో తెలివిగా మీ దృక్పథాన్ని ఉంచుకోండి. డబ్బు విషయంలో తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం మానుకోండి. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం పరంగా మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
కన్య రాశి:
ఈ రోజు కన్య రాశి వారికి ప్రణాళికలు రూపొందించే రోజు. మీ కష్టపడి పనిచేయడం యొక్క ప్రభావాన్ని పనిప్రాంతంలో చూడవచ్చు. మీకు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించాలనే ఆలోచన కూడా ఉండవచ్చు. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తులను కలవడం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ మీరు అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు.
తుల రాశి:
ఈ రోజు తులా రాశి వారికి సహకారం, అవగాహన కల్పించే రోజు. మీరు పనిలో సహోద్యోగుల మద్దతును పొందుతారు, ఇది పనిని సులభతరం చేస్తుంది. పాత పనిని పూర్తి చేసే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. డబ్బు విషయంలో కాస్త సంయమనం కలిగి ఉండటం మంచిది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారు వివేచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకునే రోజు. పనిలో స్థిరత్వం ఉండవచ్చు మరియు క్రమేపీ పురోగతి సంకేతాలు ఉండవచ్చు. డబ్బు పరంగా అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించడం మంచిది. కుటుంబంతో మాట్లాడటం ద్వారా అనేక విషయాలను పరిష్కరించవచ్చు. సంబంధాలలో మాధుర్యాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నించండి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వ్యక్తులకు కొత్త శక్తితో ప్రారంభమవుతుంది. మీరు పనిలో మంచి అనుభూతి చెందుతారు మరియు కొన్ని మంచి అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఆఫీసులో మీ కృషిని ప్రశంసించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి బాగుంటుంది. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.
మకర రాశి:
ఈ రోజు మకర రాశి వారి పురోగతిని సూచిస్తుంది. పనిప్రాంతంలో మీ ప్రయత్నాలు సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. మీరు క్రొత్త ప్రణాళికను రూపొందించాలనే ఆలోచనను కూడా పొందవచ్చు. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉండవచ్చు. కుటుంబ మద్దతు మీకు ముఖ్యమైనది. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు కుంభ రాశి వారికి సాధారణ మరియు ప్రశాంతమైన రోజు. పనిలో క్రమేపీ ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేయడానికి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించవచ్చు. డబ్బు పరంగా సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం అవసరం. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మనస్సు తేలికగా అనిపిస్తుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.
మీన రాశి:
ఈ రోజు మీన రాశి వారికి సానుకూల రోజు. మీ కృషి పనిలో మంచి ఫలితాలను పొందుతుంది. మీరు కార్యాలయంలో సహోద్యోగుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.