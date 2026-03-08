ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు చెక్ చేసుకున్నారా?
రాశి ఫలాలు 08 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 08 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 8న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మార్చి 8, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది, ఎవరికి ఇబ్బందులో తెలుసుకోండి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్తంత రోలర్ కోస్టర్ రోజు. పనిలో కొన్ని కొత్త సవాళ్లు తలెత్తవచ్చు, అయితే పరిస్థితులను మీ అవగాహనతో హ్యాండిల్ చేయవచ్చు. మీరు కార్యాలయంలో కొన్ని ముఖ్యమైన పనుల బాధ్యతను పొందవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం అవసరం. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. మీరు ఆరోగ్యం పరంగా అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు, కాబట్టి విశ్రాంతి కూడా తీసుకోండి.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజు వృషభ రాశి వారికి అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరమైన రోజు. కార్యాలయంలో మీ కృషి ఫలించవచ్చు మరియు మీరు సీనియర్ల నుండి ప్రశంసలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉండవచ్చు. మీరు కుటుంబంతో మంచి సమయాన్ని గడపడానికి అవకాశం పొందుతారు. దగ్గరి వ్యక్తి నుండి సలహా తీసుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి:
ఈ రోజు మిథున రాశి వ్యక్తులకు కొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది. పనిలో పురోగతి సంకేతాలు ఉండవచ్చు. మీరు కార్యాలయంలో సహోద్యోగుల మద్దతును పొందుతారు, ఇది పనిని సులభతరం చేస్తుంది. డబ్బు పరంగా వివేచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారికి సమతుల్యమైన రోజు. పని రంగంలో క్రమేపీ పురోగతిని చూడవచ్చు. పాత ప్రయత్నం ఫలితం వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ మద్దతు మీకు సహాయకారిగా ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి సాధారణంగానే ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు సింహ రాశి వారికి బిజీగా ఉండే రోజు. పనిలో రద్దీ పెరుగుతుంది. కొన్ని కొత్త పనులు కూడా ఉండచ్చు. మీ దృక్పథాన్ని ఆఫీసులో ఆలోచనాత్మకంగా ఉంచండి. ఆర్థిక విషయాల్లో తొందర పడకుండా ఉండటం మంచిది. కుటుంబ మద్దతు మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. ఆరోగ్యం పరంగా మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
కన్య రాశి:
ఈ రోజు కన్య రాశి కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించే రోజు. మీరు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు. మీ కృషి యొక్క ప్రభావాన్ని కూడా చూడవచ్చు. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. స్నేహితుడిని కలవడం ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, కానీ అలసట సంభవించవచ్చు.
తులా రాశి:
ఈ రోజు తులా రాశి వ్యక్తులకు సహకారం, అవగాహన కల్పించే రోజు. మీరు పనిలో సహోద్యోగుల నుండి మద్దతును పొందుతారు. ఏదైనా పాత పనిని పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా నడవడం మంచిది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వ్యక్తులు వివేచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకునే రోజు కావచ్చు. పనిలో స్థిరత్వం ఉండవచ్చు. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో కొంత సంయమనం పాటించడం అవసరం. కుటుంబంతో సంభాషించడం ద్వారా అనేక సమస్యలను తొలగించవచ్చు. సంబంధాల్లో మాధుర్యాన్ని కాపాడుకోండి. మీ ఆరోగ్యం గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వ్యక్తులకు కొత్త శక్తిని అందిస్తుంది. మీరు పనిలో మంచి అనుభూతి చెందుతారు మరియు మీరు కొన్ని మంచి అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఆఫీసులో మీ కృషిని ప్రశంసించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి బాగుంటుంది. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.
మకర రాశి:
ఈ రోజు మకర రాశి వారి పురోగతిని సూచిస్తుంది. క్షేత్రస్థాయిలో మీ ప్రయత్నాలు విజయవంతం కావచ్చు. కొత్త ప్రణాళికలపై పనులు ప్రారంభించాలనే ఆలోచనను రూపొందించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో మెరుగుదల ఉంటుంది. కుటుంబ మద్దతు మీకు ముఖ్యమైనది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు కుంభ రాశి వారికి ప్రశాంతమైన మరియు సాధారణమైన రోజు. పనిలో క్రమేపీ ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేయడానికి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించవచ్చు. డబ్బు పరంగా సమతుల్యతను కాపాడుకోండి. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మీకు మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.
మీన రాశి:
ఈ రోజు మీన రాశి వారికి సానుకూల రోజు. మీ కృషి పనిలో ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంది. మీరు కార్యాలయంలో సహోద్యోగుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉండవచ్చు. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.