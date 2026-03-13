ఈరోజు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? పన్నెండు రాశుల రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి!
రాశి ఫలాలు 13 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 13 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. శనివారం శని దేవునికి అంకితం చేయబడింది. అదే సమయంలో, జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 13 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మార్చి 13, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి కొత్తగా మరియు భిన్నంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన ఉండవచ్చు. మీరు వెంటనే దానిపై పని చేయాలనుకుంటున్నారు, కానీ తొందరపడకండి, కొద్దిగా ఆగాలి. మీరు తీసుకోబోయే చర్యలు భవిష్యత్తుకు సరైనవా కాదా అని చూడండి. పని బాగుంటుంది. మీరు నిజాయితీ మరియు క్రమశిక్షణతో ఏదైనా పని చేస్తే, మీరు దీర్ఘకాలంలో మంచి విజయాన్ని పొందుతారు. మీ శక్తిని సరైన దిశలో మళ్లించడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి: పని పరంగా వృషభ రాశికి మంచి రోజు. మీరు కొత్తగా ప్రారంభించవచ్చు, కానీ మీ పాత అలవాట్లు మిమ్మల్ని ఆపగలవు. అటువంటి పరిస్థితిలో, రిలాక్స్డ్ మూడ్ నుండి బయటపడండి. క్రొత్తదాన్ని ప్రయత్నించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు ఒక చిన్న అడుగు కూడా మిమ్మల్ని గొప్ప విజయానికి దారి తీస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. పుష్కలంగా నీరు త్రాగాలి.
మిథున రాశి: బాధ్యత మరియు పని రెండూ పెరుగుతాయి. అయితే అధిక పని సమస్యలను కలిగిస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో ప్రతి ఒక్కరికీ సరే అని చెప్పడం మానుకోండి. ఒక్కసారి ఒక పనిపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి. దీని వల్ల పని బాగుంటుంది. ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. పని మధ్యలో విరామం తీసుకోండి. తేలికపాటి నడక మంచిది. మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. పండ్లు, కూరగాయలు తినండి.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మామూలుగా ఉంటుంది. పనిలో పెరుగుదల ఉండవచ్చు. ఆకస్మిక సంపదను పొందవచ్చు. అయితే ఈ రోజు పాత కల లేదా లక్ష్యం మళ్లీ గుర్తుకు రావచ్చు. మళ్లీ నెమ్మదిగా పని చేయడం ప్రారంభించండి. చిన్న చిన్న చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల క్రమంగా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పూర్తి సమాచారం పొందండి.
సింహ రాశి: ఈ రోజు సింహ రాశి వారు శీఘ్ర ఫలితాలను పొందాలనే కోరికను వెనక్కి తీసుకుంటారు. మీరు సహనం, క్రమశిక్షణతో పని చేస్తే భవిష్యత్తులో మంచి ప్రయోజనాలను పొందుతారు. గొప్పగా ఆలోచించండి. సరైన సమయం కోసం వేచి ఉండండి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అందుతుంది. ఏది ఏమైనా ఓపెన్ గా చెప్పండి.
కన్యా రాశి: ప్రతిదీ పరిపూర్ణంగా చేయడం గురించి చింతించకండి. మొదట పనిని పూర్తి చేయండి, తరువాత దానిని మెరుగుపరచవచ్చు. మీరు పనిని సరళంగా చేస్తే ఎక్కువ పని చేయగలుగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ముందు దాని గురించి బాగా తెలుసుకోండి. మీ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
తులా రాశి: తులా రాశి వ్యక్తులు స్పష్టమైన మరియు బలమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ప్రతిదానిలో మధ్య మార్గాన్ని తీసుకోకండి. మీ స్పష్టమైన మాటలు మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రజలు మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు. కుటుంబం నుండి సలహా తీసుకోవడంలో ఎటువంటి హాని లేదు. మీరు మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపవచ్చు. డబ్బు విషయంలో తొందరపడకండి.
వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారు ప్రతిదానికీ వెంటనే స్పందించాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు మౌనంగా ఉండి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడం మంచిది. మీరు జాగ్రత్తగా విన్నట్లయితే సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతారు. సంబంధం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మీ భాగస్వామితో ఓపెన్ గా ఉండండి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. పని మధ్య బ్రేక్ తీసుకోవడం కొనసాగించండి, లేకపోతే ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. రాత్రిపూట ఆలస్యంగా మొబైల్ ఉపయోగించవద్దు.
ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి వారు కొత్త ఆలోచనలతో కొత్త పనిని ప్రారంభించవచ్చు. మీరు మధ్యలో వదిలిపెట్టిన పని లేదా అధ్యయనాలను తిరిగి ప్రారంభించవచ్చు. ఖర్చుల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. భవిష్యత్తులో కొద్దిపాటి పొదుపు పని చేస్తుంది. పని విషయాల్లో మీరు ప్రశంసించబడతారు. శుభవార్త వస్తుంది. అయితే మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. తేలికపాటి నడక లేదా ధ్యానం రోజును బాగా ప్రారంభిస్తుంది.
మకర రాశి: మకర రాశి వారికి కొన్ని ఆకస్మిక మార్పులు ఉండవచ్చు, కాబట్టి మీ ప్రణాళికలలో కొంత వశ్యతను ఉంచండి. మీరు పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఉంటే రోజు సులభంగా గడిచిపోతుంది.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారు కొన్ని విషయాలను స్పష్టం చేయడం మంచిది. ఎందుకంటే కేవలం కొత్త ఆలోచనల గురించి ఆలోచిస్తే చాలదు. వాటిని నెరవేర్చడం కూడా అవసరం. మీ ఆలోచనలను పనిగా మార్చడానికి ప్రయత్నించండి. కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారానే మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
మీన రాశి: మీన రాశి వారు ఈ రోజు పనిని నివారించడానికి ప్రయత్నించడంలో ఇబ్బంది పడవచ్చు. మీ ముఖ్యమైన పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడం మంచిది. ఇది తరువాత మీ సమయాన్ని హాయిగా గడపడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. సాయంత్రం తేలికపాటి నడక చేసి సమయానికి తినండి. బయట తినడం మానుకోండి.