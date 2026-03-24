Today Horoscope: నేడు వారికి శుభదినం.. కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు, ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమేపీ మెరుగు పడుతుంది!
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో కీర్తి, శాంతి లభిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 24న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి మార్చి 24న ఏ రాశులకు మేలు కలుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
ఈరోజు మీరు ఊహించని సవాళ్లు మరియు లాభదాయకమైన అవకాశాలు రెండింటినీ అనుభవించే అవకాశాన్ని పొందుతారు. మీ సామర్థ్యం మరియు నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి ఇది సమయం. మీ మనస్సును విశ్వసించండి. మంచి సంబంధాలను నిర్మించడంపై దృష్టి పెట్టండి.
వృషభ రాశి:
నేడు మీరు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందవచ్చు. వ్యక్తిగత అభివృద్ధి మరియు కెరీర్ అభివృద్ధి రూపంలో చేసిన సురక్షితమైన పెట్టుబడులు గణనీయమైన లాభాలకు దారితీస్తాయి.
మిథున రాశి:
సమతుల్యత సాధించడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఊహించని విధంగా లగ్జరీ వస్తువుల కొనుగోళ్లను నివారించడం చాలా ముఖ్యం. గ్రహాల మార్పు మీ అలవాట్లను మార్చుకోవాలని మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. మీ సృజనాత్మకత మరియు తెలివితేటలు మీ గొప్ప ఆస్తులు.
కర్కాటక రాశి:
నేడు కర్కాటక రాశి వారు తమ లక్ష్యాల వైపు ముందుకు సాగడానికి మరియు మార్పు తీసుకురావడానికి అరుదైన అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. మారుతున్న శక్తిని స్వీకరించాలి. మీ నైపుణ్యాలు మరియు అవగాహనను పెంపొందించడంపై శ్రద్ధ వహించాలి.
సింహ రాశి:
ఆఫీసులో మీరు చేసిన కృషిని ప్రజలు ప్రశంసిస్తారు. స్మార్ట్ బడ్జెట్ సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఈ వారం పనిలో పురోగతి నెమ్మదిగా అనిపించినప్పటికీ, నిరంతర ప్రయత్నం ప్రశంసలను తెస్తుంది.
కన్య రాశి:
మీరు మీ నైపుణ్యాలను చూపించే అవకాశాన్ని పొందుతారు. మీరు మీ ఖర్చు అలవాట్లపై శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక ప్రణాళికలను పునఃప్రణాళిక చేయాలి.
తులా రాశి:
కొందరి బాధ్యత పెరుగుతుంది, కానీ అదే సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం అవసరం. సాయంత్రం ప్రారంభానికి ముందు మీ పెండింగ్ పనులన్నింటినీ పూర్తి చేయడానికి మీరు స్ఫూర్తిని పొందుతారు.
వృశ్చిక రాశి:
మీరు ప్రయాణించేటప్పుడు లేదా డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు డబ్బు పరంగా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. తొందరపడి ఖర్చు చేయడానికి బదులుగా, మీరు ఆలోచనాత్మకంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి.
ధనుస్సు రాశి:
మీరు మీ భాగస్వామి యొక్క భావోద్వేగ అవసరాలను అర్థం చేసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఒంటరివారు తమ పాత సంబంధంతో తిరిగి కనెక్ట్ అవ్వవచ్చు. కొంతమంది తమ కుటుంబం లేదా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలకు సంబంధించిన ఖర్చులను భరించాల్సి ఉంటుంది.
మకర రాశి:
మీ నిజాయితీ బలమైన బంధాలు లేదా ఉత్తేజకరమైన కొత్త ప్రారంభాలకు దారితీస్తుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ప్లాన్ చేయడానికి ఇది గొప్ప సమయం. వివాహిత మకర రాశి వారు అహం ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండాలి.
కుంభ రాశి:
నేడు మీరు నెట్వర్కింగ్ లేదా పాత స్నేహితుల సహాయంతో కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమేపీ మెరుగుపడుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.
మీన రాశి:
పాఠశాలలో విద్యార్థుల విజయానికి రహస్యం ఏమిటంటే వారు బట్టీ పట్టడానికి బదులుగా లోతైన అభ్యాసంపై దృష్టి పెట్టడమే. అలా ఫాలో అయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. మిమ్మల్ని మీరు ఇతరులతో పోల్చుకోకండి. ప్రేమ జీవితంలో శృంగారం ఉంటుంది.