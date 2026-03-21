Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు వారికి ప్రేమ జీవితంలో మంచి క్షణాలు, వృత్తిపరమైన జీవితం ఉత్పాదకంగా ఉంటుంది, ఆర్థిక శ్రేయస్సు!

    శనివారం శని దేవుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో స్థిరత్వం, ఆనందం, శాంతి కలుగుతాయి. మార్చి 21 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి మార్చి 21న ఏ రాశులకు మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Mar 21, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మార్చి 21, శనివారం. గ్రహాలు, నక్షత్రరాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. శనిదేవుణ్ణి ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, శనివారం శని దేవుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో స్థిరత్వం, ఆనందం, శాంతి కలుగుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 21 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి మార్చి 21న ఏ రాశులకు మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:

    కొత్త పనులను చేపట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. మనస్సు కలత చెందవచ్చు. స్వీయ నియంత్రణ కలిగి ఉండండి. అనవసరమైన కోపం, వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. మీరు లాభాలను చూస్తారు. సంభాషణలో కూడా సమతుల్యంగా ఉండండి. వ్యాపారంలో మరింత హడావిడి ఉంటుంది. మీ కుటుంబ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    వృషభ రాశి:

    నేడు మీ మనస్సు కలత చెందవచ్చు. లక్ష్యాన్ని సాధించడం కష్టంగా అనిపించవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా లోపిస్తుంది. ఓపికగా ఉండండి. ఉద్యోగంలో మార్పుతో మీరు పురోగతిని పొందుతారు.

    మిథున రాశి:

    ఈ రోజు అనేక వనరుల నుండి డబ్బు వస్తుంది. మీరు గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. మరింత కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. పురోగతికి అవకాశాలు కూడా ఉండవచ్చు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. వాహనాల సౌకర్యం కూడా పెరుగుతుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    నేడు కర్కాటక రాశి వారి జీవితంలో మంచి క్షణాలను చూస్తారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒకరితో ఒకరు భావోద్వేగపరంగా విషయాలను పంచుకుంటారు. వృత్తి జీవితంలో ఈ రోజు మీకు ప్రత్యేకమైన రోజు. మీకు కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి చాలా ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది. పనిలో ప్రయోజనాలను పొందుతారు. పురోగతి సాధించే అవకాశాలున్నాయి. అయితే నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. కొత్త వ్యూహాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది.

    కన్యా రాశి:

    ఒత్తిడితో కూడిన సమయాల్లో కూడా ప్రశాంతంగా ఉండండి. మీ ప్రేమ జీవితాన్ని శక్తివంతంగా మరియు సృజనాత్మకంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి. వృత్తి జీవితాన్ని వివాదాలకు దూరంగా ఉంచండి. ఈ రోజు ఆరోగ్యం మరియు సంపద బాగుంటాయి.

    తులా రాశి:

    నేడు తులా రాశి వారు భాగస్వామితో సృజనాత్మక కార్యకలాపాలలో చేరండి, తద్వారా మీ సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆర్థిక విజయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్ శిఖరాగ్రానికి చేరుకునే అవకాశాలున్నాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    రచయితలు, కాపీ రైటర్లు తమ నైపుణ్యాలను నిరూపించుకునే అవకాశాలు పొందుతారు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి సిద్ధంగా ఉండవచ్చు. మార్కెట్ పరిశోధన చాలా ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోండి.

    ధనుస్సు రాశి:

    నేడు ధనుస్సు రాశి ప్రేమ జీవితంలో మంచి క్షణాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరమైన జీవితం ఉత్పాదకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక శ్రేయస్సు ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

    మకర రాశి:

    ప్రయాణించేటప్పుడు మీ భాగస్వామితో సన్నిహితంగా ఉండండి. ఆఫీస్ రాజకీయాల నుంచి దూరంగా ఉండండి. మీ భావాలను బహిరంగంగా వ్యక్తపరచండి.

    కుంభ రాశి:

    కార్యాలయంలో నియంత్రణ కోల్పోవద్దు. సీనియర్లతో మంచి సంబంధాలు కొనసాగించండి. డబ్బు వస్తుంది. ఆయిలీగా, కారంగా ఉండే ఆహారాలను తగ్గించండి. జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోండి.

    మీన రాశి:

    మీరు ఇతరులకన్నా మెరుగ్గా రాణిస్తారు. ప్రేమను కాపాడుకోండి. కార్యాలయంలో అంచనాలకు అనుగుణంగా పని చేయండి. ఆరోగ్యం మరియు సంపద రెండూ మంచి స్థితిలో ఉంటాయి. భవిష్యత్ కోసం పొదుపు చేయడం ప్రాధాన్యతగా పెట్టుకోండి.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes