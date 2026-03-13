Edit Profile
    Ugadi Simha rasi Horoscope: ఉగాది నుంచి సింహ రాశికి ఎలా ఉంటుంది? మార్చి 2026 నుంచి ఏప్రిల్ 2027 వరకు నెలల వారీగా ఫలితాలు

    పరాభవ నామ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టబోతున్నాము. అయితే ఈ కొత్త సంవత్సరం ప్రతి ఒక్కరికీ ఎలా ఉండబోతుంది, భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు. మరి సింహ రాశి వారికి ఈ కొత్త సంవత్సరం ఎలా ఉండబోతోంది, ఈ రాశి వారి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Mar 13, 2026 12:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఈ ఏడాది ఉగాది పండుగ మార్చి 19న రాబోతుంది. ఆ రోజు నుంచి కూడా పరాభవనామ సంవత్సరం మొదలవుతుంది. విశ్వావసు నామ సంవత్సరానికి స్వస్తి పలికి పరాభవ నామ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టబోతున్నాము. అయితే ఈ కొత్త సంవత్సరం ప్రతి ఒక్కరికీ ఎలా ఉండబోతుంది, భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు. మరి సింహ రాశి వారికి ఈ కొత్త సంవత్సరం ఎలా ఉండబోతోంది, ఈ రాశి వారి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Ugadi Simha rasi Horoscope: ఉగాది నుంచి సింహ రాశికి ఎలా ఉంటుంది? (pinterest)
    పరాభవ నామ సంవత్సరం సింహ రాశి వారి ఫలితాలు:

    ఈ రాశి వారికి గురువు జూన్ 1 దాకా లోహమూర్తిగా ఉండడంతో సామాన్య ఫలితాలు కలుగుతాయి. జూన్ 2 నుంచి కూడా సౌభాగ్యకరంగా ఉంటుంది, శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. 2026 డిసెంబర్ 5 దాకా రాహు కేతువులు అష్టమ, అద్వితీయ స్థానంలో ఉండడంతో విశేష ఫలితాలు కలుగుతాయి. డిసెంబర్ 6 నుంచి తామరమూర్తులుగా ఉండడంతో సామాన్య ఫలితాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవస్థ బలంగా ఉంటుంది. భార్యాభర్తల మధ్య అవగాహన పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ కొత్త సంవత్సరం బంధుమిత్రుల కలయికతో సంతోషంగా సాగుతుంది.

    వృత్తి, వ్యాపారాల్లో బాగా అభివృద్ధి

    ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆధ్యాత్మిక జీవనంతో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. స్వదేశంలో స్థిరాస్తులను సమకూరుస్తారు. అలాగే సింహ రాశి వారు కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో వృత్తి, వ్యాపారాల్లో బాగా అభివృద్ధిని చూస్తారు. పనులు కాస్త ఆలస్యం అవ్వచ్చు. వ్యయ స్థానంలో గురువు ఉండడంతో సంతానం చదువుల్లో బాగా రాణిస్తారు. పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణతను చూస్తారు. మత్స్య సంబంధిత వ్యాపారస్తులకు విదేశీ విక్రయాలు, ధన లాభాలు కలుగుతాయి. రాహు సంచారం సప్తమ స్థానంలో ఉండడంతో సామాజిక గుర్తింపు తగ్గుతుంది, వ్యక్తిగత ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుంది.

    కేతు సంచారం కారణంగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఒత్తిడి సమస్యలు ఉండొచ్చు. తలనొప్పి, జీర్ణ సమస్యలు కూడా కలిగే అవకాశం ఉంది. యోగా, వాకింగ్ చేయడం, పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం వలన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటిస్తే మంచిది జరుగుతుంది. నిజాయితీ, నిలకడతో మిత్రులతో విభేదాలను తగ్గించుకోవచ్చు. జూలై 26 నుంచి డిసెంబర్ 11 వరకు శని సంచారం వలన ఆరోగ్య లోపం, ఖర్చులు పెరగడం, అకస్మాత్తుగా వైద్య సహాయం అవసరం అవడం వంటివి చూస్తారు. మృత్యుంజయ మంత్రం జపిస్తే మంచిది. అలాగే రుద్రాభిషేకం చేయడం వలన అపవృత్తి దోషం నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ రాశి వారికి ఆదివారం, సోమవారం, బుధవారం, గురువారం బాగా కలిసి వస్తాయి. అదృష్ట సంఖ్య ఒకటి.

    నెలల వారీ ఫలితాలు (మార్చి 2026 నుంచి ఏప్రిల్ 2027 వరకు):

    మార్చి 2026

    ఈ నెలలో ధన సంబంధిత విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తెలియని వ్యక్తులతో లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. అలాగే ఈ నెలలో ఆధ్యాత్మిక భావంతో సాధుసంపత్తిని కలుగుపొందుతారు. శుభకార్యాలకు శ్రీకారం చుడతారు.

    ఏప్రిల్ 2026

    బంధువుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఐటీ సంబంధిత ఉద్యోగులకు బాగా కలిసి వస్తుంది. ధనవ్యయం ఉంటుంది.

    మే 2026

    ఈ నెలలో వృత్తి జీవితం అనుకూలంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు మంచి పేరు ప్రతిష్టలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా పరపతి పెరుగుతుంది.

    జూన్ 2026

    వృత్తి వ్యాపారులకు బాగా కలిసి వస్తుంది. ప్రశంసలను పొందుతారు. కొత్తదనంతో అన్నింటిని మొదలు పెడతారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఆకస్మిక ధన లాభం కలుగుతుంది.

    జూలై 2026

    దూర ప్రయాణాలు బాగా కలిసి వస్తాయి. కంటి సంబంధిత సమస్యలు ఉండొచ్చు. కుటుంబ ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మనోబలం బాగా తగ్గుతుంది. ప్రభుత్వ రంగాల వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది.

    ఆగస్టు 2026

    నెలలో ఈ రాశి వారికి లాభాలు కలుగుతాయి. మొదటి వారంలో ప్రభుత్వం నుంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ధన సంపాదన పెరుగుతుంది. అహంకారం కాస్త తగ్గితే మంచిది.

    సెప్టెంబర్ 2026

    అందం, వినోదాలు, కలలు వంటి వాటి కోసం ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. ప్రేమపూర్వకంగా అందర్నీ ఆదరిస్తారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. బహుమతులు కూడా వస్తాయి.

    అక్టోబర్ 2026

    ఇతరుల సృజనాత్మకత, నైపుణ్యాన్ని గుర్తించి వారిని బాగా ప్రోత్సహిస్తారు. సృజనాత్మక రంగాల్లో ఈ నెల పురోగతిని చూస్తారు.

    నవంబర్ 2026

    అనవసరంగా తొందరపడి మాట్లాడకండి. కోపం వలన ఇతరులు బాధపడతారు. ఆకస్మిక ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. శుభవార్తలు వింటారు. ఆకస్మిక ధన వృద్ధి కలుగుతుంది.

    డిసెంబర్ 2026

    ఈ నెలలో మీరు మీ ధైర్యసహసాలతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. అన్ని మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మాట్లాడే మాటలకు, చేసే వాటికి సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది.

    జనవరి 2027

    మీరు చేసే పనులు దైవ బలంతో సంపూర్ణమవుతాయి. ఇతరులకు సహకారం అందిస్తారు. గృహ, వాహన సౌఖ్యాలను ఈ నెలలో పొందుతారు.

    ఫిబ్రవరి 2027

    ఈ నెలలో పోలీసు, సైన్యం వంటి రంగాల్లో ఉన్నత స్థానాలను పొందుతారు. ఉద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. గృహోపకరణ వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంటి వాతావరణం కూడా బాగుంటుంది.

    మార్చి, ఏప్రిల్ 2027

    డబ్బు ఖర్చు చేయడానికి ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయరు. వైద్య సహాయం కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. సమస్యల నుంచి కాస్త బయటపడతారు.

    News/Rasi Phalalu/Ugadi Simha Rasi Horoscope: ఉగాది నుంచి సింహ రాశికి ఎలా ఉంటుంది? మార్చి 2026 నుంచి ఏప్రిల్ 2027 వరకు నెలల వారీగా ఫలితాలు
