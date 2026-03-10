Ugadi 2026: వృషభ రాశికి ఈ కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో ఎలా ఉంటుంది? ఏ నెలలో ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో చూసుకోండి!
ఈ కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో వృషభ రాశి వారికి షేర్లు, పెట్టుబడులు సామాన్య ఫలితాలను ఇస్తాయి. రైతులకు ఈ నెల అనుకూలంగా ఉంటుంది. రైతులకు ఈ ఏడాది కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉన్నతాధికారులు, న్యాయాధికారులు మంచి గుర్తింపును పొందుతారు. ఇనుము, సిమెంట్, గృహ నిర్మాణ సంబంధ వ్యాపారాలకు వ్యాపారులకు ఆదాయం పెరుగుతుంది.
పరాభవనామ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాము. ఈ సంవత్సరంలో వృషభ రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతోంది? ఈ రాశి వారి ఈ నెల వారి ఫలితాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 2026 జూన్ 1 దాకా గురువు ఈ రాశి వారికి సామాన్య ఫలితాలను ఇవ్వబోతున్నాడు. జూన్ 2 నుంచి గురువు ధన నాశనము కలిగిస్తాడు. రాహువు, కేతువులు డిసెంబర్ 5 దాకా సౌభాగ్యకరమైన ఫలితాలను ఇస్తారు. డిసెంబర్ 6 నుంచి సర్వసుఖాలను అందిస్తారు.
శని ఏకాదశి స్థాన సంచారం కారణంగా వృషభ రాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపారాల్లో, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆశావాహంగా ముందుచూపుతో పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను కూడా వృషభ రాశి వారు పూర్తి చేస్తారు. సంపాదన పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో సమన్వయం ఉంటుంది. జూలై నుంచి డిసెంబర్ దాకా శని తిరోగమనం వలన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు తగ్గుతాయి.
2026 మార్చి నుంచి ఏప్రిల్ 2027 వరకు నెలవారీ ఫలితాలు తెలుసుకోండి
మార్చి 2026:
మార్చిలో వృషభ రాశి వారు ఆకస్మిక ధన లాభాన్ని పొందుతారు. మార్చి నెలలో వృషభ రాశి వారు శుభకార్యాలకు సహాయం చేసి అండగా ఉంటారు. సుఖ సంతోషాలను పొందుతారు. ఆకస్మిక ధన లాభం కలుగుతుంది. భూ గ్రస్తులు వృద్ధి చెందుతాయి. ఇతరులను ఆకర్షించడానికి వాక్ ప్రసంగాలను అలవర్చుకుంటారు.
ఏప్రిల్ 2026:
ఏప్రిల్ నెల ప్రారంభంలో ధన వృద్ధి, సుఖ సౌఖ్యాలు పొందుతారు. ఆనందంగా ఉంటారు. చేతినిండా డబ్బు ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విద్యార్థులకు ఉత్తీర్ణత ఉంటుంది. అలాగే ఈ నెలలో పోటీ పరీక్షల్లో విజయాన్ని సాధిస్తారు.
మే 2026:
ఈ నెలలో ఈ రాశి వారికి కాస్త ఉత్సాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కుటుంబానికి కూడా దూరంగా ఉంటారు. భూమిని కొనుగోలు చేస్తారు. ధర్మ సంపాదన ఉంటుంది.
జూన్ 2026:
ఈ నెలలో ఇతరులను బాగా గౌరవిస్తారు. అధిక ధన వ్యయం ఉంటుంది. కాస్మెటిక్స్ మొదలైన వాటికి ధనం ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తారు. కళాత్మకంగా ఇతరులను ఆకర్షిస్తారు.
జూలై 2026:
ఈ నెలలో వృషభ రాశి వారు కుటుంబంతో ఆనందంగా ఉంటారు. రియల్ ఎస్టేట్, మోటార్, యాంత్రిక సంబంధిత వృత్తుల వారికి బాగా ఆదాయం వస్తుంది. రాజకీయ వ్యక్తులకు కూడా గుర్తింపు లభిస్తుంది. తల్లి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారస్తులకు భారీగా ధన లాభం కలుగుతుంది.
ఆగస్టు 2026:
ఈ నెలలో అన్నదమ్ములకు అండగా ఉంటారు. ఇతరుల తప్పులను వేలెత్తి చూపకుండా క్షమాగుణంతో ఉంటారు. ధైర్యం పెరుగుతుంది. ఉన్నత విద్యలో బాగా రాణిస్తారు. సంగీతం మరియు ఇతర విద్యల్లో కూడా గుర్తింపు వస్తుంది.
సెప్టెంబర్ 2026:
ఈ నెల ప్రారంభంలో భయాలు తొలగిపోతాయి. నెల చివరికి శత్రువులపై విజయాన్ని సాధిస్తారు. భూ లాభం కలుగుతుంది. ఈ సమయంలో సౌమ్యంగా ఉంటారు.
అక్టోబర్ 2026:
తలచిన వాటిని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారు. నూతన వస్త్ర, ధనధాన్య లాభాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. సంతోషంగా ఉంటారు.
నవంబర్ 2026:
ఈ నెల ప్రారంభంలో బాధ్యతగా ఉంటారు. శ్రద్ధగా అన్ని పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగులకు కూడా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. పై అధికారులు శ్రమను గుర్తిస్తారు. సంగీతం, నాట్యం మరియు కళాకారులు నవంబర్ నెలలో మంచి గుర్తింపును పొందుతారు.
డిసెంబర్ 2026:
ఈ నెలలో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. సంబంధాల్లో మార్పు ఉండొచ్చు. పదోన్నతి ఆలస్యం అవ్వచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు. కొన్ని రోజులు వేచి ఉండడం మంచిది.
జనవరి 2027:
ఈ నెలలో ఈ రాశి వారు తల్లికి సంబంధించిన అనారోగ్య సమస్యలను చూడొచ్చు. మానసిక ఒత్తిడి కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఎక్కువగా అన్ని విషయాలపై శ్రద్ధ పెడితే బావుంటుంది.
ఫిబ్రవరి 2027:
పరిశోధనల రంగం వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. వ్యక్తిగత జీవితం ఇతరులను మోసం చేసేలా ఉండొచ్చు. చట్టపరమైన సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ నెలలో ఈ రాశి వారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మార్చి, ఏప్రిల్ 2027:
ఈ నెలలో ఊపిరితిత్తుల సమస్య, మానసిక ఒత్తిడి వంటివి చూడొచ్చు. తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆస్తి లాభం కలుగుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం కూడా చూస్తారు. మార్చి నెలాఖరుకి విజయాలను అందుకుంటారు.
ఈ రాశి వారికి శివారాధన, హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అదృష్ట సంఖ్య 6. రెండు, ఆరు తేదీలు కలిసి వస్తాయి. బుధవారం, శుక్రవారం, శనివారం అనుకూలంగా ఉంటుంది.