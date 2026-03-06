Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మీనరాశిలో సూర్య, శని గ్రహాల సంయోగం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.. ఇది 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది!

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, మార్చి 14, 2026న, ఒక ప్రత్యేక గ్రహాల సంయోగం జరగబోతోంది. ఈ రోజున సూర్య భగవానుడు మీనరాశిలోనికి ప్రవేశిస్తాడు, శని దేవుడు అప్పటికే ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో సూర్యుడు, శని కలయిక ఏర్పడుతుంది. మీనంలో ఈ యాదృచ్ఛికం సుమారు 30 సంవత్సరాల తరువాత ఏర్పడుతుంది. 

    Published on: Mar 06, 2026 12:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం మార్చి 14, 2026న ఒక ప్రత్యేక గ్రహాల సంయోగం జరగబోతోంది. ఈ రోజున సూర్య భగవానుడు మీన రాశిలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్య, శని కలయిక ఏర్పడుతుంది. మీనంలో ఈ యాదృచ్ఛికం సుమారు 30 సంవత్సరాల తరువాత ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి జ్యోతిష్యశాస్త్రం దృక్కోణం నుండి ఇది ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

    మీన రాశిలో సూర్య, శని గ్రహాల సంయోగం.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం
    మీన రాశిలో సూర్య, శని గ్రహాల సంయోగం.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం

    వేద జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వం, ప్రతిష్టకు చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు, అయితే శని కర్మ, క్రమశిక్షణ, న్యాయం యొక్క గ్రహం. ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో వచ్చినప్పుడు, దాని ప్రభావం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై కనిపిస్తుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాల వారికి ఈ యాదృచ్ఛికం ప్రత్యేక ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడు, శని తండ్రి, కొడుకు సంబంధాలుగా భావిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ప్రభావవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క కర్మ, బాధ్యత, జీవిత దిశను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈసారి మీనంలో ఏర్పడే ఈ యాదృచ్ఛికం కొన్ని రాశిచక్రాలకు కొత్త అవకాశాలు మరియు పురోగతిని సూచిస్తుంది. సూర్యుడు, శని సంయోగంతో మొత్తం 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    మీన రాశిలో సూర్య, శని గ్రహాల సంయోగం.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం

    మేషరాశి:

    మేష రాశి వారు ఈ సమయంలో ఖర్చులపై కొంత శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. పని విషయంలో ఓపికగా ఉండటం మంచిది. ఏదైనా ప్రధాన నిర్ణయాలకు తొందరపడకుండా ఉండటం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడిని నివారించడానికి మిమ్మల్ని మీరు బిజీగా ఉంచుకోవడం మంచిది.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో మీరు కొన్ని మంచి అవకాశాలను పొందుతారు. స్నేహితులు, పరిచయస్తుల సహాయంతో కొంత పనులను పూర్తి చేయవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉండవచ్చు.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశిలో కెరీర్ పురోభివృద్ధికి సంకేతాలు ఉండవచ్చు. మీరు ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు లేదా పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు కావచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా మెరుగుదల ఉండవచ్చు. అయితే పనిలో నిర్లక్ష్యాన్ని నివారించడం అవసరం.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ సమయం కర్కాటక రాశికి అదృష్ట సమయం. సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు అవకాశాలు ఉండవచ్చు. కెరీర్‌కు సంబంధించిన విషయాల్లో సానుకూల మార్పులను చూడవచ్చు. వ్యాపారుల కోసం కొత్త ఒప్పందం లేదా భాగస్వామ్యం ఏర్పడే సంకేతాలు కూడా ఉన్నాయి.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారు ఈ సమయంలో ఆర్థిక విషయాల్లో కాస్తంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఆలోచనాత్మక చర్యలు తీసుకోవడం మంచిది. పని విషయాల్లో సహనం పాటించడం అవసరం. ఆరోగ్యం పట్ల కూడా శ్రద్ధ వహించాలి.

    కన్యా రాశి:

    కన్యా రాశి వ్యక్తులకు సంబంధాల పరంగా ఈ సమయం ముఖ్యమైనది. మీ జీవిత భాగస్వామి లేదా భాగస్వామితో సంభాషణలలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం అవసరం. మీరు పనిలో మద్దతును పొందవచ్చు. కొన్ని కొత్త అవకాశాలు కూడా రావచ్చు.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వ్యక్తులు పనిలో బిజీగా ఉంటారు. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు దక్కించుకోవచ్చు. ఆరోగ్యం, దినచర్యపై శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం. రెగ్యులర్ దినచర్యను నిర్వహించడం పనితీరులో మెరుగైన ఫలితాలకు దారితీస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ సమయం వృశ్చిక రాశి వ్యక్తులకు సృజనాత్మక పనిలో పురోగతిని తెస్తుంది. విద్య, పోటీ పరీక్షలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు సానుకూల ఫలితాలను పొందవచ్చు. ప్రేమ సంబంధాలలో కూడా మెరుగుదల ఉండవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఇల్లు, కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాల్లో ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఇల్లు లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తెరపైకి రావచ్చు. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి ప్రజలకు కమ్యూనికేషన్, నెట్‌వర్క్‌ను పెంచడానికి ఇది సమయం. మీరు క్రొత్త వ్యక్తులతో పరిచయం ఏర్పడవచ్చు, ఇది భవిష్యత్తులో మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. చిన్న ప్రయత్నాలు కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారు ఆర్థిక విషయాల్లో ఆలోచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీ ఖర్చులను నియంత్రించడం మంచిది. పనిలో స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడం కోసం ప్లాన్ చేయడం, ముందుకు సాగడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి:

    ఈ సంయోగం మీన రాశి ప్రజలకు ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ రాశిలో ఈ యాదృచ్ఛికత ఏర్పడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో సమాజంలో గౌరవం పెరిగే సంకేతాలు ఉండవచ్చు. నిలిచిపోయిన పనిని పూర్తి చేసి కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు దొరుకుతాయి. అయితే కోపం మరియు తొందరపడకుండా ఉండటం మంచిది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/మీనరాశిలో సూర్య, శని గ్రహాల సంయోగం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.. ఇది 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది!
    News/Rasi Phalalu/మీనరాశిలో సూర్య, శని గ్రహాల సంయోగం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.. ఇది 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes