మీనరాశిలో సూర్య, శని గ్రహాల సంయోగం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.. ఇది 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది!
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, మార్చి 14, 2026న, ఒక ప్రత్యేక గ్రహాల సంయోగం జరగబోతోంది. ఈ రోజున సూర్య భగవానుడు మీనరాశిలోనికి ప్రవేశిస్తాడు, శని దేవుడు అప్పటికే ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో సూర్యుడు, శని కలయిక ఏర్పడుతుంది. మీనంలో ఈ యాదృచ్ఛికం సుమారు 30 సంవత్సరాల తరువాత ఏర్పడుతుంది.
వేద జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వం, ప్రతిష్టకు చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు, అయితే శని కర్మ, క్రమశిక్షణ, న్యాయం యొక్క గ్రహం. ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో వచ్చినప్పుడు, దాని ప్రభావం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై కనిపిస్తుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాల వారికి ఈ యాదృచ్ఛికం ప్రత్యేక ఫలితాలను ఇస్తుంది.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడు, శని తండ్రి, కొడుకు సంబంధాలుగా భావిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ప్రభావవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క కర్మ, బాధ్యత, జీవిత దిశను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈసారి మీనంలో ఏర్పడే ఈ యాదృచ్ఛికం కొన్ని రాశిచక్రాలకు కొత్త అవకాశాలు మరియు పురోగతిని సూచిస్తుంది. సూర్యుడు, శని సంయోగంతో మొత్తం 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మీన రాశిలో సూర్య, శని గ్రహాల సంయోగం.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం
మేషరాశి:
మేష రాశి వారు ఈ సమయంలో ఖర్చులపై కొంత శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. పని విషయంలో ఓపికగా ఉండటం మంచిది. ఏదైనా ప్రధాన నిర్ణయాలకు తొందరపడకుండా ఉండటం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడిని నివారించడానికి మిమ్మల్ని మీరు బిజీగా ఉంచుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో మీరు కొన్ని మంచి అవకాశాలను పొందుతారు. స్నేహితులు, పరిచయస్తుల సహాయంతో కొంత పనులను పూర్తి చేయవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో పరిస్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉండవచ్చు.
మిథున రాశి:
మిథున రాశిలో కెరీర్ పురోభివృద్ధికి సంకేతాలు ఉండవచ్చు. మీరు ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు లేదా పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు కావచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా మెరుగుదల ఉండవచ్చు. అయితే పనిలో నిర్లక్ష్యాన్ని నివారించడం అవసరం.
కర్కాటక రాశి:
ఈ సమయం కర్కాటక రాశికి అదృష్ట సమయం. సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు అవకాశాలు ఉండవచ్చు. కెరీర్కు సంబంధించిన విషయాల్లో సానుకూల మార్పులను చూడవచ్చు. వ్యాపారుల కోసం కొత్త ఒప్పందం లేదా భాగస్వామ్యం ఏర్పడే సంకేతాలు కూడా ఉన్నాయి.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారు ఈ సమయంలో ఆర్థిక విషయాల్లో కాస్తంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఆలోచనాత్మక చర్యలు తీసుకోవడం మంచిది. పని విషయాల్లో సహనం పాటించడం అవసరం. ఆరోగ్యం పట్ల కూడా శ్రద్ధ వహించాలి.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వ్యక్తులకు సంబంధాల పరంగా ఈ సమయం ముఖ్యమైనది. మీ జీవిత భాగస్వామి లేదా భాగస్వామితో సంభాషణలలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం అవసరం. మీరు పనిలో మద్దతును పొందవచ్చు. కొన్ని కొత్త అవకాశాలు కూడా రావచ్చు.
తులా రాశి:
తులా రాశి వ్యక్తులు పనిలో బిజీగా ఉంటారు. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు దక్కించుకోవచ్చు. ఆరోగ్యం, దినచర్యపై శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం. రెగ్యులర్ దినచర్యను నిర్వహించడం పనితీరులో మెరుగైన ఫలితాలకు దారితీస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ సమయం వృశ్చిక రాశి వ్యక్తులకు సృజనాత్మక పనిలో పురోగతిని తెస్తుంది. విద్య, పోటీ పరీక్షలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు సానుకూల ఫలితాలను పొందవచ్చు. ప్రేమ సంబంధాలలో కూడా మెరుగుదల ఉండవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి:
ఇల్లు, కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాల్లో ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఇల్లు లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తెరపైకి రావచ్చు. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి.
మకర రాశి:
మకర రాశి ప్రజలకు కమ్యూనికేషన్, నెట్వర్క్ను పెంచడానికి ఇది సమయం. మీరు క్రొత్త వ్యక్తులతో పరిచయం ఏర్పడవచ్చు, ఇది భవిష్యత్తులో మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. చిన్న ప్రయత్నాలు కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారు ఆర్థిక విషయాల్లో ఆలోచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీ ఖర్చులను నియంత్రించడం మంచిది. పనిలో స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడం కోసం ప్లాన్ చేయడం, ముందుకు సాగడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి:
ఈ సంయోగం మీన రాశి ప్రజలకు ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ రాశిలో ఈ యాదృచ్ఛికత ఏర్పడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో సమాజంలో గౌరవం పెరిగే సంకేతాలు ఉండవచ్చు. నిలిచిపోయిన పనిని పూర్తి చేసి కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు దొరుకుతాయి. అయితే కోపం మరియు తొందరపడకుండా ఉండటం మంచిది.