Saturn Rise: 30 సంవత్సరాల తర్వాత మీన రాశిలో శని ఉదయిస్తాడు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది!
మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. కొన్నిసార్లు శుభ ఫలితాలు ఇస్తే కొన్నిసార్లు సమస్యలు ఎదుర్కోక తప్పదు. శని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో క్రూరమైన గ్రహంగా పరిగణించబడుతుంది. శని సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. 30 సంవత్సరాల తర్వాత మీన రాశిలో శని ఉదయం, ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం.
శని కేవలం రాశి లేదా నక్షత్రంలోనే కాదు, ఎప్పటికప్పుడు ఉదయించడం, అస్తమించడం కూడా చేస్తాడు. శని కదలిక మారినప్పుడు ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితాల్లో కూడా మార్పులు వస్తాయి.
మీన రాశిలో శని సంచారం జరుగుతోంది. 2026లో శని ఉదయిస్తాడు. శని తన ఆధిపత్యాన్ని వహిస్తాడు. ఈ సంచారం మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు కొంత ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. శని ఉదయంతో కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం కూడా ప్రకాశించబోతోంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
1.మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి శని ఉదయించడంతో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశి పదవ ఇంట్లో శని ఉదయిస్తాడు. ఇది మిథున రాశి వారికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కొత్త ఉద్యోగం కావాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం అని చెప్పవచ్చు. కొంతమంది పూర్వీకుల ఆస్తి నుంచి ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. తండ్రితో సంబంధం మెరుగుపడుతుంది. బాస్లు, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ల నుంచి కూడా మద్దతు లభిస్తుంది.
పరిహారం: ఈ సమయంలో మరిన్ని శుభ ఫలితాలు కలగడానికి ప్రతి శనివారం రావి చెట్టు కింద ఆవు నూనెతో దీపారాధన చేయండి.
2.తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి శని సంచారంలో మార్పు శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ రాశి ఆరో ఇంట్లో శని ఉదయిస్తాడు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సక్సెస్ను అందుకుంటారు. విద్యార్థులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నవారు విజయాలను అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అప్పుల నుంచి కూడా ఉపశమనాన్ని పొందుతారు. శత్రువులు మీ ముందు ఓడిపోతారు.
పరిహారం: శనివారం పక్షులకు ముఖ్యంగా కాకులకు, ఆహారం పెడితే మరింత శుభ ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.
3.మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి శని ఉదయం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మకర రాశికి అధిపతి శని. అటువంటి పరిస్థితుల్లో శని ఉదయంతో కొన్ని లాభాలను పొందుతారు. ఈ రాశి మూడవ ఇంట్లో శని ఉదయిస్తాడు. ఏ పని చేసినా సక్సెస్ను అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో విజయవంతంగా రాణిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా దూర ప్రయాణాల ద్వారా ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. ధైర్యం కూడా పెరుగుతుంది.
పరిహారం: ఈ రాశి వారు నల్ల మినపప్పును దానం చేస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.