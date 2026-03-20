ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు వారికి కొత్త అవకాశాలు, అభివృద్ధి, ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం!

    Published on: Mar 20, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మార్చి 20, శుక్రవారం. చైత్ర నవరాత్రుల్లో రెండవ రోజు. ఈ రోజున బ్రహ్మచారిణిని పూజిస్తారు. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఈరోజు కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఎవరికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

    నేటి రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: స్పష్టతతో చూస్తారు. సన్నిహితులతో మీ సంబంధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, మీరు వారితో బాగా బంధం కలిగి ఉండాలి. మీకు ఒక సవాలు ఉంది. మీరు మీ స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకు సాగాలి.

    వృషభ రాశి: ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మీ సంబంధం బలపడుతుంది. అనవసరమైన ఒత్తిడిని నివారించడానికి ఆర్థిక పరిస్థితిపై శ్రద్ధ వహించండి, బడ్జెట్‌ను సమీక్షించండి. ఆరోగ్యం పరంగా, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని నిర్వహించడం మీ శక్తి స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

    మిథున రాశి: ఈరోజు మిథున రాశి వారు సమతుల్యతపై దృష్టి పెట్టి ముందుకు సాగే సమయం. కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంలో పురోగతి సాధించడానికి అవకాశాలు వస్తాయి. అయితే, మీరు ఈరోజు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వ్యక్తిగత సంబంధాల విషయానికి వస్తే, మీ మనసు మాట వినండి.

    కర్కాటక రాశి: విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. మీ భాగస్వామితో సమయం గడపండి, వారిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. క్రొత్త అవకాశాలకు సిద్ధంగా ఉండండి, కానీ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి తొందరపడకండి.

    సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి మంచి జీవనశైలిని అనుసరించండి. మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కొత్త అవకాశాలను అన్వేషించడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పని-జీవిత సమతుల్యతను కాపాడుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి.

    కన్య రాశి: ఒత్తిడి స్థాయిల గురించి అవగాహన కలిగి ఉండండి. మీ ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఈ రోజు కొత్త అవకాశాలు మరియు అభివృద్ధిని తెస్తుంది. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాన్ని సమతుల్యం చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి.

    తులా రాశి: సంబంధాల్లో చిన్న చిన్న సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. కానీ మాట్లాడటం ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటే మంచిది. సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి కొంతమంది వ్యక్తులతో చిన్న గొడవలు ఉండవచ్చు. వెంటనే విషయాలను నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించండి. మీ ఆరోగ్యం మరియు ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: వృత్తిపరంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి, మార్పులకు సిద్ధంగా ఉండండి. కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ఆర్థికంగా, మీ ఖర్చు మరియు పొదుపు అలవాట్లను సమీక్షించండి.

    మకర రాశి: నేడు మకర రాశి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన జీవితంలో విషయాలను సమీక్షించండి. సన్నిహితులతో మీ సంబంధం బలపడుతుంది.

    కుంభ రాశి: ప్రేమ జీవితంలో ఏర్పడే అల్లకల్లోలాన్ని పరిష్కరించడం మంచిది. ఆఫీసులో సమస్యలకు ఖచ్చితమైన పరిష్కారాలను కనుగొంటారు. చిన్నపాటి ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవచ్చు, కాబట్టి బడ్జెట్‌ను సమీక్షించండి.

    మీన రాశి: మీ ప్రేమ జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం లభిస్తుంది. మీ భాగస్వామి మీ కోసం సర్ఫరైజ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు. జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.

