వాస్తు చిట్కాలు: శుక్రవారం నాడు ఈ 1 వస్తువును కొనుగోలు చేయకండి, లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుంది!
శుక్రవారం లక్ష్మీమాతతో ముడిపడి ఉంది. ఈ రోజున లక్ష్మీదేవిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. చాలా మంది ఉపవాసం కూడా చేస్తారు. అందువల్ల లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రజలు శుక్రవారం రకరకాల పరిహారాలు తీసుకుంటారు. అదే సమయంలో ఈ రోజున చేసిన కొన్ని తప్పులకు లక్ష్మీమాతకి కోపం తీసుకు వస్తుందని నమ్ముతారు.
హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం, వారంలో ప్రతి రోజు ఏదో ఒక దేవత, గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఆదివారం సూర్యుడికి సంబంధించినట్లే, సోమవారం కూడా శివుడికి సంబంధించినది. అదే విధంగా శుక్రవారం లక్ష్మీమాతతో ముడిపడి ఉంది. ఈ రోజున లక్ష్మీదేవిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. చాలా మంది ఉపవాసం కూడా చేస్తారు. అందువల్ల లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రజలు శుక్రవారం రకరకాల పరిహారాలు తీసుకుంటారు.
అదే సమయంలో ఈ రోజున చేసిన కొన్ని తప్పులకు లక్ష్మీమాతకి కోపం తీసుకు వస్తుందని నమ్ముతారు. ఉదాహరణకు, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రవారం నాడు కొనుగోలు చేయకూడని కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి. దీన్ని కొనుగోలు చేయడం వల్ల అనేక రకాల సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. శుక్రవారం వీటిని పొరపాటున కూడా కొనుగోలు చేయకూడదు.
శుక్రవారం నాడు పొరపాటున కూడా చీపురుని కొనుగోలు చేయకూడదు
వాస్తు ప్రకారం శుక్రవారం నాడు చీపురు కొనరాదు. ఈ రోజున చీపురు కొనుగోలు చేస్తే లక్ష్మీదేవికి కోపం తెప్పిస్తుందని, స్థానికుడు ఆర్థిక సంక్షోభాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని నమ్ముతారు. ఎందుకంటే వాస్తులో చీపురుకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. చీపురు కేవలం పరిశుభ్రతకు ఒక సాధనం మాత్రమే కాదు. ఒకవేళ వాస్తును విశ్వసించినట్లయితే, అది లక్ష్మీమాతకు సంబంధించినది. అందువల్ల ఇలాంటి తప్పులు చేయడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. శుక్రవారం నాడు చీపురు కొనడం వల్ల ఇంట్లో దురదృష్టం కలుగుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో పొరపాటున కూడా చీపురు కొనకూడదు.
చీపురు విషయంలో చేయకూడని తప్పులు
వాస్తు ప్రకారంగా చీపురును ఎక్కడపడితే అప్పుడు ఉంచవద్దు. దానిని సరైన ప్రదేశం, దిక్కులో ఉంచడం వల్ల ఇంటికి సంతోషం, సంవృద్ధి లభిస్తుంది. చీపురును ఇంట్లో ఇతరులు చూడని చోట ఉంచాలని నమ్ముతారు. అలాగే ఎవరి కాళ్ళ వద్ద చీపురు తగిలేలా పెట్టకండి.
వాస్తు ప్రకారం చీపురును మీ ఇంటి యొక్క దక్షిణ మరియు పడమర దిక్కుల మధ్య ఉంచడం మంచిదిగా భావిస్తారు. చీపురుని నిలబడి ఉంచకూడదు. ఇది మాత్రమే కాదు. ఇంటిని ఊడ్చడానికి సరైన నియమం కూడా ఉంది. ఇంట్లో వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిన వెంటనే చీపురుతో తుడవకూడదని నమ్ముతారు. సాయంత్రం తుడిస్తే కూడా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడదు.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారంగా పాడైన చీపురును ఉపయోగించడం మంచిది కాదు. చీపురు పాడైతే వెంటనే దానిని మార్చాలి. పాదాలతో కూడా చీపురుతో పదేపదే తాకకూడదు. లక్ష్మీమాత కోపానికి గురవుతుందనే భయమేనని నమ్ముతారు.
శుక్రవారం ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు?
శుక్రవారం లక్ష్మీమాత పరిశుభ్రతను ఇష్టపడుతుంది. అందువల్ల ఈ రోజున పరిశుభ్రతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. పరిశుభ్రతపై శ్రద్ధ వహించే చోట దేవత నివసిస్తుంది. కాబట్టి ఇంట్లో మురికి ఉంచవద్దు. శుక్రవారం నాడు శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించండి. చిరిగిన, మురికిగా ఉన్న దుస్తులను ధరించడం వల్ల రాహువు అశుభకరం అవుతుందని నమ్ముతారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం వంటగది, ఆరాధన సంబంధిత వస్తువులను కూడా శుక్రవారం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.