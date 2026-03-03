వాస్తు చిట్కాలు: ఈ 7 చిత్రాలు ఇంట్లో వినాశనాన్ని కలిగిస్తాయి.. పొరపాటున కూడా వీటిని పెట్టకుండా చూసుకోండి!
వాస్తు నిబంధనల ప్రకారం ఇంటిలో కొన్ని వస్తువులు ఉండటం అవసరం. అదే సమయంలో, ఇంట్లో కొన్ని విషయాలు ఉంటే అవి విపత్తుకి కారణమవచ్చు. వాస్తు నియమాల ప్రకారం జీవితంలో ప్రతికూల శక్తిని కలిగించే చిత్రాలను ఇంటి లోపల ఉంచరాదు. పొరపాటున కూడా ఇంట్లో ఏ చిత్రాలను ఉంచకూడదో ఇప్పుడే వివరంగా తెలుసుకోండి.
ఇంటి వాస్తు చిట్కాలు: వాస్తు శాస్త్రం అనేది మన చుట్టూ ఉండే శక్తిని మార్చే పూర్తి శక్తిని కలిగి ఉన్న శాస్త్రం. వాస్తులో ఇంటి దిశలు మాత్రమే కాకుండా, ఇంట్లో ఉంచిన వస్తువులు కూడా మన జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయని చెప్పబడింది. మీరు ఏదైనా వస్తువును సరైన దిశలో లేదా సరైన స్థలంలో ఉంచలేదని అనుకుందాం; అప్పుడు త్వరలో లేదా తరువాత మీ జీవితంపై దాని కారణంగా ఎదురయ్యే ప్రతికూల ప్రభావాన్ని మీరు చూస్తారు.
వాస్తు నిబంధనల ప్రకారం ఇంటిలో కొన్ని వస్తువులు ఉండటం అవసరం. అదే సమయంలో, ఇంట్లో కొన్ని విషయాలు ఉంటే అవి విపత్తుకి కారణమవచ్చు. వాస్తు నియమాల ప్రకారం జీవితంలో ప్రతికూల శక్తిని కలిగించే చిత్రాలను ఇంటి లోపల ఉంచరాదు. పొరపాటున కూడా ఇంట్లో ఏ చిత్రాలను ఉంచకూడదో ఇప్పుడే వివరంగా తెలుసుకోండి.
వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో పొరపాటున కూడా ఈ 7 ఫోటోలు, పోస్టర్లు పెట్టకండి:
వాస్తు నియమాల ప్రకారం హింసాత్మకంగా కనిపించే జంతువుల చిత్రాలను ఇంట్లో ఎన్నడూ ఉంచరాదు. తోడేలు, సింహం, పాము వంటి చిత్రాలను దూరంగా ఉంచాలి.
ప్రతికూల వైబ్ కలిగిన ఫోటోలు: ఇంట్లో బాధాకరమైన లేదా విచారకరమైన ముఖాలతో ఉన్న చిత్రాలను ఉంచడం గురించి ఆలోచించాలి. ఇలాంటి చిత్రాలు ఇంటికి ప్రతికూలతను తెస్తాయి. ఇది క్రమేపీ ఇంటి వాస్తును ప్రభావితం చేస్తుంది.
యుద్ధ చిత్రాలు: ఇంట్లో మహాభారతానికి సంబంధించిన యుద్ధ దృశ్యాల చిత్రాలను ఉంచకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ చిత్రాలను ఉంచడం వల్ల ఇంటి సభ్యుల మధ్య విభేదాలు ఏర్పడవచ్చు. అలాగే, ప్రజలు గొడవ పడటం లేదా వాదించడం కనిపించే చిత్రాలు లేదా పోస్టర్లను కూడా ఉంచవద్దు.
ముళ్ల మొక్కల చిత్రాలు: వాస్తు నియమాల ప్రకారం మొక్కల చిత్రాలను ఇంట్లో ఉంచవచ్చు. అయితే ముళ్లు ఉన్న మొక్కల చిత్రాలను ఉంచరాదు. ఈ చిత్రాలు ఇంటి వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేసి మన మనస్సుపై లోతైన ప్రభావాన్ని చూపవచ్చు.
సమాధి చిత్రాలు: వాస్తు శాస్త్రంలో కొన్ని చిత్రాలను ఉంచడం ప్రత్యేకంగా నిషేధించబడింది. చాలా సార్లు కళ పేరుతో ప్రజలు ఇంట్లో ఏదైనా ఉంచుతారు. అయితే ఒకరి సమాధి లేదా శ్మశానానికి సంబంధించిన చిత్రాలను ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు.
సూర్యాస్తమయ దృశ్యాలు: సూర్యుడు అస్తమించే దృశ్యం ఉన్న చిత్రాలను ఇంట్లో ఉంచడం శుభకరం కాదు. సూర్యాస్తమయం చూడటం బాగానే ఉంటుంది, కానీ దాని చిత్రాన్ని ఇంట్లో ఉంచడం శక్తిని తగ్గిస్తుంది.
నటరాజు చిత్రం లేదా విగ్రహం: వాస్తు ప్రకారం నటరాజు చిత్రం లేదా విగ్రహాన్ని ఇంట్లో ప్రతిష్టించకూడదని ఒక నియమం ఉంది. దీన్ని ఇంట్లో ఉంచడం సరికాదని భావిస్తారు.
అటువంటి పరిస్థితుల్లో, ఇంట్లో ఇలాంటి చిత్రాలను ఉంచాలని మీరు ఆలోచించినప్పుడల్లా వాస్తు నియమాలను గుర్తుంచుకుని మాత్రమే సరైన చిత్రం లేదా పోస్టర్ను ఎంచుకోండి. లేదంటే ప్రతికూల ప్రభావంతో బాధ పడాల్సి ఉంటుంది.