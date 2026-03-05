రాహువు, గురువుతో సహా ఈ 4 గ్రహాలు ఈ వారంలో తిరోగమనానికి చేరుకుంటాయి.. ఏ రాశులకు లాభాలు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి
నాలుగు పెద్ద గ్రహాలు తిరోగమనానికి గురవుతున్నాయి, అంటే అవి వ్యతిరేక కదలికలలో వెళ్తున్నాయి. వీటిలో రాహువు, గురువు ఉన్నాయి. పంచాంగం ప్రకారం, రాహు, కేతు, బుధుడు, గురువు ప్రస్తుతం తిరోగమనానికి కదులుతున్నారు, ఇది వివిధ రాశిచక్రాలకు మంచిది కాదు. అనేక రాశిచక్రాశులపై ప్రతికూల ఫలితాలను తీసుకు వస్తుంది.
ఈ వారంలో ఒకటి కాదు నాలుగు పెద్ద గ్రహాలు తిరోగమనానికి గురవుతున్నాయి, అంటే అవి వ్యతిరేక కదలికలలో వెళ్తున్నాయి. వీటిలో రాహువు, గురువు ఉన్నాయి. పంచాంగం ప్రకారం, రాహు, కేతు, బుధుడు, గురువు ప్రస్తుతం తిరోగమనానికి కదులుతున్నారు, ఇది వివిధ రాశిచక్రాలకు మంచిది కాదు. దీని ప్రభావం అనేక రాశిచక్రాశులపై ప్రతికూల ఫలితాలను తీసుకు వస్తుంది. కానీ కొంత కోణం నుండి ఇది అనేక రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఏ రాశిచక్రాలు ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాయనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం.
ఇది అనేక రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనాలను సృష్టిస్తుంది. గ్రహాల యొక్క స్థానం గురించి చూస్తే, రాహువు కుంభ రాశిలో ఉంటాడు. అదే సమయంలో కుంభ రాశిలో బుధుడు ఉంటాడు. గురువు మిథున రాశిలో ఉంటాడు. కేతువు సింహంలో ఉంటాడు. ఈ సమయం శుభప్రదమైనది మరియు పురోగామిగా ఉంటుంది.
నాలుగు గ్రహాల తిరోగమనం.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
1.మిథున రాశి:
మిథున రాశికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పాత సంబంధాలు మీకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఈరోజు సంతోషంగా ఉంటారు. వ్యాపారం, కెరీర్లో మీకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. లాభం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి మరియు మీరు అదనపు ఆదాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు. కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం మీకు అనేక అవకాశాలను తెరుస్తుంది.
2.సింహ రాశి:
సింహ రాశి స్థానికులు కొంత పని సాధిస్తారు. అయితే, మీరు పెట్టుబడులు, నిర్ణయాల గురించి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో మీకు కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి, అయితే గత పెట్టుబడుల గురించి మీరు ఆందోళన చెందుతారు. ఈ సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఒకవేళ ప్రమోషన్ చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్నట్లయితే, అప్పుడు మీరు దానిని పొందవచ్చు.
3.తులా రాశి:
తులా రాశికి మంచి ఆదాయ సంకేతాలు ఉన్నాయి, కానీ కొద్దిగా నిర్లక్ష్యం మిమ్మల్ని ఇబ్బందుల్లో పడేస్తుంది. కాబట్టి నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ సమయంలో, సమస్యలు రావచ్చు. మీరు అనుకున్నది నెరవేరుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో భాగస్వామితో వాదన జరగవచ్చు. విషయాలను సృజనాత్మక మార్గంలో తీసుకునే వారికి కెరీర్ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
4.మకర రాశి:
మకర రాశికి సమయం మంచిది. మీరు మీ కెరీర్లో ఫైనాన్స్ నుంచి మంచి ప్లానింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయం మంచి నిర్ణయాలతో మీకు మంచి అవకాశాలను తెస్తుంది, ఇది మీకు మరిన్ని ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. వ్యాపారం కూడా బ్యాలెన్స్లో ఉంటూ స్థిరమైన ఫలితాలను చూపిస్తుంది.