    ఫిబ్రవరిలో సూర్య, రాహువు కారణంగా గ్రహణ యోగం, ఈ 3 రాశులకు సమస్యలు రావచ్చు.. జాగ్రత్తగా ఉండాలి!

    నీడ గ్రహం రాహువు ఇప్పటికే కుంభ రాశిలో వున్నాడు. వేద జ్యోతిష్యంలో ఈ యోగం చాలా అశుభంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది ఏర్పడటం వల్ల అనేక రాశిచక్రాలు మానసిక ఒత్తిడి, ఆర్థిక నష్టాలు కలిగే అవకాశం వుంది. రాహువు అశుభ ప్రభావాలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ గ్రహణ యోగం ద్వారా ప్రభావితమయ్యే రాశిచక్రాల గురించి తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jan 28, 2026 10:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఫిబ్రవరిలో నీడ గ్రహం రాహువు, గ్రహాల రాజు సూర్యుడు ఒకే రాశిలో సంయోగం చెందబోతున్నారు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది అనేక రాశి చక్రాలకు ఇబ్బందులను కలిగిస్తుంది. అందువల్ల ఈ సమయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. ఫిబ్రవరి నెలలో గ్రహాల రాజు సూర్యుడు కుంభ రాశికి ప్రవేశిస్తాడు.

    గ్రహణ యోగంతో ఈ రాశులకు సమస్యలు రావచ్చు
    గ్రహణ యోగంతో ఈ రాశులకు సమస్యలు రావచ్చు

    నీడ గ్రహం రాహువు ఇప్పటికే కుంభ రాశిలో వున్నాడు. వేద జ్యోతిష్యంలో ఈ యోగం చాలా అశుభంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది ఏర్పడటం వల్ల అనేక రాశిచక్రాలు మానసిక ఒత్తిడి, ఆర్థిక నష్టాలు కలిగే అవకాశం వుంది. రాహువు అశుభ ప్రభావాలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ గ్రహణ యోగం ద్వారా ప్రభావితమయ్యే రాశిచక్రాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. అందువల్ల ఈ రాశిచక్రాలు ముఖ్యంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    గ్రహణ యోగంతో ఈ రాశులకు సమస్యలు రావచ్చు.. జాగ్రత్తగా ఉండాలి

    కర్కాటక రాశి

    సూర్యుడు, రాహువు కలయిక కర్కాటక రాశిపై ప్రభావం చూపుతుంది. మీరు మీ ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్యం మిమ్మల్ని బాధించవచ్చు. మీరు మానసికంగా కూడా కొంచెం ఉద్రిక్తతకు గురవుతారు. మీ ఆరోగ్యంలో సమస్యలు రావచ్చు. మీకు ఏదైనా సమస్య లేదా గందరగోళం ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశికి అధిపతి బుధుడు. అయితే సూర్యుడు, రాహువు కలయిక కారణంగా ఈ రాశిచక్రానికి చెందిన వ్యక్తులు సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మీరు ప్రతికూల సమయాన్ని అనుభవిస్తారు. మీరు చట్టపరమైన సమస్యలు ఎదుర్కొనవచ్చు, మీ ప్రత్యర్థులచే ఇబ్బంది పడవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు ముఖ్యంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడానికి ప్రయత్నించండి. డబ్బు విషయంలో ఎవరినీ గుడ్డిగా విశ్వసించవద్దు.

    మీన రాశి

    ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఖర్చులు, నష్టాల ప్రదేశంగా మారుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో మీకు సమస్యలు సృష్టించవచ్చు. ఆదాయం తగ్గుతుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మోసం జరగవచ్చు లేదా ఎవరైనా ఎక్కడైనా చిక్కుకునే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. ఇది సామాజిక జీవితంలో కూడా మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. మీన రాశికి అధిపతి గురువు. మీరు ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.

    రాహువు స్థానం బలపడాలంటే ఈ పరిహారాలు పాటించండి

    రాహువును శాంతపరచడానికి వెండి గొలుసు లేదా ఉంగరం ధరించడం మంచిదిగా భావిస్తారు. దీంతో రాహువు శాంతింపజేస్తాడు.

    ఇది కాకుండా ప్రతి మంగళవారం దుర్గా చాలీసా పఠించాలి. రాహువు ప్రభావనాన్ని తగ్గిస్తుంది.

    పేదలకి నీలం రంగు దుస్తులు దానం ఇస్తే మంచిది.

    రాహువు వల్ల కలిగే మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

    రాహువు ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి అతిపెద్ద మార్గం కొబ్బరికాయను ప్రవహించే నీటిలో వేస్తే మంచిది.

    ప్రతి బుధవారం మీ తలపై నుండి కొబ్బరికాయను ఏడు సార్లు తిప్పి, ప్రవహించే నీటిలో ప్రవహించండి. ఇది మీ మానసిక అడ్డంకులను తొలగించి, మీ జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని తీసుకువస్తుంది.

