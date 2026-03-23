Kamada Ekadashi: కామద ఏకాదశి మార్చి 28న, 29న? ఆ రోజు ఈ తులసి పరిహారాలను పాటిస్తే కష్టాలు, పేదరికం నుంచి బయటపడచ్చు!
మార్చి 29న వచ్చే ఏకాదశిని కామద ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాము. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, చైత్ర మాసంలో వచ్చే మొదటి ఏకాదశిని కామద ఏకాదశి అని అంటారు. ఈ ఏడాది కామద ఏకాదశి మార్చి 29న వచ్చింది. ఆరోజు ఏకాదశి ఉపవాసం ఉండి విష్ణువును భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వలన పాపాలు తొలగిపోతాయి.
ప్రతి నెలా రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఒకటి శుక్ల పక్షంలో, మరొకటి కృష్ణ పక్షంలో. అంటే సంవత్సరంలో మొత్తం 24 ఏకాదశులు వస్తాయి.
కామద ఏకాదశి వ్రతం ఆచరిస్తే పండితుడిని చంపిన పాపం కూడా తొలగిపోతుందని అంటారు. కామద ఏకాదశి నాడు విష్ణువును ఆరాధించి, కొన్ని పరిహారాలను పాటిస్తే కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కామద ఏకాదశి నాడు కచ్చితంగా తులసి, విష్ణువుకు తులసి దళాలను సమర్పించండి. ఇలా చేయడం వలన ఆర్థిక నష్టాలు, ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. అలాగే కచ్చితంగా ఈ ఏకాదశి నాడు వీటిని పాటించేటట్టు చూసుకోండి.
అష్టగంధం సమర్పించండి:
కామద ఏకాదశి నాడు తులసి మొక్కకు పసుపు, చందనం, అష్టగంధం సమర్పిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న ఇబ్బందులు, ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. సానుకూల ఫలితాలను చూడవచ్చు.
దీపారాధన:
కామద ఏకాదశి నాడు తులసి మొక్క ముందు నెయ్యి దీపాన్ని వెలిగించండి. సాయంత్రం ప్రదోషకాలంలో ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తే మరింత మంచిది. ఆ తర్వాత “ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ” అనే మంత్రాన్ని పఠించండి. ఇది శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది, పేదరికాన్ని తొలగిస్తుంది, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని కలిగిస్తుంది.
ప్రదక్షిణలు చేయండి:
కామద ఏకాదశి నాడు తులసి మొక్క చుట్టూ 11 లేదా 21 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి. ఇలా చేయడం వలన ఇబ్బందులు, అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, పెళ్లికి సంబంధించిన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే కూడా తీరిపోతాయి. కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి.
తులసితో శాలిగ్రామాలను పూజించండి:
శాలిగ్రామాలు ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే వాటికి తులసి ఆకులను సమర్పించండి. అయితే తులసి ఆకులను ఏకాదశి నాడు తెంపకూడదు. ముందు రోజే వాటిని తెచ్చి పెట్టుకోండి.
నీటిని సమర్పించండి:
కామద ఏకాదశి నాడు స్నానం చేసిన తర్వాత ఒక రాగి పాత్రలో నీళ్లు వేసి, కొద్దిగా పచ్చి పాలు, గంగాజలాన్ని కూడా వేసి ఆ మిశ్రమాన్ని తులసి మొక్కకు సమర్పించండి. మూడుసార్లు ఇలా సమర్పించినట్లయితే జాతకంలో ఉన్న గ్రహ దోషాలు తొలగి పోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది.