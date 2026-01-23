Edit Profile
    జయ ఏకాదశి జనవరి 28న, 29న? తేదీ, పూజా ముహూర్తంతో పాటు తులసి పరిహారాలు తెలుసుకోండి!

    ప్రతి నెల రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఒకటి శుక్ల పక్షంలో, మరొకటి కృష్ణ పక్షంలో వస్తాయి. ప్రస్తుతం మాఘమాసం నడుస్తోంది. మాఘ మాసంలో వచ్చే శుక్ల పక్ష ఏకాదశిని జయ ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాము. ఆ రోజున భక్తి శ్రద్ధలతో విష్ణువును ఆరాధించడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.

    Published on: Jan 23, 2026 1:31 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఏకాదశి తిథికి ఉన్న విశిష్టత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఏకాదశి నాడు భక్తి శ్రద్ధలతో విష్ణువును ఆరాధిస్తే శుభఫలితాలు కలుగుతాయి. ప్రతి నెల రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఒకటి శుక్ల పక్షంలో, మరొకటి కృష్ణ పక్షంలో వస్తాయి. ప్రస్తుతం మాఘమాసం నడుస్తోంది. మాఘ మాసంలో వచ్చే శుక్ల పక్ష ఏకాదశిని జయ ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాము.

    జయ ఏకాదశి జనవరి 28న, 29న? (pinterest)
    జయ ఏకాదశి జనవరి 28న, 29న? (pinterest)

    ఆ రోజున భక్తి శ్రద్ధలతో విష్ణువును ఆరాధించడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటే సంతోషం, సంపద, అదృష్టం కూడా లభిస్తాయి. గంగా నదిలో స్నానం చేసి విష్ణువును ఆరాధించడం వలన శుభఫలితాలు పొందవచ్చు.

    జయ ఏకాదశి 2026

    2026 పంచాంగం ప్రకారం ఏకాదశి తిథి జనవరి 28 సాయంత్రం 4:35 గంటలకు ప్రారంభమై, జనవరి 29 మధ్యాహ్నం 1:55 గంటలకు ముగుస్తుంది. దీంతో జయ ఏకాదశి ఉపవాసం, వ్రతాన్ని జనవరి 29న జరుపుకోవాలి. ఉపవాసాన్ని జనవరి 30న విరమించాలి. ఇలా చేయడం వలన మోక్షం లభిస్తుంది.

    పూర్వీకులకు మోక్షం

    జయ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటే పూర్వీకులకు మోక్షం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో అనారోగ్య సమస్యలు, పనిలో ఓటములు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు వంటి సమస్యలు ఉంటే పూర్వీకులు సంతోషంగా లేరని అర్థం. అలాంటి సమయంలో ఏకాదశి నాడు ఈ విధంగా పాటించడం వలన పూర్వీకులకు మోక్షం కలుగుతుంది.

    జయ ఏకాదశి నాడు ఈ తులసి పరిహారాలను పాటించండి

    జయ ఏకాదశి నాడు స్నానం చేసిన తర్వాత పచ్చిపాలలో కొద్దిగా పచ్చిపాలను తులసి మొక్కకు సమర్పించండి. ఆ తర్వాత తులసమ్మను ఆరాధించండి. ఇలా చేయడం వలన వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.

    జయ ఏకాదశి నాడు ఆవు నెయ్యితో తులసి మొక్క ముందు దీపం పెట్టండి. సాయంత్రం పూట ఇలా చేయడం వలన మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.

    ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి. ఇలా చేయడం వలన విష్ణువు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి ఆనందంగా ఉండవచ్చు.

    జయ ఏకాదశి నాడు ఇవి కూడా పాటించండి

    జయ ఏకాదశి నాడు సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. దీని వల్ల ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది.

    పెద్దలను గౌరవించాలి. వారిపై కోప్పడడం, దూషించడం వంటివి చెయ్యకూడదు.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

    News/Rasi Phalalu/జయ ఏకాదశి జనవరి 28న, 29న? తేదీ, పూజా ముహూర్తంతో పాటు తులసి పరిహారాలు తెలుసుకోండి!
