Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈరోజే శక్తివంతమైన పాపమోచని ఏకాదశి.. ప్రాముఖ్యత, పూజా విధానంతో పాటు పఠించాల్సిన మంత్రాలు తెలుసుకోండి!

    పాపమోచని ఏకాదశి నాడు కొన్ని పద్ధతులు పాటించి, పరిహారాలను ఆచరిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఏకాదశి విష్ణుమూర్తికి అంకితం చేయబడింది. ఫాల్గుణ మాసం కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని పాపమోచని ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాము. ఈరోజు ఉపవాసం ఉండి విష్ణువును భక్తి, శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే సుఖ సంతోషాలు కలుగుతాయి.

    Published on: Mar 14, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పాపాలను తొలగించే పాపమోచని ఏకాదశి చాలా విశేషమైనది. ప్రతి నెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఈ ఏకాదశికి ప్రత్యేకమైన విశిష్టత ఉంది. పాపమోచని ఏకాదశి నాడు కొన్ని పద్ధతులు పాటించి, పరిహారాలను ఆచరిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఏకాదశి విష్ణుమూర్తికి అంకితం చేయబడింది. ఫాల్గుణ మాసం కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని పాపమోచని ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాము. ఈరోజు ఉపవాసం ఉండి విష్ణువును భక్తి, శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే సుఖ సంతోషాలు కలుగుతాయి.

    ఈరోజే శక్తివంతమైన పాపమోచని ఏకాదశి.. ప్రాముఖ్యత, పూజా విధానంతో పాటు పఠించాల్సిన మంత్రాలు (pinterest)

    పాపమోచని ఏకాదశి 2026

    పాపమోచని ఏకాదశి నాడు షోడశోపచారాలతో విష్ణువును ఆరాధించి, బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టి, సోదరులతో పాటు భోజనం చేస్తే చాలా మంచిదని చెబుతారు. ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే సకల పాపాలు కూడా తొలగిపోతాయి.

    పాపమోచని ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత

    పాపమోచని ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడొచ్చు. అనేక రకాల రోగాల బాధల నుంచి కూడా సులువుగా బయట పడేందుకు వీలవుతుంది. ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే సంతాన సమస్యలు కూడా ఉండవు. మానసిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. ఆనందంగా ఉండొచ్చు.

    పాపమోచని ఏకాదశి పూజా విధానం

    ఈరోజు తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి బ్రహ్మముహూర్తంలో స్నానం చేయాలి.

    ఆ తర్వాత ఉపవాస దీక్షను ప్రారంభించాలి.

    మొదట పూజ గదిని శుభ్రం చేసి, ఆ తర్వాత లక్ష్మీదేవి, విష్ణుమూర్తి విగ్రహాలను లేదా ఫోటోలను పెట్టాలి. అభిషేకం చేయాలి.

    లక్ష్మీదేవికి పసుపు పువ్వులతో మాల కట్టి సమర్పించాలి.

    విష్ణువుకు కచ్చితంగా తులసి ఆకులను సమర్పించేటట్టు చూసుకోండి.

    అలాగే లక్ష్మీదేవి, విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహం కలగడానికి విష్ణు చాలీసా పారాయణం చేయండి.

    పాపమోచని ఏకాదశి నాడు అన్నదానం చేస్తే ఎంతో చక్కటి ఫలితం కలుగుతుంది.

    పేదలకు శక్తిమేరకు పండ్లు, ఆహారం, స్వీట్లు, వస్త్రాలు, పుస్తకాలు వంటివి దానం చేస్తే కూడా మంచి జరుగుతుంది. ఆనందం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి.

    విష్ణువును స్మరించుకొని తులసి మొక్క దగ్గర దీపాలను వెలిగిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. పాపమోచని ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం లేని వారు అన్నం తినకుండా చూసుకోండి. ఉపవాస దీక్షలో ఉన్నవారు పాలు, పండ్లు, పండ్ల రసాలు వంటివి తీసుకోవచ్చు.

    ఏకాదశి నాడు జపించాల్సిన మంత్రాలు

    1. విష్ణు మంత్రం: ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

    2. శ్రీ విష్ణు గాయత్రీ మంత్రం: ఓం నారాయణాయ విద్మహే, వాసుదేవాయ ధీమహి, తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్

    3. విష్ణు బీజ మంత్రం: ఓం నమో నారాయణాయ నమః

    4. శ్రీమన్నారాయణ మంత్రం: ఓం శ్రీమన్నారాయణాయ నమః

    5. హరే కృష్ణ మహా మంత్రం:

    హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ

    కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే

    హరే రామ హరే రామ

    రామ రామ హరే హరే

    ఈ మంత్రాలను 11, 21 లేదా 108 సార్లు జపిస్తే మంచిది. అలా చేస్తే మనసుకు ప్రశాంతత కలుగుతుంది. కుటుంబంలో శాంతి కూడా ఉంటుంది.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes