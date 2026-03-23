Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    న్యూమరాలజీ: నేడు ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి కొత్త ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.. రాడిక్స్ సంఖ్య 1 నుండి 9 వరకు ఎలా ఉంటుంది?

    న్యూమరాలజీలో ఉత్సుకత, అనుభవాలు, ఆకస్మిక పరివర్తనల శక్తిని తెస్తుంది. కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి, కొత్త వ్యక్తులను కలవడానికి, చిన్న సాహసాలు చేయడానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తోంది. భావోద్వేగ లోతు, పాత భారాలను విడిచిపెట్టి ముందుకు సాగడానికి రిమైండర్‌గా ఉంటుంది.  రాడిక్స్ 1 నుండి 9 వరకు ఎలా ఉంటుంది?

    Published on: Mar 23, 2026 12:31 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఈరోజు న్యూమరాలజీలో ఉత్సుకత, కొత్త అనుభవాలు మరియు ఆకస్మిక పరివర్తనల శక్తిని తెస్తుంది. నెంబరు 5 యొక్క ఆధిపత్య శక్తి నేడు కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి, కొత్త వ్యక్తులను కలవడానికి మరియు జీవితంలో చిన్న సాహసాలు చేయడానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తోంది. అదే సమయంలో, డెస్టినీ నంబర్ 9 యొక్క సున్నితమైన శక్తి భావోద్వేగ లోతు మరియు పాత భారాలను విడిచిపెట్టి ముందుకు సాగడానికి ఒక రిమైండర్‌గా ఉంటుంది. ఈరోజు కొత్త ప్రారంభాల గురించి మాత్రమే కాదు, పాత విషయాలను క్షమించడం మరియు ఓపెన్ మైండ్‌తో మార్పును స్వీకరించడం గురించి కూడా.

    ఈరోజు రాడిక్స్ 1 నుండి 9 వరకు ఎలా ఉంటుంది? న్యూమరాలజీ ఫలితాలు తెలుసుకోండి

    నెంబరు 1 (1, 10, 19 లేదా 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారు):

    ఈ రోజు మీరు పనిలో తేలికగా మరియు సరళత్వాన్ని అవలంబించడం వల్ల ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. నెంబరు 5 యొక్క శక్తి హఠాత్తుగా మార్పులు లేదా కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలను తీసుకొస్తుంది. పనిప్రాంతంలో మీ స్పష్టత మరియు వినయం ప్రజల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంటుంది. మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. పని మధ్య స్వల్ప విరామం తీసుకోండి. ప్రియమైనవారితో ఓపెన్ గా మాట్లాడటం వల్ల పాత అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. తొందరపాటు లేదా మొండితనాన్ని పరిహరించండి.

    నెంబరు 2 (2, 11, 20 లేదా 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారు):

    ఈ రోజు కొత్త వ్యక్తులను కలవడానికి లేదా కొత్త ఆలోచనలను ప్రయత్నించడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. నెంబరు 5 యొక్క శక్తి మీకు బహిరంగంగా మాట్లాడటానికి మరియు క్రొత్తదాన్ని నేర్చుకోవడానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. మనశ్శాంతి కోసం మీ పరిసరాలను ప్రశాంతంగా ఉంచండి. మీ ప్రియమైనవారితో మీ హృదయాన్ని పంచుకోవడం సంబంధాన్ని మరింత లోతుగా చేస్తుంది. మీ భావోద్వేగం మానసిక బలంతో ముడిపడి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బలం అవుతుంది.

    నెంబరు 3 (3, 12, 21 లేదా 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారు):

    ఈరోజు సంభాషణకు మరియు మీ అభిప్రాయాన్ని ఇతరులకు తెలియజేయడానికి ఎంతో అనుకూలమైన రోజు. మనస్సు, శరీరం రెండింటినీ రిఫ్రెష్ చేసే కార్యకలాపాలలో సమయం గడపండి. మీ ఉల్లాసమైన మాటలు ఈ రోజు మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులకు ఆనందం, ఓదార్పును తెస్తాయి. ఒకేసారి చాలా పనిలో చిక్కుకుపోవడం ద్వారా మీ దృష్టిని మరల్చవద్దు. ఆనందం, సానుభూతి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీ మనస్సులో మాట్లాడటం అర్థవంతంగా ఉంటుంది.

    నెంబరు 4 (4, 13, 22 లేదా 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారు):

    ఈరోజు మీ క్రమశిక్షణను కాస్తంత సవాలు చేయవచ్చు. ఈరోజు మార్పులను స్వీకరించాలని తెలుపుతుంది. డెస్టినీ నంబర్ 9 కేవలం వివరాలను చూడటం కంటే పెద్ద కోణం నుండి విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలని మీకు సలహా ఇస్తుంది. బాహ్య మార్పుల మధ్య కూడా మీ దినచర్యకు కట్టుబడి ఉండటం మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది. మీ ప్రియమైనవారితో మీ హృదయాన్ని పంచుకోవడం మీ సంబంధాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకునే ప్రవృత్తి మీకు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బలం పెరుగుతుంది.

    నెంబరు 5 (5, 14 లేదా 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారు):

    నేటి శక్తి మీ స్వభావానికి సరిగ్గా జత అవుతుంది. మీరు చాలా ఉత్సాహం, ఉల్లాసాన్ని అనుభవిస్తారు. క్రొత్తదాన్ని ప్రయత్నించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. ఇతరులను ముందుకు నెట్టడానికి లేదా మార్గాన్ని చూపించడానికి గత అనుభవాలను ఉపయోగించమని మీకు సలహా ఇస్తుంది. మీ చురుకుదనం, క్రొత్తది నేర్చుకోవాలనే కోరిక పెరుగుతుంది, అయితే మీరు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి కొంత విశ్రాంతి కూడా అవసరం. ప్రజలతో సంభాషించడం ఈ రోజు కొత్త ఆనందాన్ని, కొత్త స్నేహితులను ఇస్తుంది. భావోద్వేగాలకు లోనవ్వద్దు. ఆలోచించకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. సరైన అవగాహన మరియు తెలివితేటలతో కలిపినప్పుడు మాత్రమే స్వేచ్ఛ విలువైనది.

    నెంబరు 6 (6, 15 లేదా 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారు):

    ఈ రోజు బాధ్యతలు, సంబంధాల మధ్య సంతులనం చేసే రోజు. నెంబరు 5 యొక్క శక్తి కొత్త అనుభవాలు మరియు వ్యక్తులను కలవడానికి మీకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. కుటుంబంతో గడిపిన సమయం మీకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. మీ ప్రియమైనవారి పట్ల మీ ప్రేమ మరియు సంరక్షణ ఈ రోజును ప్రత్యేకమైనదిగా చేస్తుంది. ఇతరుల ప్రతి సమస్యను మీ బాధ్యతగా భావించి మిమ్మల్ని మీరు ఒత్తిడికి గురి చేయకండి.

    నెంబరు 7 (7, 16 లేదా 25 తేదీల్లో పుట్టిన వారు):

    పాత అలవాట్లను విడిచిపెట్టి, ఏదైనా కొత్త ప్రయత్నం చేయడానికి ధైర్యం పొందుతారు. నెంబరు 5 యొక్క శక్తి మీకు కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి లేదా కొత్త ఆలోచనలను ప్రయత్నించడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. ప్రకృతి మధ్యలో సమయం గడపడం లేదా ధ్యానం చేయడం మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది. ప్రియమైనవారితో హృదయపూర్వక సంభాషణలు పరస్పర అవగాహనను పెంచుతాయి. ప్రతి కొత్త అనుభవాన్ని ఉత్సుకతతో స్వాగతించినప్పుడే జ్ఞానం పెరుగుతుంది.

    నెంబరు 8 (8, 17 లేదా 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారు):

    ఈ రోజు మీరు పనిలో మీ మార్గాలను మార్చుకునే అవకాశాలను పొందుతారు. నెంబరు 5 యొక్క శక్తి కార్యకలాపాలు మరియు నిర్ణయాలను తేలికగా తీసుకురావాలని మిమ్మల్ని కోరుతుంది. పని మధ్యలో కొంత సమయం ప్రశాంతంగా గడపండి. ఓపెన్ గా మాట్లాడటం ద్వారా వ్యక్తిగత సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కువగా నియంత్రించుకోవద్దు లేదా మీ శక్తిని దుర్వినియోగం చేయవద్దు. నిజమైన బలం దయ మరియు అవగాహనను అధికారంతో మిళితం చేస్తుంది.

    నెంబరు 9 (9, 18 లేదా 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారు):

    నేటి శక్తి మీ స్వభావంతో బాగా జత అవుతుంది. మీరు ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి లేదా గొప్ప పనుల్లో పాల్గొంటారు. పనిలో కొత్త మరియు ఆసక్తికరమైన మార్గాలను తెరుస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతతను అందించే పనులలో సమయం గడపండి. జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి మార్గం గడపండి. సంబంధాలలో పాత చేదును తొలగించడం ద్వారా కొత్త అవగాహనలను సృష్టించగలదు. ఇతరుల భావోద్వేగ బాధ్యతల భారాన్ని మీరు కలత చెందేంత ఎక్కువగా తీసుకోకండి.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes