నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 23 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు
మాసం (నెల): చైత్ర మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: పంచమి సాయంత్రం 6:40 వరకు తర్వాత షష్ఠి
నక్షత్రం: కృతిక రాత్రి 8:50 వరకు తర్వాత రోహిణి
యోగం: విష్కంభ మధ్యాహ్నం 12:22 వరకు
కరణం: బవ ఉదయం 7.57 వరకు భాలవ సాయంత్రం 6:40 వరకు
అమృత కాలం: సాయంత్రం 6:35 నుంచి రాత్రి 8:04 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 9:45 నుంచి ఉదయం 11:13 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:46 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:35 వరకు మధ్యాహ్నం 3:11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:59 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 7.51 నుంచి ఉదయం 9.22 వరకు
యమగండం: ఉదయం 10.52 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.22 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం